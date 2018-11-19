撇南海换投资 菲律宾等不到中国红利

(德国之声中文网) 中國國家主席習近平周二(11月19日)抵達菲律賓。这项行程格外受到关注。在北京和華盛頓爭奪太平洋主导权时，美国传统盟友菲律宾的态度成了关键。

這是中國领导人13年后的正式国事访问，馬尼拉方面表示，习近平访菲兩天后將簽署兩年前杜特爾特訪京时承諾的重大基礎設施項目投資協議。

菲律宾总统杜特爾特（Rodrigo Duterte）熱情欢迎習近平。他擱置了國際法庭2016年的關鍵裁決。该裁决宣稱北京對南海的主張毫無根據。

資源豐富的南海是貿易价值數十億的關鍵過境路線，馬尼拉与北京曾因南海争议关系紧张。随着中國承諾提供菲律宾240億美元的貸款和投資，杜特爾特态度软化。不过批評者說，这些贷款和投资只有一小部分已經实现，杜特爾特是被騙了。

真牛肉还是画大饼?

菲律賓分析師希蓋里安( Richard Heydarian)表示，中國的承諾让馬尼拉低调处理南海争议，但杜特爾特算盘打错了。他告訴法新社，「这背后有地緣政治計算。 如果杜特爾特已经一直在給中国任何想要的東西，中国还有什么好急的？」

菲律賓預算部長迪奧諾( Benjamin Diokno )上周承认，投资延誤的原因是因为中國不熟悉菲律賓的招標程序。他也希望事情能加速发展。他说:「中國國家元首訪菲，会让北京负责的团队感受到压力。」

菲律賓諮詢公司PSA商業情報總監懷亞特 (Gregory Wyatt)则表示，大型投资項目在菲律賓面臨許多障礙，如通行權問題、監管機構批准和政治異議。他说:「外國投資已經开始进行，但基礎設施貸款還沒有。」

他表示，中國投資者將資金投入到在線遊戲、房地產、服務提供商和現有菲律賓公司的股份中，而不是大規模的基礎設施或製造業。他也强调雖然政府支持的是基础建设投资，但這並不意味著每個官员、當地政治人物和民眾都熱情响应。

中国外交部長王毅上個月访问馬尼拉期間表示，去年前6個月，中國在菲律賓的投資增長了5倍多。去年共增長了67％。他也说，雙向貿易在這兩個時期都较往年多了10％。

中美菲三角关系

杜特爾特2016年上台后，中菲关系加温。两国成为合作夥伴。撇开菲律賓與美國之間長達百年的联系，杜特爾特向中国貿易和投資招手。他宣称，菲律賓不再只是顺从美，甚至稱前美國總統奧巴馬是「妓女的兒子」。美国总统特朗普上台后，对杜特爾特造成數千人死亡的反毒品鎮壓批评减缓，美菲關係才逐渐回暖。

夏立民/杨威廉 (法新社等)