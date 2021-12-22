德国“抖音之王”的成功秘诀

抖音海外版TikTok正处在风口浪尖。被一些德国批评的声音称为“变傻利器”的TikTok在德国也有许多用户，尤其是年轻人。其中人气最旺的是一位摩洛哥裔小哥。他成功的秘诀是什么呢？