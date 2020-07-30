"摸着石头过河”——漫话中共党史术语系列之三

“摸着石头过河”，是一句民间的歇后语，具体有三种说法：摸着石头过河——稳当些；摸着石头过河——稳稳当当；摸着石头过河——步步稳妥。这三种说法，所表达的都是一个意思：办事谨慎，边干边摸索经验。作为一种政治语言而琅琅上口，是改革开放以来的事情。
（德国之声中文网）现今，一谈到改革开放的历史时，诸多的媒体，甚至包括一些学者，都将这句话按在邓小平头上，说是邓小平说的，并由此延伸出诸多的“理论”阐释。可是遍查现今公开的中共文献和邓小平的讲话和年谱等等，却找不到邓小平说过这句话的出处——也许邓公说过，文献尚未公布？
能查到的，最早将这句歇后语引入政治语言中的，是陈云在1980年12月中央工作会议上的讲话。斯时，陈云任国务院副总理、国家财经委员会主任。陈云在讲话中说：
改革固然要靠一定的理论研究、经济统计和经济预测，更重要的还是要从试点着手，随时总结经验，也就是要 “摸着石头过河”。开始时步子要小，缓缓而行。
单独地引用陈云这番话，是为了先说明“摸着石头过河”的出处，要更好地理解陈云的讲话，还要把上文的话也引用出来。在这番话之前，
陈云说：
有两个青年，不是学财贸的，据说是一个学工，一个学农，写了四句话：
抑需求，稳物价。
舍发展，求安定。
缓改革，重调整
大集中，小分散。
我看这四句话有一定的道理。说“舍发展”不妥，应改为“节发展”。
说缓改革，是因为我们的改革问题复杂，不能要求过急。
前后对照，陈云引用“摸着石头过河”这句歇后语，强调的是总结十一届三中全会以后一年多来改革的经验，进而达到“缓改革”的目的。
陈云讲话中说的“两个青年”，实际上是以翁永曦为首的四个青年。这四句话，是他们联名给陈云上书中的话。陈云在会上念了他们的上书，然后讲了这番话。
为何在改革刚进行了一年多，陈云就提出“缓改革”的意见？简单地说，有“国际大气候”和“国内小气候”两个背景。
所谓“国际大气候”，是指1980年7月的波兰事件。波兰是共产党（即波兰统一工人党）执政的国家，在经济上一直靠财政补贴维持较低的价格。多年来，由于财政不堪重负，加上西方逼债，波兰政府不得不减少财政补贴，就使得物价暴涨。结果，引起了战后波兰规模最大、持续最久的罢工浪潮。盖莱克总统被迫下台。在这次工潮中出现了瓦文萨领导的团结工会，与执政的波兰统一工人党分庭抗礼，从而动摇了波兰统一工人党的领导地位。
波兰与中国执政党相同，因而波兰的蝴蝶振翅膀，中国就要下毛毛雨。９月24日，主管中共意识形态的书记处书记胡乔木，给胡耀邦写了一封关于波兰危机的长信。信中认为中国也有可能“爆发象波兰那样的局势”，“少数持不同政见者与心怀不满的工人群众相结合，可能成为一种巨大力量”；“外来思想、经济、政治、文化影响在我们也是一个大问题”；“工会可以分为官方工会与独立工会，我们如不从速解决也并非不能造成这种局势，而全其它群众组织也可出现这类似情况”。
邓小平和总书记胡耀邦没有表态。而陈云则传出两句话来：“一个宣传方面，一个经济方面，这两个方面如果不注意，中国也会发生波兰那样的事件。”
再说“国内小气候”。1980年，中国的改革尤其是农村联产承包责任制和农村流通体制改革改革，取得了巨大的成就。乡镇（私人）企业、长途贩运和雇工等等现象出现。这被一些人认为是动摇社会主义根基的剥削，自然大为恐慌。同时，1977年以来的大规模引进，导致经济过热。以既往坚持了多年的计划经济的眼光来看，就是“宏观失控，经济混乱”。遇到这种情况，计划经济的办法就是“收”，即“调整”。
1980年12月的中央工作会议的目的，就是“调整”。陈云的讲话，强调“调整”，自然要“缓改革”了。
有文章说，“摸着石头过河”，是在勇敢实践中不断总结经验的一种形象性的说法，是改革开放3条经验——“猫论”、“摸论”、“不争论”中的其中一条。又说，“摸着石头过河”，对于大胆解放思想、积极稳妥地推进改革起到了巨大的指导作用。
“猫论”——不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫、“不争论”是邓小平说过的，而“摸论”则不属于邓小平的。把这两“论”同“摸论”放在一起，有些满拧。从陈云“摸论”的语境看，陈云强调的是总结经验，丝毫没有“勇敢实践”的语意。至于“对于大胆解放思想、积极稳妥地推进改革起到了巨大的指导作用”云云，则更是曲解之论。
顺便说一下给陈云上书的翁永曦。翁上书，陈云重视，翁连升三四级，任中央农村政策研究室副主任，成为副部级干部。其后，全面推进改革压倒了“缓改革”的局面，有人想起了主张“缓改革”的翁永曦，翁就成为改革与保守两派之间的牺牲品：先是把他在文革中打老师的问题钩沉一番，接着又钩沉出他在1976年“批邓反击右倾翻案风”时，也批过邓。1986年，翁就被贬到安徽的嘉山县当县委副书记。后来，翁对新华社记者发表过一次谈话，记者把他的看法写成内参，邓小平看了批示道：怎么这个人又出来了。翁不但九品芝麻官没保住，连党籍都被开除了。
翁永曦四人的上书，有了陈云改革要“摸着石头过河”的警告；而从邓小平与翁永曦的命运来看，把“摸着石头过河”按在邓小平头上，并做各种“理论”阐释，实在是大相径庭。
系列报道说明：
无论何时代，中共的宣传语言都很接地气，随时皆可因地制宜地把通俗易懂的白话纳入文件，形成一系列政治术语。历经国共内战的散文大家王鼎钧就认为，国共较量，国败共胜，一个重要的原因是：国民党行"文言文"，深奥难懂，政府文告难以贯彻到底层；而中共则行"白话文"，以"顺口溜"宣传政策理念，则深入人心。到2021年，中共立党百年。中国当代史学者、资深媒体人徐庆全纵观百年历程，以"名词解释"方式解读中共党史政治术语。
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