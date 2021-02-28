 摩洛哥法院裁定向中国引渡一名维吾尔人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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摩洛哥法院裁定向中国引渡一名维吾尔人

据法新社报道，摩洛哥一家法院裁定，中国籍维吾尔人伊迪热斯·艾山涉嫌“参与恐怖行动”，将被引渡到中国。人权组织大赦国际则表示，伊迪热斯·艾山因为曾为维吾尔人人权团体工作过，所以才遭受北京方面的指控。

大赦国际表示，如果伊迪热斯·艾山被引渡中国，他将面对恣意拘禁和酷刑。

大赦国际表示，如果伊迪热斯·艾山被引渡中国，他将面对恣意拘禁和酷刑。

（德国之声中文网）34岁的维吾尔人伊迪热斯·艾山（Yidiresi Aishan）在今年7月19日从土耳其乘坐飞机抵达摩洛哥卡萨布兰卡的穆罕默德五世国际机场时，遭到摩洛哥警察逮捕。

他的律师坎迪尔（Miloud Kandil）对媒体表示，摩洛哥司法部门昨天（12月15日）证实，伊迪热斯·艾山将会被引渡到中国。他说：“我们还没有收到法院的判决书，但是（判决结果）对我的委托人来说是很大的一个精神打击。”

中国对伊迪热斯·艾山发出过国际红色通缉令，指控他在2017年“参与恐怖主义活动，加入恐怖组织”。

律师坎迪尔说，伊迪热斯·艾山是一名电脑工程师，2012年以来一直与家人居住在土耳其，没有返回过中国。伊迪热斯·艾山否认中国对他的指控。

中国和摩洛哥已经签署引渡条约。不过法新社指出，目前尚不清楚伊迪热斯·艾山什么时候会被引渡中国，因为受疫情影响，摩洛哥已经关闭了边境。

一些新疆问题专家指出，中国在新疆“再教育营”关押了可能多达100万维吾尔人。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “再教育营”

    中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “去极端化”

    中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

  • China Überwachungskameras in Xianjiang

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    系统性侵权的指责

    人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

  • Niederlande | Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    向国际刑事法院提告

    2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

  • Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    土耳其：从谴责到沉默

    在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

  • China Xinjiang 2017 | Sicherheitspersonal

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    国际法概念

    美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

  • USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    美国：新政府接过既成事实

    2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

  • Boris Johnson während Andrew Marr-Show der BBC

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    英国首相：是法律问题

    英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

  • UK Aussenminister Dominic Raab

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    呼吁调查

    英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

  • Kanada Premierminister Justin Trudeau

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    加拿大：国会通过、政府弃权

    加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

  • Niederlande Coronavirus | Teil-Lockdown | Premierminister Mark Rutte

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    荷兰：议会通过动议 政府先不跟进

    荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

  • Symbolbild I uigurische Frauen

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    2018年以来新疆人口出生率大幅下降

    新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。


伊迪热斯·艾山曾是国际刑警组织通缉的目标。但是人权组织大赦国际表示，国际刑警组织秘书处收到新的材料后已经撤销了对伊迪热斯·艾山的通缉令。

大赦国际组织称，伊迪热斯·艾山因为曾为维吾尔人人权团体工作过，所以才遭受北京方面的指控。该人权组织表示，如果伊迪热斯·艾山被引渡到中国，他将面临“恣意拘禁和酷刑”。

法新社报道指出，摩洛哥法院做出的这一裁决是终审裁决，伊迪热斯·艾山无法继续上诉。

上周，由一名英国大律师设立的非官方独立机构——维吾尔族法庭（ The Uyghur Tribunal ）公布结论说，中国政府犯有种族灭绝罪和危害人类罪。 

法庭庭长杰弗里·尼斯爵士（Geoffrey Nice ）通报说，维吾尔族法庭在调查、评估了中国西部新疆自治区针对维吾尔人的强制节育和绝育政策后得出结论：这一政策旨在减少维族人口，与习近平主席和政府最高层直接相关。 

中国官方对这些指责表示否认。

观看视频 02:11

中国推出歌舞片反驳新疆指控

（法新社、美联社）
      
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