摩根大通一大陆籍员工在香港遭暴打

（德国之声中文网）中国社交媒体上广泛流传的一段视频，引起中国网民的普遍愤怒。视频上显示一名来自中国大陆的职员被香港示威者包围，有人对他高喊"返大陆！"

记者和示威者拍摄的视频显示，10月4日，这名身着白色衬衣的男子在摩根大通办公楼入口处，遭到一名蒙面男子的暴打。

来自彭博社和《南华早报》的报道称，这名男子在摩根大通供职。摩根大通已在内部邮件中呼吁员工注意安全。

目前尚不清楚冲突发生的经过。视频只显示，这名讲中国普通话的男子当时被多名记者围在中间，而周边愤怒的人群则在高喊："返大陆。"他绕过记者走向办公楼时，突然回身对周边人群用普通话高喊："我们都是中国人。"随即该男子遭到一名蒙面者暴打，眼镜也被打飞。

虽然有关香港的新闻一直在中国大陆受到严格审查，但这段视频则得以广泛传播。微博上流传的相关视频称这名大通员工为"勇士"，这段视频观看已经超过1120万人次，被点赞超过九万一千次。而留言评论则充满了对香港人的愤怒。

法新社引述署名Aubrey的网民留言写道，仅仅因为他讲普通话，认为'我们都是中国人'，就应当被打吗？还有网民写道："必须对香港实施斩草除根，不能继续容忍下去了。"

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者初期装扮 从这张6月12日拍摄的照片中可以看出，一些前线示威者已经学会佩戴头盔与眼罩来保护头部与眼睛等较脆弱的部位，但是这个时后的口罩还是主要采用过滤性比较差的医疗口罩。 医疗口罩的作用与其说是防范催泪烟，不如说只有掩饰身份的功能。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者中期装扮 这张照片摄于7月14日的沙田。在抗争中期，越来越多前线示威者戴上眼罩(护目镜)，并改变眼罩的颜色，避免曝露身份。自行车脖围和医疗口罩一样，对于催泪烟没有什么防御力，主要是拿来遮掩长相。中间后方戴黑帽的示威者已经学会在前臂上缠绕保鲜膜或胶带，这主要是为了防止皮肤接触到催泪烟或胡椒喷雾而感到不适。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者后期装扮 从8月开始，越来越多示威者将医疗口罩升级为过滤性能较好的「猪嘴」。镭射笔也在8月初成为示威者的道具之一，被用来干扰警察办公或是干扰摄影。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者进阶装扮 有些示威者会佩戴自行车或是摩托车的护膝与护肘，而有些示威者因不能满足于工地安全帽的保护性能，开始使用更高阶的WarGame迷彩头盔保护自己。但是截至八月为止，做这样装束的示威者还属于少数。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞 雨伞因防水、轻便、好携带，成为前线示威者的必备防具。 虽然雨伞没办法承受警棍或是布袋弹等冲击性较强的攻击，但是却可以有效防止液体、喷雾类的攻击，例如警察的胡椒喷雾。 人多的时后，示威者会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞阵 示威者在人多时，会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线，防止被警方从高空发射的催泪弹打中。

香港前线示威者的道具与用途 木板阵 示威者也会拿路边的木板当做盾牌。虽然不比警察的长盾坚固，但是多少能够防御杂物。

香港前线示威者的道具与用途 铁马 「铁马」在香港街头十分常见，平日是用来隔开车道与人行道，避免行人不小心被人潮挤到马路上。 示威者为要拖延警方的清场速度，在警方清场之前，就会先在抗争人潮外围设置路障。 除了少部份的活动式铁马之外，大部分的铁马都是固定在人行道上，示威者需要把人行道的砖头撬开，才能把固定在人行道的铁马拔起来，做成路障。像这样的路障可以有效地拖慢警察推进防线的速度，让示威者有时间撤退。

香港前线示威者的道具与用途 水马 照片中的红白色路障叫做水马，也是香港街头常见的人流管制物品。示威者也曾经拿水马当路障瘫痪交通。水马虽然比铁马好移动，但是相对比铁马脆弱许多，是一种警察很容易就能排除的障碍物。

香港前线示威者的道具与用途 塑胶束带 塑胶束带轻便而且难破坏，是捆绑物品的理想工具。示威者将路边的铁马集中起来之后，便会用塑料束带三个一组地把铁马捆绑成三角形，堆成路障。

香港前线示威者的道具与用途 透明胶带 有时后用束带捆绑铁马太麻烦，示威者也会用透明胶带直接把铁马绑起来。

香港前线示威者的道具与用途 交通锥 路边时常可以见到的交通锥，虽然显眼但是并不坚固，很少被示威者拿来当做路障使用。 反而是在警方发射催泪弹之后，示威者会用交通锥盖住催泪弹，让其他人涌上前，用矿泉水浇熄催泪弹。

香港前线示威者的道具与用途 铁碗 铁碗方便携带，又坚固，如果现场没有交通锥，示威者便会改用铁碗盖住催泪弹。 在一些极危险的情况下，示威者也会举起铁碗保护头部。

香港前线示威者的道具与用途 手套 前线示威者对付催泪弹，除了把它熄灭之外，有时后还会把催泪弹捡起扔回给警方。 但是事实上催泪弹才刚发射，本体非常烫手。 因此示威者会配戴手套保护自己的双手。

香港前线示威者的道具与用途 备用物资 示威者用购物车装载的物资包括: 矿泉水、生理食盐水、保鲜膜、工地安全帽、防毒面罩滤芯。在示威者的眼睛或皮肤受到催泪烟或胡椒喷雾刺激时，用生理食盐水与矿泉水冲洗都可以及时舒缓不适感。

香港前线示威者的道具与用途 鸡蛋 鸡蛋是抗议群众常拿来发泄不满的工具，原因之一是它难清理，而且容易残留味道。香港「反送中」示威者曾丢鸡蛋的对象包括中联办、警察总部、旺角警署、将军澳警署、沙田警署、几位民建联议员办事处等。

香港前线示威者的道具与用途 砖头 示威者也会将人行道挖下来的砖头收集起来，在警民对峙时扔向警方，或是拿来砸破警署玻璃。

香港前线示威者的道具与用途 汽油弹 在警民冲突当中，示威者有几次向警方投掷汽油弹。汽油弹又称燃烧瓶，外文原名「莫洛托夫鸡尾酒」，是一种装有化学助燃剂的酒瓶，因应不同场合需求，内容物的成分也会有所调整。 作者: 罗法（发自台北）



中国官方媒体主要聚焦于香港示威活动中严重的暴力场面，同时却淡化或完全不提香港民众对北京的不满情绪。

在中国社交媒体上，支持香港示威活动的视频很快就会遭到删除，但对批评示威的视频则网开一面。

历时超过4个月的示威活动，初衷是反对修改引渡条例，以及在北京治下为香港争取到更多自由，但示威引发的暴力愈演愈烈，已对香港社会造成沉重打击。

这场示威浪潮在最初几个星期内，很少有发生暴力冲突的报道。但7月21日，一群亲政府人士手持棍棒在元朗对示威者大打出手，导致至少40人被送院治疗。稍后北角也曾发生亲北京人士殴打示威者的事件，与此同时，示威者也在香港机场袭击了两名他们怀疑是北京间谍的男子。

近几周来，随着暴力冲突日益频繁，亲民主派示威者同亲政府派人士之间的鸿沟也在不断加剧。此外，一些大陆企业及亲北京的公司逐渐成为攻击目标，中国银行、中国建设银行分行等遭到破坏。这场运动中，就连美国连锁咖啡品牌星巴克也不能幸免。

员工遇到暴力袭击的事件发生后，摩根大通已于上周五致函员工，指出公司大楼已经加强安全措施，并告诫员工如非必要，周末不要到办公楼加班。美国媒体报道称，今年9月，摩根大通曾要求员工注意强调香港和台湾是中国的一部分。