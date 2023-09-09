摩洛哥深夜强震 死亡人数不断上升

（德国之声中文网）摩洛哥高阿特拉斯山区当地时间周五（9月8日）晚间11时发生罕见强震，造成严重伤亡并导致被列入世界遗产的马拉喀什旧城区建筑损毁，多个省份有居民伤亡。

摩洛哥当局表示，死亡人数上升至820人，另有672人受伤，其中205人伤势严重。伤亡最严重的主要是马拉喀什和另外五个靠近震央的省份。随着搜救工作持续进行，搜救人员正抵达偏远地区救援，死伤人数可能继续上升。

摩洛哥国家地球物理研究所（ING）测得地震规模为里氏7.2级，震中位于地下11公里处；美国地质调查所（USGS）观测地震规模为6.8级，震源深度为18.5公里。此类浅层地震更加危险。

历史古城马拉喀什在地震中受损

地震在北非相对罕见。摩洛哥国家地球物理研究所所长贾布尔（Nasser Jabour）对媒体表示，震中 400 公里范围内的多个城市都有震感。"这是一个世纪以来ING首次记录到摩洛哥发生此类剧烈地震。" 他表示，地震后又发生数百次余震。

摩洛哥电视台拍摄到的灾后画面显示，部分建筑物因地震倒塌，许多居民因担心余震而待在室外。人们站在街道上或蜷缩在人行道上，有些人抱着孩子、毛毯和其他物品。

据摩洛哥媒体报道，马拉喀什著名地标、建于12 世纪的库图比亚清真寺在地震中受到破坏，但暂时还不清楚损坏规模。这座清真寺的尖塔高69米，有「马拉喀什的屋顶」之称。

摩洛哥官方发布的视频显示，围绕着马拉喀什旧城区的著名红墙部分受损。

位于震央附近一个小镇的镇长对摩洛哥新闻网站表示，附近城镇的一些房屋部分或全部倒塌，一些地方的电力和道路被切断。当局正努力清理豪兹省的道路，以便救护车和救援人员通过。由于山村之间距离遥远，灾情统计还需要更长时间。

当地媒体报道，通往震央附近山区的道路被车辆和坍塌的岩石堵塞，救援工作进展缓慢。

摩洛哥周五夜间发生强震

各国反应

周六，来自世界各地的慰问纷涌而至。正在印度新德里参加20国集团峰会的德国总理肖尔茨在社群平台X上写道：「来自摩洛哥的可怕消息。在这艰难的时刻，我们与地震灾民同在。我们向所有受到这场天灾影响者表达慰问。」

印度总理莫迪也在X发文：「在此困难时刻，印度随时准备向摩洛哥提供一切可能的援助。」

一名联合国发言人说：「联合国随时准备协助摩洛哥政府援助受影响的民众。」

法国总统马克宏表示：「我们都对摩洛哥强震感到震惊。法国随时准备帮助开展救援工作。」

乌克兰总统泽连斯基、非盟委员会主席法基·马哈马特（Moussa Faki Mahamat）、俄罗斯总统普京、西班牙首相桑切斯皆传达了慰问。

台湾消防署表示，总计将动员120人搜救队伍，一旦接获外交部通知，将立即搭乘专机前往摩洛哥救援。

德国志愿服务组织德国联邦技术救援局（THW）发言人周六上午表示，正观察灾情，为可能的部署做准备。目前摩洛哥尚未提出援助请求。

（综合报道）

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 智利大地震（1960年） 当地时间1960年5月22日下午3点11分，智利瓦尔迪维亚发生人类史上观测记录到的规模最大的地震，地震矩规模为9.5。短短十分钟内，瓦尔迪维亚整座城市变为废墟。地震之后引发的巨大海啸袭击到智利海岸线，掀起浪高高度是25米高的巨大海啸。海啸波及到遥远的日本、菲律宾。如此范围的灾难所造成的罹难人数以及经济损失无法精确得知。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 阿拉斯加大地震（1964年） 1964年3月27日是一个星期五，也是是耶稣受难日。这一天美国阿拉斯加发生北美洲历史上最大的地震，矩震级达到9.2。直到2006年，阿拉斯加大地震仍然是有纪录以来世界第三大地震。地震发生时，太平洋板块和北美洲板块之间的一个断层在威廉王子湾接近学院峡湾的地方断裂。在大部分的地区这场地震持续了3分钟到5分钟。海床位移引发了巨大的海啸，高度为67米。由于当天是假日，所以学校和许多企业都关闭了。这场大地震最后导致了139人罹难。其中9人直接死于地震，其他130人死于地震引发的海啸。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 唐山大地震（1976年） 1976年7月28日，中国河北省唐山市和丰南县在16小时内发生两次7级以上强烈地震。震源距地面23千米。唐山市全市交通、通讯、供水、供电中断，顷刻间被夷为平地。140公里外的首都北京也有强烈震感。据官方统计，包括北京、天津在内的所有受灾地区，地震造成242769人死亡，164851人重伤。唐山大地震成为中国有记录至今第二多人死亡的地震，仅次于1556年嘉靖大地震。但是有海外科学家估计，这场地震可能造成至少65万人死亡。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 印度洋大地震（2004年） 2004年12月26日，印尼苏门答腊岛亚齐省西岸160公里处发生地震，震源深度30公里，矩震级9.1到9.3。地震引发了浪高高度达15到30米的巨大海啸。太平洋沿岸总共14个国家被波及，其中受灾严重最严重的地区包括印尼亚齐省、泰国镐立和普吉岛渡假区、斯里兰卡和印度泰米尔邦。当时正值圣诞节的旅游旺季，受灾地区聚集了大量的旅客和本地居民，导致许多在沙滩上享受假期的旅客和在海边工作的当地人被海啸卷到海底，使这次地震不少人成为失踪者。据估计，罹难人数和失踪人数至少有30万人。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 汶川大地震（2008年） 2008年5月12日，中国四川省汶川地区发生大地震。根据中国地震局的数据，此次地震的面波震级达8.2级、矩震级达8.3级，破坏地区超过10万平方公里。截至2008年9月25日，地震共计造成69227人遇难，17923人失踪，374643人不同程度受伤，1993.03万人失去住所，受灾总人口达4625.6万人。是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震，也是唐山大地震后伤亡最惨重的一次。2009年3月，中国国务院宣布将每年的5月12日定为防灾减灾日，加强对民众的教育和对防灾减灾工作的关注。之后中国多地政府和中小学在每年这一天举行防震演习。中小学也开始重视普及“防震减灾”教育。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 海地地震（2010年） 2010年1月12日，加勒比海岛国海地发生里氏7.0级的地震。震中位于海地首都太子港以西南方25公里，震源距离地表13千米左右。国际红十字会估计，受到地震影响的人口大约为300万。海地政府公布的确认死亡人数超过20万。海地国内的一些地区，多达90%的房屋在地震中被摧毁。虽然国际社会提供了大量援助和支持，但是这个人口过剩腐败横行的贫困国家从未从这场灾难中恢复过来。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 日本东北大地震（2011年） 2011年3月11日日本东北地方外海发生矩震级为9.0的大型逆冲区地震。震中位于在宫城县首府仙台市以东的太平洋海域，震源深度测得数据为24千米，并且引发最大爬高40.1米的巨大海啸。这场地震是日本有观测纪录到以来第一个震级超过9的地震。约有2.2万人在灾害丧生，大约40万座建筑被完全摧毁或倒塌。福岛第一核电站受地震海啸影响发生泄漏事故。这次事故在国际核事件分级表（INES）中被分类为最严重的7级。福岛核事故导致在全世界都测量到微量辐射性物质，包括碘-131、铯-137（半衰期为30年）在内。大量放射性同位素因此核事故释入太平洋。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 土耳其—叙利亚地震（2023年） 2023年2月6日凌晨4时17分土耳其南部接壤叙利亚边境地区发生强烈地震，震级达到里氏7.8级，震源深度为17.9千米。地震发生后的凌晨4时17分至4时36分共发生3次地震，规模介于5.6至6.7之间。塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦均有震感。此次地震包括土耳其和叙利亚在内共造成至少36,217人死亡、92,600人受伤，是至少一个世纪以来该区域经历的最强地震之一。 作者: Andreas Noll



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。