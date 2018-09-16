撇「一带一路」争议 巴基斯坦高官访华

(德国之声中文网) 巴基斯坦军方表示，陆军参谋长巴杰瓦(Qamar Javed Bajwa)自週日(9/16)开始访问中国三天。

巴基斯坦新任总理伊姆兰·汗(Imran Khan)9日与中国外交部长王毅在伊斯兰堡会面时表示，对一带一路项目感到不安。这次巴国高官访问中国也因此备受关注。

巴杰瓦成为新总理8月上任以来访问中国的最高级官员。一週前中国外长王毅才刚结束伊斯兰堡之行。

巴基斯坦武装部队在核武国家中拥有巨大影响力。巴国军方掌控国安并决定主要的外交政策。陆军参谋长巴杰瓦定期与世界领导人举行会议。

军方发言人加福尔少将(Asif Ghafoor)週日间在推特上表示，「在访问期间，陆军参谋长将与同等级的中国官员互动。」

近年来，由于美巴关係恶化，巴基斯坦与中国交好。不过9月10日巴基斯坦商务部长达沃德（Abdul Razak Dawood）宣布，可能将570亿美元中巴经济走廊(CPEC)中的所有项目暂停一年，其中包括一带一路有关重建旧丝绸交易路线的计画。

达沃德在接受英国《金融时报》採访时表示，前政府在CPEC相关合约上订出不公平的条款，对中国来说过于优惠。随后他说这些评论被曲解，会作出澄清。

达沃德这番发言前，中国外交部长王毅才刚离开巴基斯坦。王毅当时还强调，建设中巴经济走廊并无加重巴国债务负担，双方重申北京资助项目的共同利益。

巴基斯坦是世界拥有核武数量第六名的国家。根据长期追踪巴基斯坦核武發展的组织报告，到2025年，巴基斯坦的核弹头数可能达到220至250枚，超过合法拥核的英国，成为全球第五大核武器国家。

夏立民/罗法 (路透社等)