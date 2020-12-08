 撇政治谈感情? 两岸伴侣怎相处？ | 文化经纬 | DW | 08.06.2021

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文化经纬

撇政治谈感情? 两岸伴侣怎相处？

台湾女星大S和中国大陆商人汪小菲传出离婚闹得满城风雨，现实中，两岸伴侣的确因为政治和社会差异需要互相沟通，德国之声访问四对伴侣，听听他们感情经营之道。

China - traditionelle Hochzeitszeremonie

根据台湾移民署统计，中国大陆籍配偶占台湾外籍配偶60%以上的比例，截至2021年4月有37万多人。

(德国之声中文网) 今年32岁的台湾人Bella从事教育工作与她来自中国大陆、38岁从事保全业的先生已结婚5年。旅居义大利5年之后，两人在2020年底到台湾南部定居。

她表示，两人在遇到政治议题上偶有歧异，就尽量少谈。她说:「香港示威那时候，台湾不是反对中国很严重吗？那时候我们都在国外，价值观不一样，因为他看的是中国的新闻。但聊个一两句，彼此观点不同，但也没办法，两岸新闻各种角度都不同。」

Bella说自己可以理解大S的愤怒，也认为他们「私底下一定有更多吵架」，但她强调夫妻相处之道就是包容与互助，例如她的先生不会跟她争论「台湾是中华民国，是国家」。

但当身边的人过度批评中国，她会跟先生站在同一阵线。而当先生的朋友在微信朋友圈批评台湾时，先生也会安慰她，要她屏蔽内容。她说：「我也不知道他心里在想什么，但心情就好很多。两人一定要互相体谅。」

结婚7年的台湾籍小苏与大陸籍花花也提到了类似的想法，2012年在日本认识的两人表示，因为念书时接触了另外一半的文化，比较容易包容。两人几乎不谈政治，对很多议题「就事论事」。花花说两人会顾虑对方感受，表示小苏在提到中国负面新闻时，用词不会很激烈，两人对台湾定位立场也接近。

小苏和花花到台湾北部居住了5年，小苏表示，花花还在适应台湾的自由，比如说资讯上面的流通，以及人民能向政府表达不满的做法。他以罚单为例，表示当花花知道他的家人被开罚单还可以申诉时，内心很惊讶，表示这在中国大陆是「不可能发生的」。

小苏提到两岸夫妻的好处，表示这样有助于他们更全面了解资讯，太太花花的家人和朋友可以给他中国大陆方面的消息，不会受到台湾媒体夸大影响，小苏跟花花也可以把讯息分享给花花在黑龙江的父母，不会担心中国官媒的丑化。

Taiwan Gleichberechtigung l Erste gleichgeschlechtliche Ehen

2019年起，台湾同性婚姻合法，是亚洲第一。北京方面则重申，中国大陆实施的是一夫一妻的制度。

讨论时事不动气

30岁的台湾人周小姐在科技业任职，她与来自大陸温州的男友交往刚满3年，两人一起住在北京。她说两人讨论最多的政治话题是台湾的选举。「包含台湾蔡英文连任，韩国瑜罢免，我们在台湾很关注。香港的事情也会看，我也会拿台湾的媒体报导给他看，选举的时候会一起看电视开票。他觉得很新鲜也有点羡慕。」

两人对台湾处理疫苗上的看法也不同，男友会觉得日本捐助的疫苗「有副作用」，「副作用比较小」的中国疫苗台湾却不要。但有些事情可以可以幽默带过就好。「他昨天就调侃，美国到台湾的是军机，不是说美军到台湾，就是解放军出动的时候吗？」

周小姐说，「深层的东西」，两人会一起去看报导，一同去讨论和理解。她指出，男友早上会看央视的新闻、朝闻天下、新闻联播，但有空也会播一下东森和TVBS，「互相去看对方习惯的看法」。

有伴侣新闻来源不同，也有的一致。居住澳大利亚的Tom与John两人在两岸政治议题上立场相近，都会看对中国时政具批评性的节目。这一对男同志伴侣交往了7年，37岁的Tom来自台湾，是一位平面设计师，与他同年的John来自河北，是一位通信工程师。

John称自己「反共」，还说：「如果追溯到20年前，我也是个小粉红吧。」居住在澳大利亚已经16年的他表示，当地开放的新闻媒体让他的思想比较「西化」，能接受西方的看法或观点，「不会觉得台湾就是中国的一部份」。

两人认为如果政治不一致，一对伴侣不可能长久交往。他们觉得大S和汪小菲是在「炒新闻」，两人价值观应该「非常靠近」。

与家人避谈政治

两岸伴侣相处另一个困难之处，在于与对方家人相处。Bella说自己在中国大陆的公公整天关注中国电视，但在她面前不会提政治或敏感议题。而她的先生在台湾居住时，曾有亲戚想提政治议题，也被她制止。

她说：「其实身边的人讲一两句话都有影响，提到其他国家还好，若提到中国或台湾，自己会带入两岸色彩，今天两人在一起，旁边亲戚虽没有恶意，但就是会讲一些话听起来刺耳......我就跟我亲戚说少讲这些事情。公说公有理，婆说婆有理吧。」

但偶有擦枪走火，听到台湾亲友讲「武汉肺炎」时，Bella知道先生也会觉得不舒服，但双方为了夫妻和谐不会特别拿出来讨论。

Tom和John也表示，虽然两人价值观接近，但不会和仍在中国生活的John爸妈谈政治。「就知道大家的立场不一样，他爸是资深的共产党员......他们都是觉得『两岸一家亲』，没有必要制造对立。」

周小姐则说男友在温州的家人有关两岸，看会央视《海峡两岸》，接受讯息比较是中国大陆视角出发，所以跟他的家人聊天时，会直接说「我不会很关注」，或是转移话题。她提到某次双方家长在谈话时遇到的状况。

「有次，我爸妈跟他爸妈在视讯聊天，我男友爸妈就说等疫情结束欢迎来温州，欢迎你们来，但我妈那时候也没注意，那也满好的，她也很久没有『出国玩』，我就赶快转移话题。小小的认知不同。但因为两边没有往心里。无心的事情造成困扰，尽量避免。」

China Valentinstag 20.5. 520

2021年开始，中国民法典里面增加「离婚冷静期」，30日内都可以撤销离婚申请。

读空气探表裡

Bella发现回到台湾之后，居住在南部的两人，的确比在意大利时会遇到更多的挑战。她提到，「我老公说，『我出去吃饭，身边的人都在讲大陆怎样，我在大陆吃饭，身边不会有人讲台湾怎么样。』」

她观察，台湾南部的民众对于中国的批评意见比较多，「例如买个东西，譬如说东西很容易坏，身边的人就会说是中国买的吧？是淘宝买的吧？」甚至同事对她的先生来到台湾，也有「中国经济不是很好，为何要来台湾」这种质疑。

此外她也必须跟先生解释一些台湾特殊用语。她说:「认识我的时候，我教他用youtube，他问我什么是『426』，我很惊讶，但也不能怎么办，只能解释。」「426」是台湾网民用来形容中国大陆居民的谐音贬义词。

个性内向的花花提到，虽然实际上没遇到，但自己会担心周围的台湾人听到她是中国大陆人而不喜欢她。小苏则要花花不要担心太多，一来是两人居住在北部，二来是就他的经验，台湾民众因为资讯自由，并不会有过于封闭的排斥心理。

居住在中国的周小姐则说，自己已经习惯不讲政治话题，即便同事看到台湾新闻上微博热搜想跟她聊，她也尽量不去讲。

人在澳洲的Tom和John也是。职场上比较多中国大陆的同事的Tom选择用比较圆滑的方式处理，不让身边的人猜透他的立场和想法，只有少数例外。他说：「香港的朋友发了六四的文章，我担心按了讃会伤害中国朋友的心，但是六四是真实发生过的，还是得按。」

相处之道在沟通

从这四对伴侣的经验来看，在政治话题上，除非确定立场一致，不然通常不会特意讨论增加冲突，同时之间伴侣也得愿意去站在对方的立场思考。

回到日常生活，两岸有更多沟通管道对于这些伴侣来说至关重要。周小姐提到她跟男友都觉得两岸关系比以往紧张。

她说：「十一假期的时候，之前老家还可以自由行，突然不能到台湾自由行，他就很怕不能一起回台湾。交流没有那么顺畅，我们态度都是希望多交流，是比较好的，总比较好。」
小苏则认为，资讯自由的台湾给人民充足的管道去判断事情，要太太花花不用担心，「台湾人都有接触各种资讯」，不会有过于偏激的想法。

综观四对伴侣的分享，要維繫两岸情缘，重要的是相互相理解跟包容，同时对于差异跟分歧抱持开放的心胸与态度。

(部份采访由记者李宗宪协助)

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