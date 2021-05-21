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摩洛哥

位于非洲西北部，隔直布罗陀海峡和地中海与葡萄牙、西班牙相望。

君主立宪制国家，首都拉巴特。卡萨布兰卡是其最大城市。

少年身上绑满塑料瓶偷渡 21.05.2021

5月19日，一名少年浑身绑着塑料瓶，游过西班牙与摩洛哥的海上边境，抵达西班牙飞地休达。不过，他的偷渡没有成功。

In this photo provided by the Spanish Civil Guard in Ceuta, Spain, on Tuesday May, 18, 2021, a member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain. Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian crisis after thousands of migrants swum around or jumped a border fence left unguarded by Morocco as part of a diplomatic row with its European neighbor. (Guardia Civil via AP)

女子身背数月大婴儿偷渡 冰冷海水中海警搭救 20.05.2021

过去几天，超过8000人从摩洛哥游泳偷渡到西班牙在北非的海外属地休达（Ceuta）。这些人当中还包括一名背着几个月大婴儿的女子。西班牙一名海警在冰冷的海水中救起这个婴儿的瞬间被摄影记者拍摄记录下来。

数千摩洛哥人偷渡西班牙飞地 18.05.2021

5000多名摩洛哥偷渡客在一日间涌入西班牙在非洲的飞地休达。西班牙媒体称，摩洛哥故意放任人民偷渡，目的是外交报复西班牙。
30.07.2020, Brasilien, Sao Paulo: Eine Mitarbeiterin des Instituts für Infektiologie Emilio Ribas zeigt den Impfstoff gegen SARS-CoV-2 des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac zu Beginn der dritten Testphase des Wirkstoffes. (zu dpa Corona-Brennpunkt und Impf-Hotspot: Brasilien, Testlabor der Welt) Foto: Andre Lucas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

阿根廷加入中国新冠灭活疫苗临床三期试验 22.08.2020

继秘鲁、摩洛哥和阿联酋之后，阿根廷也加入该集团开发的新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)。第3期试验通常需要数千个试验参与者。另外中国方面近日透露，已经从7月22日起正式启动新冠疫苗的紧急使用。
14.08.2020 14.30 Uhr *** Screenshot TikTok-Account Younes Zarou Quelle: https://www.tiktok.com/@youneszarou?lang=de

德国“抖音之王”的成功秘诀 16.08.2020

抖音海外版TikTok正处在风口浪尖。被一些德国批评的声音称为“变傻利器”的TikTok在德国也有许多用户，尤其是年轻人。其中人气最旺的是一位摩洛哥裔小哥。他成功的秘诀是什么呢？
Internationale Austauschstudenten nehmen an einer Vorlesung an der Handelshochschule Leipzig (HHL), der einzigen privaten Business School in Ostdeutschland, teil, aufgenommen am 30.09.2011. Die Hochschule wurde im April 1898 gegründet, gilt als Wiege der deutschen Betriebswirtschaftslehre und ist heute eine der führenden Business Schools in Europa. An der 1992 neu gegründeten Hochschule haben bisher jährlich rund 300 Absolventen von Universitäten aus aller Welt ihr Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre oder ihr MBA- oder M.Sc.-Studium abgeschlossen. Foto: Jan Woitas picture alliance/ZB/J. Woitas

德国留学签证越来越难申请？ 12.01.2020

根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。
ARCHIV - Flüchtlinge stehen am 29.08.2015 in Hamburg in der Flüchtlingsunterkunft in Jenfeld hinter einem Zaun. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Streit um Asylrecht - Ringen um Einstufung von Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer vom 13.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

德国向北非遣返难民数大增 这些国家安全吗？ 23.02.2019

在阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥是否存在着政治迫害？这些国家是否安全？虽然就这些问题一直没有得出答案，但是2018年仍有更多的难民被遣返回这些国家。
Louisa Vesterager Jespersen wears a Bovec Sports Center t-shirt in this undated photo obtained from social media on December 20, 2018. Bovec Sports Center Archive/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

挪威：北欧女游客被杀视频属实 21.12.2018

挪威警方相信，显示杀害两名女游客凶手的视频是真实的。这两名游客分别来自丹麦和挪威，其尸体在摩洛哥高山地区被发现。
15.10.2018, Hamburg: Der Terror-Helfer Mounir el Motassadeq (M) wird von Polizeibeamten aus einem Hubschrauber am Geschäftsfliegerzentrum geführt. Nach fast 15 Jahren Haft ist der 9/11-Terrorhelfer Mounir el Motassadeq am Montag von einem Hubschrauber aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel abgeholt worden. Er soll in sein Heimatland Marokko abgeschoben werden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa - ACHTUNG: Person wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

德国将"911"恐袭帮凶莫塔萨德克驱逐出境 15.10.2018

他向“911”事件的恐袭驾机者提供了帮助。现在，莫塔萨德克（Mounir El Motassadeq）出狱了。他将从汉堡机场登机，被遣送回其家乡摩洛哥。
FIFA president Gianni Infantino (R) poses with the United 2026 bid (Canada-Mexico-US) officials Carlos Cordeiro (3rd R), president of the United States Football Association, president of the Mexican Football Association Decio de Maria Serrano (2nd L), Steve Reed (2nd R), president of the Canadian Soccer Association, following the announcement of the 2026 World Cup host during the 68th FIFA Congress at the Expocentre in Moscow on June 13, 2018. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

美加墨将联合主办2026年世界杯 13.06.2018

国际足联成员国通过表决将2026年世界杯主办权交给美国、墨西哥和加拿大。参加这一角逐的北非国家摩洛哥遗憾出局。
US President Donald Trump speaks to the media prior to departing on Marine One from the South Lawn of the White House in Washington, DC, March 13, 2018, as he travels to California for the first time as President. Donald Trump wanted to change up his cabinet team before launching high-stakes negotiations with North Korea, a senior US official said Tuesday, after the president announced Mike Pompeo would succeed Rex Tillerson as his top diplomat. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

摩洛哥、世界杯和傲慢的特朗普 29.04.2018

美国总统特朗普在推文中对摩洛哥申办2026年世界杯发难，引起许多摩洛哥人的不满和愤怒。
TO GO WITH AFP STORY BY GUILLAUME KLEIN (FILES) A picture dated on March 17, 2012 shows women holding posters as they protest against the suicide of Amina al-Filali, 16, who was forced to marry the man who raped her outside the parliament in Rabat . Defenders of women's rights in Morocco are inching closer to a long-awaited goal as the kingdom's parliament works to amend a law that allows a rapist to escape prison by marrying his victim. Morocco was shocked in March 2012 by the suicide of Amina Filali, 16, who was forced to marry the man who had raped her. He remained a free man under Article 475 of the kingdom's penal code. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

“你难道没姐妹吗？”——强奸视频引发众怒 30.03.2018

摩洛哥国内再度爆发有关妇女遭受性暴力的激辩，起因是网上的一段视频。尽管该国加强了对性犯罪的刑事处罚，情况是否会好转，依旧存疑。
A composite image of suspect Younes Abouyaaqoub,released by the Spanish Interior Ministry on Monday Aug. 21, 2017. Moroccan suspect Younes Abouyaaqoub, 22, is the final target of a manhunt that has been ongoing since the attacks, Catalan interior minister Joaquim Forn told Catalunya Radio that everything indicates that Abouyaaqoub was the driver of the van that plowed down Barcelona's emblematic Las Ramblas promenade on Thursday, killing 13 pedestrians and injuring more than 120 others. (Spanish Interior Ministry via AP) |

追捕画上句点 巴塞罗那恐袭主嫌犯被击毙 21.08.2017

周一，巴塞罗那袭击案的主嫌阿博亚科布被警方击毙。这名摩洛哥人是此案最后一名在逃者，其所在的恐怖团伙制造了上周三的货车冲撞袭击案。
Polizisten patrouillieren am 19.08.2017 über die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona (Spanien). Auf der Straße war am 17.08. ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Terroranschlag wurden am Donnerstag mehrere Menschen getötet und viele verletzt. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

巴塞罗那恐袭主嫌犯仍然无影无踪 20.08.2017

据西班牙警方透露，在该国北部的两起恐袭事件爆发后，开白色小货车冲进巴塞罗那主要步行街人群的嫌犯仍然在逃。同时，警方也在寻找一名22岁摩洛哥籍新主嫌。
A picture taken with a smart phone shows the Market Square in Turku on August 18, 2017. Several people were stabbed in the southwestern Finnish city of Turku on Friday, police said after shooting and arresting a suspect. / AFP PHOTO / Lehtikuva / STR / Finland OUT (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

芬兰砍人案：凶嫌是难民 以女性为袭击目标 19.08.2017

芬兰警方周六表示，发生在图尔库的持刀砍人案可能具有恐怖袭击背景。警方称，袭击者是一名来自摩洛哥的难民，他特别选择女性作为其袭击目标。
17.02.2017 +++ African migrants react as they arrive at the CETI, the short-stay immigrant centre, after crossing the border from Morocco to Spain's North African enclave of Ceuta, Spain, February 17, 2017. REUTERS/Jesus Moron FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

再有数百难民翻过西班牙飞地铁丝网 20.02.2017

上周五已有约500名移民翻越了西班牙飞地休达与摩洛哥之间边界的铁丝网。本周一再有300人得以成功进入休达。
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