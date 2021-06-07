摩根大通报告：贝塔变种最危险 中西方疫苗区别大

（德国之声中文网）在目前几种新冠病毒的变种当中，贝塔变种（南非变种）带来的危险可能最大。目前，它在全球尚未蔓延开，根据摩根大通最新的一份报告，这种毒株在法国占有5%的比例。

摩根大通市场与投资战略部主任切巴莱斯特（Michael Cembalest）对过去4周以来有关施打疫苗的数据进行了更新。他在日前发表的更新报告指出，贝塔变种将构成最大挑战。

报告指出，它的特殊性在于目前上市疫苗在它面前保护力都有很大降低。

具体而言，面对贝塔变种（南非变种），莫德纳疫苗的有效率降低了6倍，BioNTech疫苗降低8倍，阿斯利康疫苗剩10%的有效率，强生疫苗保护率为64%。

而以上几款疫苗对阿尔法变种（英国变种）的保护率相对而言只有小度下降，莫德纳降低50%，BioNTech降低程度很小，阿斯利康仍有75%的保护率。

新冠病毒变种在各国蔓延的程度不同

截止该报告发表的6月10日，在德国传播的新冠病毒仍然是阿尔法（英国变种）。其它欧洲国家如比利时、法国、爱尔兰、意大利、荷兰、波兰、瑞典等欧洲国家也都类似德国的情况，阿尔法变种病毒是欧洲大陆最主要的传染病毒。

但英伦岛是例外，在那里目前最为流行的是德尔塔变种（印度变种），已占72%。

美国最主要的新冠病毒毒株是阿尔法（69%），其次是伽马（巴西，9.5%），再其次是（德尔塔 5.3%)

全球接种人口比例最高的国家

不分疫苗的种类，全球接种人口密度最高的国家是马耳他（76%），塞舌尔（71%），百慕大（66%），加拿大（64%），以色列（63%），英国（60%），巴林（60%），智利（60%），乌拉圭（60%），中国（59%），冰岛（58%），马尔代夫（58%），匈牙利（55%），卡塔尔（55%）

接种疫苗的墨西哥女性

中西方疫苗区别大

摩根大通报告中的图表显示，以下国家接种疫苗后，过去4周里7天10万人发病率都降到相当低位：马耳他（6）、加拿大（40）、以色列（2）、匈牙利（19）；

但塞舌尔（1207）、巴林（781）、智利（376）、乌拉圭（1055）、马尔代夫（799）虽然广泛接种疫苗，但发病率仍然出现高位。

图表还显示，塞舌尔、乌拉圭、马尔代夫、巴林、智利接种的是中国国药的灭活疫苗。从曲线看出，马尔代夫、巴林和塞舌尔在为成年人接种疫苗50%后，7天10万人发病率仍出现猛增现象，死亡率塞舌尔5.7,乌拉圭16.6，马尔代夫4.8，巴林11.6，智利5.5。

作为比较，另一张图表则显示了接种莫德纳、BioNTech和阿斯利康的欧美国家的情形：曲线走向很明显，在接种疫苗人口超过25%之后，10万人口7天发病率便一路下降到两位数（只有法国出现小幅反弹），死亡率更是降到1左右。



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