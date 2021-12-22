为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于非洲西北部，隔直布罗陀海峡和地中海与葡萄牙、西班牙相望。
君主立宪制国家，首都拉巴特。卡萨布兰卡是其最大城市。
上周，摩洛哥一个法院判定，要将艾山遣返回中国，但国际人权组织担忧，艾山在中国恐面临酷刑。联合国禁止酷刑委员会20日也发出临时措施，要求摩洛哥不要立即将维吾尔人艾山遣返回中国。
据法新社报道，摩洛哥一家法院裁定，中国籍维吾尔人伊迪热斯·艾山涉嫌“参与恐怖行动”，将被引渡到中国。人权组织大赦国际则表示，伊迪热斯·艾山因为曾为维吾尔人人权团体工作过，所以才遭受北京方面的指控。
5月19日，一名少年浑身绑着塑料瓶，游过西班牙与摩洛哥的海上边境，抵达西班牙飞地休达。不过，他的偷渡没有成功。
过去几天，超过8000人从摩洛哥游泳偷渡到西班牙在北非的海外属地休达（Ceuta）。这些人当中还包括一名背着几个月大婴儿的女子。西班牙一名海警在冰冷的海水中救起这个婴儿的瞬间被摄影记者拍摄记录下来。
5000多名摩洛哥偷渡客在一日间涌入西班牙在非洲的飞地休达。西班牙媒体称，摩洛哥故意放任人民偷渡，目的是外交报复西班牙。
继秘鲁、摩洛哥和阿联酋之后，阿根廷也加入该集团开发的新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)。第3期试验通常需要数千个试验参与者。另外中国方面近日透露，已经从7月22日起正式启动新冠疫苗的紧急使用。
抖音海外版TikTok正处在风口浪尖。被一些德国批评的声音称为“变傻利器”的TikTok在德国也有许多用户，尤其是年轻人。其中人气最旺的是一位摩洛哥裔小哥。他成功的秘诀是什么呢？
根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。
在阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥是否存在着政治迫害？这些国家是否安全？虽然就这些问题一直没有得出答案，但是2018年仍有更多的难民被遣返回这些国家。
挪威警方相信，显示杀害两名女游客凶手的视频是真实的。这两名游客分别来自丹麦和挪威，其尸体在摩洛哥高山地区被发现。
他向“911”事件的恐袭驾机者提供了帮助。现在，莫塔萨德克（Mounir El Motassadeq）出狱了。他将从汉堡机场登机，被遣送回其家乡摩洛哥。
国际足联成员国通过表决将2026年世界杯主办权交给美国、墨西哥和加拿大。参加这一角逐的北非国家摩洛哥遗憾出局。
美国总统特朗普在推文中对摩洛哥申办2026年世界杯发难，引起许多摩洛哥人的不满和愤怒。
摩洛哥国内再度爆发有关妇女遭受性暴力的激辩，起因是网上的一段视频。尽管该国加强了对性犯罪的刑事处罚，情况是否会好转，依旧存疑。
周一，巴塞罗那袭击案的主嫌阿博亚科布被警方击毙。这名摩洛哥人是此案最后一名在逃者，其所在的恐怖团伙制造了上周三的货车冲撞袭击案。
据西班牙警方透露，在该国北部的两起恐袭事件爆发后，开白色小货车冲进巴塞罗那主要步行街人群的嫌犯仍然在逃。同时，警方也在寻找一名22岁摩洛哥籍新主嫌。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式