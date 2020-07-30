"摸着石头过河”——漫话中共党史术语系列之三

（德国之声中文网）现今，一谈到改革开放的历史时，诸多的媒体，甚至包括一些学者，都将这句话按在邓小平头上，说是邓小平说的，并由此延伸出诸多的“理论”阐释。可是遍查现今公开的中共文献和邓小平的讲话和年谱等等，却找不到邓小平说过这句话的出处——也许邓公说过，文献尚未公布？

能查到的，最早将这句歇后语引入政治语言中的，是陈云在1980年12月中央工作会议上的讲话。斯时，陈云任国务院副总理、国家财经委员会主任。陈云在讲话中说：

改革固然要靠一定的理论研究、经济统计和经济预测，更重要的还是要从试点着手，随时总结经验，也就是要 “摸着石头过河”。开始时步子要小，缓缓而行。

单独地引用陈云这番话，是为了先说明“摸着石头过河”的出处，要更好地理解陈云的讲话，还要把上文的话也引用出来。在这番话之前，

陈云说：

有两个青年，不是学财贸的，据说是一个学工，一个学农，写了四句话：

抑需求，稳物价。

舍发展，求安定。

缓改革，重调整

大集中，小分散。

我看这四句话有一定的道理。说“舍发展”不妥，应改为“节发展”。

说缓改革，是因为我们的改革问题复杂，不能要求过急。

前后对照，陈云引用“摸着石头过河”这句歇后语，强调的是总结十一届三中全会以后一年多来改革的经验，进而达到“缓改革”的目的。

陈云讲话中说的“两个青年”，实际上是以翁永曦为首的四个青年。这四句话，是他们联名给陈云上书中的话。陈云在会上念了他们的上书，然后讲了这番话。

为何在改革刚进行了一年多，陈云就提出“缓改革”的意见？简单地说，有“国际大气候”和“国内小气候”两个背景。

所谓“国际大气候”，是指1980年7月的波兰事件。波兰是共产党（即波兰统一工人党）执政的国家，在经济上一直靠财政补贴维持较低的价格。多年来，由于财政不堪重负，加上西方逼债，波兰政府不得不减少财政补贴，就使得物价暴涨。结果，引起了战后波兰规模最大、持续最久的罢工浪潮。盖莱克总统被迫下台。在这次工潮中出现了瓦文萨领导的团结工会，与执政的波兰统一工人党分庭抗礼，从而动摇了波兰统一工人党的领导地位。

波兰与中国执政党相同，因而波兰的蝴蝶振翅膀，中国就要下毛毛雨。９月24日，主管中共意识形态的书记处书记胡乔木，给胡耀邦写了一封关于波兰危机的长信。信中认为中国也有可能“爆发象波兰那样的局势”，“少数持不同政见者与心怀不满的工人群众相结合，可能成为一种巨大力量”；“外来思想、经济、政治、文化影响在我们也是一个大问题”；“工会可以分为官方工会与独立工会，我们如不从速解决也并非不能造成这种局势，而全其它群众组织也可出现这类似情况”。

邓小平和总书记胡耀邦没有表态。而陈云则传出两句话来：“一个宣传方面，一个经济方面，这两个方面如果不注意，中国也会发生波兰那样的事件。”

再说“国内小气候”。1980年，中国的改革尤其是农村联产承包责任制和农村流通体制改革改革，取得了巨大的成就。乡镇（私人）企业、长途贩运和雇工等等现象出现。这被一些人认为是动摇社会主义根基的剥削，自然大为恐慌。同时，1977年以来的大规模引进，导致经济过热。以既往坚持了多年的计划经济的眼光来看，就是“宏观失控，经济混乱”。遇到这种情况，计划经济的办法就是“收”，即“调整”。

1980年12月的中央工作会议的目的，就是“调整”。陈云的讲话，强调“调整”，自然要“缓改革”了。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 中越交恶 由于越南奉行亲苏联的政策，中国和同为共产主义阵营成员的越南之间关系恶化。1979年2月底至3月初，中国军队开进越南北部四十公里纵深地带。这场由中方挑起的军事冲突中，双方均损失惨重，也很难确定哪一方获得了胜利。图为中国军队撤退后，越南边境少数民族民众重返家园。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 第五个现代化 1978年，西单民主墙出现一张大字报，文中称以发展经济为目的的“四个现代化”是不够的，中国还需要“第五个现代化”——民主。这类呼唤民主的大字报稍后也出现在北京其他人群熙攘的地方。然而，这场争取民主的运动不久即遭到镇压，许多人遭到逮捕和迫害。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 打压异议 民主运动遭镇压的过程中，最受关注的是时年29岁的魏京生。1979年10月，魏京生以“泄露国家机密”及“反革命煽动罪”被判处15年监禁。（编者注：图为1993年魏京生提前获释后在北京家中。）

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 清算“反革命集团” 1980年秋末，针对“四人帮”和“林彪集团”的法庭审理开始。对毛泽东遗孀及其同谋的控罪中包括阴谋策划武装政变等内容。北京最高人民法院于1981年1月判处江青死缓，1983年又转为终身劳教。毛本人则从未被追究法律责任。官方版本的历史书中称，毛晚年已认清江青及其四人帮的罪恶本质，并同他们划清了界限。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 “八二宪法”草案通过 1982年12月召开的第五届全国人大第五次会议通过了由邓小平主导的宪法修订草案，该宪法简称八二宪法。其主要的修订内容包括：删除了诸如“在无产阶级专政下继续革命” 的文革语言；重新设立在七五宪法中废除的国家主席和副主席职务，规定任期一届五年，连任不得超过两届。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 “个体户”诞生 八十年代初，小型私人企业被获准成立：城市了出现了首批小型私营企业，比如裁缝店（如图）、餐馆等，原材料则来自自由市场。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 市场初现雏形 对农副产品贸易的严格限制开始有所松动。尽管当时农民仍然是公社社员，他们的收成仍几乎全部要以极低的价格上交国家。不过，他们在“自留地”上种植和养殖的蔬菜或鸡鸭已被获准到自由市场上去销售。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 访问波恩 据称毛泽东逝世前曾对华国锋说过：“你办事，我放心”。1979年10月，华国锋以中共中央主席兼任国务院总理的身份访问联邦德国时，中国已经决定将推行经济改革。德国经济界希望中国的开放会给他们带来新的商机。但时任德国总理施密特（图右）则怀疑，中国人是否有足够的硬通货，来购买德国产品。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 中英联合声明 1984年12月，中国总理赵紫阳与英国首相撒切尔夫人作为两国政府首脑在北京签订了《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》，声明指出，中国在1997年7月1日恢复对香港行使主权，在“一国两制”的原则下，香港本身的资本主义制度和生活方式维持“五十年不变”。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 国庆阅兵 中华人民共和国建国35周年之际，天安门广场举行盛大阅兵仪式。中央军委主席邓小平检阅部队。



有文章说，“摸着石头过河”，是在勇敢实践中不断总结经验的一种形象性的说法，是改革开放3条经验——“猫论”、“摸论”、“不争论”中的其中一条。又说，“摸着石头过河”，对于大胆解放思想、积极稳妥地推进改革起到了巨大的指导作用。

“猫论”——不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫、“不争论”是邓小平说过的，而“摸论”则不属于邓小平的。把这两“论”同“摸论”放在一起，有些满拧。从陈云“摸论”的语境看，陈云强调的是总结经验，丝毫没有“勇敢实践”的语意。至于“对于大胆解放思想、积极稳妥地推进改革起到了巨大的指导作用”云云，则更是曲解之论。

顺便说一下给陈云上书的翁永曦。翁上书，陈云重视，翁连升三四级，任中央农村政策研究室副主任，成为副部级干部。其后，全面推进改革压倒了“缓改革”的局面，有人想起了主张“缓改革”的翁永曦，翁就成为改革与保守两派之间的牺牲品：先是把他在文革中打老师的问题钩沉一番，接着又钩沉出他在1976年“批邓反击右倾翻案风”时，也批过邓。1986年，翁就被贬到安徽的嘉山县当县委副书记。后来，翁对新华社记者发表过一次谈话，记者把他的看法写成内参，邓小平看了批示道：怎么这个人又出来了。翁不但九品芝麻官没保住，连党籍都被开除了。

翁永曦四人的上书，有了陈云改革要“摸着石头过河”的警告；而从邓小平与翁永曦的命运来看，把“摸着石头过河”按在邓小平头上，并做各种“理论”阐释，实在是大相径庭。

系列报道说明：

无论何时代，中共的宣传语言都很接地气，随时皆可因地制宜地把通俗易懂的白话纳入文件，形成一系列政治术语。历经国共内战的散文大家王鼎钧就认为，国共较量，国败共胜，一个重要的原因是：国民党行"文言文"，深奥难懂，政府文告难以贯彻到底层；而中共则行"白话文"，以"顺口溜"宣传政策理念，则深入人心。到2021年，中共立党百年。中国当代史学者、资深媒体人徐庆全纵观百年历程，以"名词解释"方式解读中共党史政治术语。

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