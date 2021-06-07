 摩根大通报告：贝塔变种最危险 中西方疫苗区别大 | 科技环境 | DW | 14.06.2021

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科技环境

摩根大通报告：贝塔变种最危险 中西方疫苗区别大

随着全球疫苗施打进程的推动，新冠病毒的蔓延正在得到控制，但风险仍在，最大的风险是目前的疫苗对某些病毒变种具备的保护力不高。

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巴西妇女接种阿斯利康疫苗

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美国两家重量级媒体两天以塞舌尔为例，报导这个世界上新冠病毒疫苗接种率最高的国家在接种国药疫苗后感染病例却出现激增，质疑这个中国疫苗的有效性。

根据发表在美国医学杂志上的最新研究，中国国药集团研发的两款疫苗保护力均超过70%。但一些专家指出，这份研究的受测者主要为年轻男性，女性样本明显不足。另一份乌拉圭的初步研究显示，中国科兴疫苗预防新冠患者死亡的有效率超越辉瑞疫苗。

台湾卫福部长承认复星医药拥有德国BioNTech疫苗代理权，但他强调，即便如此，复星“也不要干扰到台湾购买疫苗”。台湾名嘴彭文正指蔡英文已“偷打BioNTech疫苗”。总统府怒斥“谣言”。

（德国之声中文网）在目前几种新冠病毒的变种当中，贝塔变种（南非变种）带来的危险可能最大。目前，它在全球尚未蔓延开，根据摩根大通最新的一份报告，这种毒株在法国占有5%的比例。

摩根大通市场与投资战略部主任切巴莱斯特（Michael Cembalest）对过去4周以来有关施打疫苗的数据进行了更新。他在日前发表的更新报告指出，贝塔变种将构成最大挑战

报告指出，它的特殊性在于目前上市疫苗在它面前保护力都有很大降低。

具体而言，面对贝塔变种（南非变种），莫德纳疫苗的有效率降低了6倍，BioNTech疫苗降低8倍，阿斯利康疫苗剩10%的有效率，强生疫苗保护率为64%。

而以上几款疫苗对阿尔法变种（英国变种）的保护率相对而言只有小度下降，莫德纳降低50%，BioNTech降低程度很小，阿斯利康仍有75%的保护率。

新冠病毒变种在各国蔓延的程度不同

截止该报告发表的6月10日，在德国传播的新冠病毒仍然是阿尔法（英国变种）。其它欧洲国家如比利时、法国、爱尔兰、意大利、荷兰、波兰、瑞典等欧洲国家也都类似德国的情况，阿尔法变种病毒是欧洲大陆最主要的传染病毒。

但英伦岛是例外，在那里目前最为流行的是德尔塔变种（印度变种），已占72%。

美国最主要的新冠病毒毒株是阿尔法（69%），其次是伽马（巴西，9.5%），再其次是（德尔塔 5.3%)

全球接种人口比例最高的国家

不分疫苗的种类，全球接种人口密度最高的国家是马耳他（76%），塞舌尔（71%），百慕大（66%），加拿大（64%），以色列（63%），英国（60%），巴林（60%），智利（60%），乌拉圭（60%），中国（59%），冰岛（58%），马尔代夫（58%），匈牙利（55%），卡塔尔（55%）

BG Impfkampagnen an abgelegenen Orten | Mexiko Nuevo Colonia

接种疫苗的墨西哥女性

中西方疫苗区别大

摩根大通报告中的图表显示，以下国家接种疫苗后，过去4周里7天10万人发病率都降到相当低位：马耳他（6）、加拿大（40）、以色列（2）、匈牙利（19）；

但塞舌尔（1207）、巴林（781）、智利（376）、乌拉圭（1055）、马尔代夫（799）虽然广泛接种疫苗，但发病率仍然出现高位。

图表还显示，塞舌尔、乌拉圭、马尔代夫、巴林、智利接种的是中国国药的灭活疫苗。从曲线看出，马尔代夫、巴林和塞舌尔在为成年人接种疫苗50%后，7天10万人发病率仍出现猛增现象，死亡率塞舌尔5.7,乌拉圭16.6，马尔代夫4.8，巴林11.6，智利5.5。

作为比较，另一张图表则显示了接种莫德纳、BioNTech和阿斯利康的欧美国家的情形：曲线走向很明显，在接种疫苗人口超过25%之后，10万人口7天发病率便一路下降到两位数（只有法国出现小幅反弹），死亡率更是降到1左右。

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