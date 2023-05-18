 摩尔多瓦民众走上街头参加亲西方集会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

摩尔多瓦民众走上街头参加亲西方集会

成千上万的摩尔多瓦民众上周末在首都基希讷乌参加“欧洲的摩尔多瓦”集会活动。该国亲西方的总统桑杜在集会上表示，摩尔多瓦要在2030年成为欧盟的一员。她同时指责俄罗斯试图阻止摩尔多瓦加入欧盟。

民众参加支持桑杜政府的集会。

民众参加支持桑杜政府的集会。

（德国之声中文网）上周日（5月21日）成千上万的民众聚集在摩尔多瓦首都基希讷乌参加支持该国政府的集会。

摩尔多瓦曾为前苏联加盟国，与乌克兰接壤，同时也是欧洲最贫穷的国家之一。这个面积微小的国家去年获得欧盟候选国地位

摩尔多瓦现政府采取的是亲西方的道路。总统桑杜（Maia Sandu）指责俄罗斯支持反政府抗议活动以阻止摩尔多瓦加入欧盟。

警方称，周日参加游行活动的人员超过75000人。

摩尔多瓦希望2030年可以成为欧盟成员国

桑杜在集会上说：“摩尔多瓦不想被俄罗斯讹诈。”

她说：“我们不想再处于欧洲的边缘。”她发誓，摩尔多瓦要在2030年成为欧盟成员国

桑杜说：“我们来大声地、自信地、骄傲地说，摩尔多瓦人是欧洲人！”

“这是我们的人民生活在和平与繁荣中的机会，”她补充说，虽然满足加入欧盟的必要条件是一条“需要付出巨大努力的道路”，但这并不是“唯一一条道路”。

欧洲议会议长梅措拉在集会上发言支持摩尔多瓦加入欧盟。

欧洲议会议长梅措拉在集会上发言支持摩尔多瓦加入欧盟。

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）也在集会上发言说，欧盟将“张开双臂，敞开心扉 ”欢迎摩尔多瓦。她还说，摩尔多瓦“已经为欧洲一体化做好准备”。

她说：“这是一件关于我们双方的事。你们把摩尔多瓦带进欧洲，你们会让欧洲变得更强大。”

在野党的抗议活动

支持政府的民众在举行集会的同时，流亡海外亲俄罗斯的在野党领导人绍尔（Ilan Shor）通过视频连线的方式告诉参加反政府抗议活动的支持者们，他将就摩尔多瓦的外交政策推动一项公投。

乌克兰战争爆发以来，绍尔的支持者们已经举行了多次抗议活动。

上个月，绍尔被缺席判处15年监禁。他被认定2014年参与从摩尔多瓦银行盗窃10亿美元。

(路透社、法新社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

16.05.2023 Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses, via videolink, the opening ceremony of the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, at the Harpa concert hall in Reykjavik, Iceland on May 16, 2023. Founded in 1949, the Council of Europe is the continent's oldest pan-European organization and has a critical role to play as the region's guardian of human rights, democracy, and the rule of law. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP) (Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images)

展示团结！欧洲委员会将建立乌克兰损失登记册 18.05.2023

欧洲委员会希望在18年以来的首次峰会上向乌克兰展示团结，决定建立一个记录俄罗斯侵略造成伤害的损失登记册，作为国际赔偿机制第一步。欧洲委员会目前有46个成员国，其中包括乌克兰；俄罗斯在2022年发动侵略战争后被排除在外。

Smoke rises from buildings in this aerial view of Bakhmut, the site of the heaviest battles with the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, April 26, 2023. (AP Photo/Libkos)

为什么巴赫穆特之战对乌俄两国都如此重要？ 21.05.2023

位于乌克兰东部顿涅茨克州的小城巴赫穆特在战争开始前人口只有7万到8万。数月来，乌俄两军在这里激战不断。这座小城为什么如此重要？乌克兰一旦失守，对交战双方来说都意味着什么？

21/03/2023 **FILE PHOTO: F-16 aircrafts fly during a NATO media event at an airbase in Malbork, Poland, March 21, 2023. REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

拜登：泽连斯基承诺不会使用F-16攻击俄罗斯本土 21.05.2023

美国总统拜登周日表示，他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。G7峰会期间美国为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。

广告

评论分析

图为中国国家主席习近平与中亚五国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦的元首

客座评论：中亚可能成为中国的势力范围

上周的中国-中亚峰会在时间上与广岛G7有重叠。政治学者邓聿文表示，西方媒体很多解读成中国是要借中亚峰会对抗G7，但其实谈不上中国要和G7打擂台，同时也确实不能小看西安的这次会议，中亚是“西向战略”重要的连结点。