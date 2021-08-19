摩根大通CEO访港免隔离 林郑：风险可控

（德国之声中文网）摩根大通（JP Morgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）周一（11月15日）抵港短暂停留，获香港政府豁免隔离检疫。香港特首林郑月娥周二为港府的通融做法辩护，称"风险可控"。

按照目前规定，普通旅客入境香港需进行21天的集中检疫隔离。港府自本月12日再度收紧了检疫规定，取消绝大部分豁免类别人士，包括外交官、商界高层等到港后免检疫的安排，仅保留必要人士，包括跨境货车、巴士司机、航机机组人员、货船船员，以及须履行政府职务的政府人员。

据《南华早报》报道，戴蒙是在收紧检疫安排后，首名获豁免隔离来港的国际银行家。他在香港停留了32小时。而今年7月，汇丰银行董事长杜嘉琦（Mark Tucke）从英国入境香港，则按规定完成了3周隔离。

林郑月娥在记者会上回答提问时表示，个人豁免一般由政策局提出，经政务司司长批准，而戴蒙的豁免基于"经济理由"。 她说，摩根大通"毕竟是一间很大的银行，他（戴蒙）在香港有重要业务"，林郑还强调，戴蒙的行程是有限的，涉及一日多的工作，"风险完全可控"。林郑还举例指，她本人如果到外地公干，回港也会获得豁免检疫。

机组人员属于豁免检疫隔离的专业人士

明星总裁可以，飞行员不可以

港府为知名人士"网开一面"，使其豁免隔离，并非首次。今年8月，好莱坞女星妮可·基德曼到香港拍片，就获准免于隔离，也引起舆论的批评。当时有立法会议员反映"收到了很多香港居民的投诉"。

妮可·基德曼赴港拍片免隔离遭投诉

严格执法的例子是，香港国泰航空最近接连有三名货机机组人员从德国法兰克福抵港后被确诊感染后，已有130多名机组人员被集中隔离21天。

林郑月娥承认，这一措施将对香港的货运供给造成巨大影响，如果发现更多感染，将出现货运飞行员短缺的局面。但她同时强调，为了将感染机会降到最低，严格的检疫措施是必要的。

香港的检疫隔离制度属于全球最严格的之一，与中国大陆的"清零"策略同步调。这造成这个亚太地区重要的金融中心近20个月以来几乎终止了大部分国际人员来往。

国际金融界以至商界近日都有提出，要求港府放弃"清零"政策，指有关限制令不少大型跨国公司考虑迁出香港。据彭博社报道，戴蒙在香港会见记者时也表示，有关限制"的确更难"让企业吸引和留住人才。

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（法新社、路透社）

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