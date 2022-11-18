撑不到解封 中国许多企业无以为继

（德国之声中文网）在中国近三年的新冠严格防疫期间，布莱恩·贝吉(Brian Bergey)和妻子胡瑞熙（音）坚持不懈地经营美食旅游业务。但就在全球金融市场对世界第二大经济体明年可能重新开放感到兴奋之际，这对夫妻正在收拾行李。

贝吉表示：「我对中国的『重新开放』感到相当悲观。」他的公司Lost Plate自2015年开始在中国多个城市经营美食旅游业务，如今营运重心将转向东南亚。

中国作为少数仍严格防疫的大国，本月宣布了20条优化疫情防控的措施，松绑严格的防疫政策。中国股市、债券和人民币汇率应声上涨，同时也拉抬了亚洲、欧洲和拉丁美洲股市。

依照投资人的论点，如果中国明年重新与世界对接，其经济将从数十年来最严重的放缓中复苏，2023年全球经济衰退的前景也可能消退。

但这种繁荣前景与中国国内暗淡的经济现况形成鲜明对比。

「现在重要的是看谁能熬过这个冬天」

许多商家（尤其是面向消费者的企业）担忧他们可能无法坚持到明年。中国仍在与迄今最大的一场疫情搏斗，而如惊弓之鸟的消费者则紧守荷包，不敢恢复往日的消费习惯。

生活在上海的美国企业家豪格（Camden Hauge）拥有一家咖啡厅、一家酒吧、多家抹茶吧和一家活动公司。他表示：「现在重要的是看明年二月和三月，看谁能熬过这个冬天。」

拥有2500万居民的上海今年初经历了长达两个月的封城，民众坐困家中，经常无法取得基本民生物资。豪格认为，在这场创伤经历后，无论规定是否改变，上海民众有很长一段时间会继续避开拥挤的场所。「人们不会一键回到原本的生活。」

上海解封：“很多东西都像没有发生过”

房地产和消费市场低迷

中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，通货膨胀放缓，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。自上海四月至五月封城以来，零售额首度出现下滑。随着新冠疫情的恶化，中国经济短期内不太可能高速增长。

中国各地的新冠疫苗和加强针覆盖率仍偏低，特别是在年长者等高风险族群中。因此在民众做好准备前，有关当局对放松防疫政策仍充满警惕。这导致新防疫规定的执行无法统一，一些地方当局放松限制，部分地区却在收紧防疫措施。

多个城市的官员出面安抚居民称，相关规定的调整并不代表放松警惕。但面对混杂的信息，部分紧张的家庭开始自行采取应对措施。社交媒体上的贴文显示，许多家长担忧小孩染疫，使用牙痛或耳道感染等借口向学校请假。经济学家警告，这类家庭在短期内不会选择出门用餐或逛街购物。

龙州经讯分析师指出：「随着地方政府试图解读这些政策，新的防疫优化措施似乎正在当地造成混乱。」「这造成经济不确定性，可能在短期内进一步抑制消费和房地产销售。」

「今年教会了我们，你对未来有什么计划并不重要」

核心问题在于，这些情况反映出当局未能优先考量消费者利益，消费者往往是中国投资驱动型经济中的牺牲品。

以中国的交通数据为例，根据惠誉评级，今年第三季度的公路、铁路、水运的货运周转量与2019年第三季度（新冠疫情前）相差无几。与之相比，同类型交通工具的客运量仅为三年前的一半，甚至只有三分之一。这说明人民生活受到的影响远大于工业物流。

这对面向消费者的企业而言不是个好兆头。

陆遥经营的上海知名酒吧Union Trading Company在今年之前一直被评选为「最佳酒吧」。但酒吧在新冠封锁期间只营业了50天。

陆遥表示：「今年教会了我们，你对未来有什么计划并不重要。我们只是努力过好每一天。」

（路透社）

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