 摩洛哥禁中国旅客入境 四川新增一名新冠死亡病例 | 科技环境 | DW | 01.01.2023

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科技环境

摩洛哥禁中国旅客入境 四川新增一名新冠死亡病例

继美、日等多国宣布对来自中国的旅客进行入境管控后，澳大利亚和加拿大也宣布跟进。摩洛哥则在周六发布声明禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥，无论其国籍为何。另外，中国今天公布的疫情数据中新增了一例来自四川的死亡病例。

多国要求中国出发的旅客出示阴性检测结果或在抵达时进行测试

多国要求中国出发的旅客出示阴性检测结果或在抵达时进行测试

（德国之声中文网）出于对中国新冠病例激增以及可能演化出新变异株的担忧，最近一周已经有十几个国家宣布对来自中国的旅客进行入境管控。包括美国、日本、印度、韩国、台湾、以色列和意大利等国都要求由中国出发的旅客出示阴性检测结果或在抵达时进行测试。

澳大利亚卫生部长巴特勒（Mark Butler）周日（1月1日）表示，中国政府「缺乏有关新冠病例的全面信息」，因此自1月5日起，从中国前往澳大利亚的旅客需要提交阴性检测报告。他说，此举将「保障澳大利亚免受潜在新变种的风险」。

加拿大也在昨天宣布，自1月5日起要求从中国登机的旅客出示出发前不超过两天的阴性检测证明。加拿大表示，这项措施是 「为了应对中国新冠病例数激增，并鉴于这些病例可用的流行病学和病毒基因组序列数据有限」。

摩洛哥禁止中国旅客入境

与此同时，摩洛哥外交部周六发布声明表示，当局「决定禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥王国领土，无论其国籍为何，以避免在摩洛哥出现新一轮的感染及其他可能的后果」。该部表示，上述禁令将于2023年1月3日生效。

英国和法国上周六也宣布跟进对中国旅客的入境管控，英国政府称，自1月5日起，由中国入境英国的旅客须在登机前提供48小时内的阴性检测证明，而自1月8日起，旅客在抵达时须接受抽样采检。法国政府也对来自中国的旅客做出提供阴性检测证明和随机抽样检测的要求。

欧盟下周讨论策略

欧盟目前对于中国旅客仍未采取一致的措施，例如德国就暂未对中国入境旅客提出类似要求。欧洲国家预定于1月4日举行会议，讨论对关于此问题的联合应对方式。今天刚接任欧盟主席国的瑞典表示正致力于制定一项共同策略，以「以实现可能的入境限制」。

世界卫生组织总干事谭德赛前几日在推特发帖写道，由于来自中国的相关讯息不完整，一些国家采取保护自己国民的措施是可以理解的，他也呼吁北京提供有关中国新冠疫情最新发展的详细讯息。

北京等大城市正走出当前的感染浪潮，人们生活逐渐恢复常态

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新增一名死亡病例

中国疾控中心1月1日公布，过去一日新增5102例本土新冠确诊病例；另新增1例本土死亡病例，来自四川，累计死亡病例达5249例。外界怀疑，这些数字与这个拥有14亿人口的大国实际情况不相符。根据英国健康数据分析公司Airfinity几周前公布的模拟数据显示，中国的每日确诊数约为180万例、每日死亡约9000人，「自12月1日以来，中国累计死亡人数可能达到10万人、感染总人数达1860万人」。

中国的几个主要城市正走出当前的感染浪潮，习近平在新年贺词中呼吁：「目前，疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。」不过，预计不久后的春运和中国春节会将病毒带到资源不足的小城市和农村地区，掀起新一波疫情。

（综合报导）

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