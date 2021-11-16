摩根大通CEO“妄议”中共 改口称后悔

(德国之声中文网) 根据彭博社和路透社，摩根大通公司首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周二 (11月23日)在波士顿学院首席执行官俱乐部的一次小组讨论中谈到中国时，转述了最近访港时开的一个「玩笑」：「共产党正在庆祝100年周年。摩根大通也是。而且打赌我们会更长寿。」

不过第二天（11月24日）戴蒙就表示，对自己有关摩根大通会比中共长寿的说法感到后悔。“我不该那么说。我当时只是想强调我们公司的强大和持久性”，他在该银行的一份官方发布中表示。

摩根大通自1921年以来就在中国开展业务，同年中国共产党成立。戴蒙在讨论会上说，如果他在中国，就不能开超越党的玩笑，但也补充说，反正那里的官员可能正在听他在波士顿的讲话。

摩根大通一名发言人周三解释补充说，戴蒙后来强调，他任何时候都不应该以轻率或不尊重的口吻谈论一个国家或其领导人。“在讨论期间，杰米明确表示中国和中国人民是很聪明和有思想的。”

戴蒙在談話中还说，不知道有谁「认为台湾会出问题」，並指出目前台海局勢緊張，「剑拔弩张，並警告中国对台湾的干预『可能会是他们的越南』」。

他甚至以「尸袋」比喻相关冲突可能造成的大量死亡，并表示「人们对要做的事情得非常谨慎」，说他认为「中国人这样做会非常痛苦」。戴蒙补充说：「但他们 (中国人)是非常聪明的人......希望这不会成为一个问题。」

敢言还是失言?

根据彭博社，戴蒙还谈到了中国和现在的香港缺乏言论自由的问题，表示北京当局不该限制境外的高管的言论。报道提到，摩根大通在两年前告诉一些员工，确保他们不把香港、澳门或自治的台湾说成是独立的国家。

他还说，美国商界十年前就应该更认真地对待与中国有关的问题，并提到了贸易紧张局势和香港的镇压。他说，商业团体抵制前总统奥巴马 (Barack Obama)关于对中国采取更强硬态度的提议，之后却拥护特朗普的举措，「因为现在是时候做些什么了」。

戴蒙说，特朗普在世界贸易组织、北约和中国问题上「没有错」，但补充说自己厌恶特朗普说过的很多话，不会以同样的方式做事。

他也为摩根大通在中国的运营进行了辩护，说美国最大的银行不能每次在不喜欢某国政策时就离开，而且摩根大通在俄罗斯、巴基斯坦和埃及也都有运营。戴蒙说：「重点在于我们需要领导力，而我希望拜登政府能提供这种领导。」

戴蒙还谈到了美中竞争，他指出，美国的人均国内生产总值约为中国的4倍，而且「我们的人口结构更好」。 他说：「如果你打开美国的大门，会有10亿人来到这里，但如果你打开中国的大门，你认为会有多少人去那里？因此，当人们认为中国商业尚处于上升期时，应该多点小心。」

摩根大通在许多中国城市都有分支机构，包括北京、上海、深圳和广州，并提供金融业务、资产管理和期货业务。2019年末，摩根大通获得中国当局批准，建立了一家拥有多数股权的证券合资企业，提供经纪、投资咨询和承销服务。今年8月，摩根大通再获中国监管机构批准，成为中国第一家全资拥有证券经纪公司的外国银行。

彭博社分析，这显示，尽管世界上两个最大的经济体之间存在紧张关系，但美国金融公司仍旧持续在推进于中国的扩张计划。

(彭博社、路透社)

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