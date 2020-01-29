撤侨推迟?全民恐慌?德国卫生部长回答网民提问

（德国之声中文网）在德国境内出现4例感染新冠病毒病例之后，民众面对这种来自遥远东方的神秘病毒感到担忧。包括汉莎在内的多家欧洲航空公司都暂停了往返中国内地的航班飞行。周四上午，德国《图片报》在其官方Youtube账号上进行了一场直播，邀请卫生部长斯潘（Jens Spahn）回答编辑部和网友提出的有关新冠病毒的问题。

撤侨行动为何"推迟"？

虽然自从德国政府表达了要从武汉地区接回德国公民的计划之后，始终没有公布过具体的时间表，但是此前一直有消息称德国空军的运输机会在周三起飞。但是根据周三《图片报》的消息，撤侨行动暂定在周五进行。所以在问答直播环节中，主持人提出，为何联邦政府出面组织撤侨，进展仍然是如此缓慢。

斯潘的回答间接证实了之前《图片报》的报道，即还在等待中方发放许可。"毕竟是一架外国飞机降落在中国境内，我想他们想要获取相关信息也是可以理解的。此外可能也是考虑到对其他国家公民的影响，如果所有国家都采取撤侨行动的话。"

与此同时他也指出，德国政府一方面在努力，尽快将本国公民接回，另一方面也要做好这些人抵达德国之后的安置准备。斯潘表示，按照目前的计划，负责撤侨的飞机将于周六抵达法兰克福机场，当地医务人员将立刻对他们进行为期两周的隔离观察。

德国的医疗体系能顶得住吗？

一位从事医护工作的网友提问，现在本来就是流感等传染疾病的高发期，德国的诊所和医院已经是超负荷运转，如果再加上新冠病毒疫情，德国还能不能顶得住？卫生部长表示，目前德国有四名确诊感染新冠病毒的患者，他们目前状态良好，没有出现任何症状。当地医疗机构现有的隔离条件足以应对相关情形。

斯潘还提醒德国民众，除非确定自己在近期去过中国，或者和近期去过中国的人员有过近距离接触，并且出现了相应症状，否则不需要贸然怀疑自己感染了新冠病毒。如果确定自己符合上述情况，在就医之前一定提前打电话通知相关的诊所或医院，以保证医护人员做好准备，避免就诊时感染更多的人。

他也建议民众，按照平时预防流感的例行措施来应对即可。比如以正确的方式勤洗手，在公共场合咳嗽和打喷嚏时用手肘等捂住口鼻。另外他也建议人们接受流感疫苗的接种，因为如果能够避免感染流感，也可以防止因为出现一些流感症状就怀疑自己感染新冠病毒，避免不必要的恐慌。

除了中国之外，亚洲其它国家还能去吗？

有一名网友表示，自己是旅居中国的德国人，近期和中国妻子在老挝度假，如今面临的问题是还能不能回中国？或者应该去哪里？面对这一提问，以及其他网友关于去东南亚国家旅行的计划是否应该取消的问题，德国卫生部长斯潘表示，目前政府发出的旅行警告仅限于中国，但是关于其它行程计划，需要个人根据实际情况定夺，他无法给出建议。

现年39岁的斯潘是德国政府内阁成员中颇受争议的一位。面对《图片报》主持人关于如何获得民众信任的问题，他没有正面表示自己是否能够"控制局面"，而是指出，目前"保持警惕、适当应对"以及保持信息透明，是赢得信任的最重要途径。

网友是否"买账"？

对于卫生部长在直播问答中的表现，网友的评价褒贬不一。"Lemonia hoffmann"在直播聊天室中写道："政客和记者都是吹牛高手！东拉西扯，尽说废话，这就是他们的强项！"网友"Kathi​ Tja"大概是听说了关于新冠病毒可能来自某种野生动物的消息，评论道："吃全素是最好的选择！"

网友"Citpelo CITYcit"则在视频评论区留言道："哎，斯潘，怎么说呢？很遗憾，通常人们都是在危机之中暴露自己的无能。"还有网友对中国公布的病例数据提出质疑。"为什么中国采取的措施超出WHO的要求？就是因为实际情况比他们所讲述的要糟糕得多。我认为粉饰太平是非常危险的。……时间会证明一切……"