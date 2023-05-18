摩尔多瓦民众走上街头参加亲西方集会

（德国之声中文网）上周日（5月21日）成千上万的民众聚集在摩尔多瓦首都基希讷乌参加支持该国政府的集会。

摩尔多瓦曾为前苏联加盟国，与乌克兰接壤，同时也是欧洲最贫穷的国家之一。这个面积微小的国家去年获得欧盟候选国地位。

摩尔多瓦现政府采取的是亲西方的道路。总统桑杜（Maia Sandu）指责俄罗斯支持反政府抗议活动以阻止摩尔多瓦加入欧盟。

警方称，周日参加游行活动的人员超过75000人。

摩尔多瓦希望2030年可以成为欧盟成员国

桑杜在集会上说：“摩尔多瓦不想被俄罗斯讹诈。”

她说：“我们不想再处于欧洲的边缘。”她发誓，摩尔多瓦要在2030年成为欧盟成员国。

桑杜说：“我们来大声地、自信地、骄傲地说，摩尔多瓦人是欧洲人！”

“这是我们的人民生活在和平与繁荣中的机会，”她补充说，虽然满足加入欧盟的必要条件是一条“需要付出巨大努力的道路”，但这并不是“唯一一条道路”。

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）也在集会上发言说，欧盟将“张开双臂，敞开心扉 ”欢迎摩尔多瓦。她还说，摩尔多瓦“已经为欧洲一体化做好准备”。

她说：“这是一件关于我们双方的事。你们把摩尔多瓦带进欧洲，你们会让欧洲变得更强大。”

在野党的抗议活动

支持政府的民众在举行集会的同时，流亡海外亲俄罗斯的在野党领导人绍尔（Ilan Shor）通过视频连线的方式告诉参加反政府抗议活动的支持者们，他将就摩尔多瓦的外交政策推动一项公投。

乌克兰战争爆发以来，绍尔的支持者们已经举行了多次抗议活动。

上个月，绍尔被缺席判处15年监禁。他被认定2014年参与从摩尔多瓦银行盗窃10亿美元。

(路透社、法新社)

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