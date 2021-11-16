摩根大通执行长：我们会比共产党更长寿

(德国之声中文网) 根据彭博社和路透社，摩根大通公司首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周二 (11月23日)在波士顿学院首席执行官俱乐部的一次小组讨论中谈到中国时说：「我们希望能在那里待很长时间。」

报道提到，他还转述了最近访港时开的一个「玩笑」：「共产党正在庆祝100年周年。摩根大通也是。而且打赌我们会更长寿。」

摩根大通自1921年以来就在中国开展业务，同年中国共产党在中国成立。戴蒙说，如果他在中国，就不能开超越党的玩笑，但也补充说，反正那里的官员可能正在听他在波士顿的讲话。

戴蒙在談話中还说，不知道有谁「认为台湾会出问题」，並指出目前台海局勢緊張，「剑拔弩张，並警告中国对台湾的干预『可能会是他们的越南』」。

他甚至以「尸袋」比喻相关冲突可能造成的大量死亡，并表示「人们对要做的事情得非常谨慎」，说他认为「中国人这样做会非常痛苦」。戴蒙补充说：「但他们 (中国人)是非常聪明的人......希望这不会成为一个问题。」

敢言还是失言?

根据彭博社，戴蒙还谈到了中国和现在的香港缺乏言论自由的问题，表示北京当局不该限制境外的高管的言论。报道提到，摩根大通在两年前告诉一些员工，确保他们不把香港、澳门或自治的台湾说成是独立的国家。

他还说，美国商界十年前就应该更认真地对待与中国有关的问题，并提到了贸易紧张局势和香港的镇压。他说，商业团体抵制前总统奥巴马 (Barack Obama)关于对中国采取更强硬态度的提议，之后却拥护特朗普的举措，「因为现在是时候做些什么了」。

戴蒙说，特朗普在世界贸易组织、北约和中国问题上「没有错」，但补充说自己厌恶特朗普说过的很多话，不会以同样的方式做事。

他也为摩根大通在中国的运营进行了辩护，说美国最大的银行不能每次在不喜欢某国政策时就离开，而且摩根大通在俄罗斯、巴基斯坦和埃及也都有运营。戴蒙说：「重点在于我们需要领导力，而我希望拜登政府能提供这种领导。」

戴蒙还谈到了美中竞争，他指出，美国的人均国内生产总值约为中国的4倍，而且「我们的人口结构更好」。 他说：「如果你打开美国的大门，会有10亿人来到这里，但如果你打开中国的大门，你认为会有多少人去那里？因此，当人们认为中国商业尚处于上升期时，应该多点小心。」

摩根大通在许多中国城市都有分支机构，包括北京、上海、深圳和广州，并提供金融业务、资产管理和期货业务。2019年末，摩根大通获得中国当局批准，建立了一家拥有多数股权的证券合资企业，提供经纪、投资咨询和承销服务。今年8月，摩根大通再获中国监管机构批准，成为中国第一家全资拥有证券经纪公司的外国银行。

彭博社分析，这显示，尽管世界上两个最大的经济体之间存在紧张关系，但美国金融公司仍旧持续在推进于中国的扩张计划。

(彭博社、路透社)

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