摩尔人街?格林卡街?一座柏林地铁站的纠结

(德国之声中文网) 柏林市中心的一条不足1公里的街道，修建于1700年左右。1707年，这条街道被正式命名：摩尔人街(Mohrenstraße)。

摩尔人原先是指来自北非地区的一支信奉伊斯兰教的民族，在中世纪，曾经跨过地中海统治过伊比利亚半岛数百年。尽管摩尔人的肤色并不黑，但是随着时代的迁移，欧洲人逐渐用"摩尔人"一词泛指来自非洲大陆的深色人种。在德语中，16世纪后的"摩尔人"一词基本上等同于"黑人"，且带有一定的贬义色彩。今天，"Mohren"一词被认为是德语中的种族主义词汇，和"Neger"(黑鬼)一样被尽量避免使用。

正是在这一背景下，三百多年的"摩尔人街"引发了争议。根据历史学家的研究，当年的命名可能是因为某位贵族的黑人仆从获准在这条街边修建房屋；还有说法认为，普鲁士王国当年从西非地区掳掠了几十名黑人奴隶，这些人的住处就在如今的"摩尔人街"两侧。

柏林地铁强推更名引争议

自1990年代起，柏林政界以及民间就不断有人呼吁，废除这一具有种族主义以及殖民主义色彩的地名。今年7月3日，柏林公交公司(BVG)的一则新闻通稿，更是让这条历史悠久的街道成为了全德国的热点话题：柏林公交公司计划将穿过此街的地铁二号线同名地铁站更名为"格林卡街"(Glinkastraße)。这座开通于1908年的地铁站，正位于摩尔人街与格林卡街的交汇处。

公交公司称，作为德国首都的重要企业，公司秉承开放理念，拒绝一切形式的种族主义与歧视；"考虑到当前围绕同名街道的命名争议，公司决定不再继续以该名称冠名地铁站。"

不过，很快就有人指出，以19世纪俄罗斯著名作曲家命名的"格林卡街"也并不"干净"：格林卡(Michail Iwanowitsch Glinka)被认为是一名反犹太主义者。因此，在宣布更名仅一星期后，柏林公交公司又发布了一则声明，称这座处于争议中心的地铁站究竟会改作什么名字"还未最终确定"，但是"一定要改名"。

柏林将于今年年底开通一条新地铁线路，届时需要更换全市所有车站、所有车厢内的地铁网络示意图，因此公交公司希望能够在12月前最终确定地铁站名称。但是现在柏林州经济部长波普(Ramona Pop)则警告说，变更地名应该公开地"由周边居民、民间组织以及相关协会共同参与"，"匆忙决定是不恰当的"。

历史与政治正确如何平衡?

在过去20年间，政界以及民间曾经提出过多个针对"摩尔人街"以及同名地铁站的改名方案，其中包括"曼德拉街"或者"安东·威廉·阿莫街"等。阿莫(Anton Wilhelm Amo)是18世纪的德国哲学家、法学家，也是德国第一位非洲裔博士。出生于几内亚的他幼年时被荷兰西印度公司掳掠为奴，被卖给一名德国贵族，并在后者家中接受教育。阿莫此后在多所大学接受教育，并且在哈勒大学、耶拿大学任教。

反对更名的保守派人士则认为，"摩尔人"本意是一支曾经统治地中海沿岸广阔地区的民族，是一中性的称谓，所谓"种族主义色彩"纯属当代人的过度解读。还有一些反对者则承认，"摩尔人"一词在当代德语语境中确实有种族歧视色彩，但是作为德国首都市中心一条三百年历史的街道，名称不宜轻易更改；作为妥协方案，这部分"温和反对者"建议，保留历史地名的同时，在这条街道上竖立纪念牌，向公众交待该名称的命名背景以及相关争议，以供继续讨论。

观看视频 02:18 分享 柏林的难堪历史遗产：一扔了之，还是展示后人？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3er0b 柏林的难堪历史遗产：一扔了之，还是展示后人？

世界各地的反种族主义示威浪潮 巴黎：战神广场上的抗议 数天前，法国警方刚动用催泪瓦斯驱赶过示威者；所预告的上周六（5月6日）在埃菲尔铁塔和美国大使馆前举行的示威活动起初也遭当局禁止。然而，在首都巴黎及其它地方，成千上万人仍走上街头，声讨种族主义。在各大城市的郊区，针对黑人的警察暴力尤为普遍。

世界各地的反种族主义示威浪潮 列日：禁令之下照样示威 与大多数欧洲国家一样，在对世界其它地区的殖民剥削和欺压方面，比利时也占有一份。如今的民主刚果曾是国王利奥波德二世（Leopold II）的私产，并在他的名下，建立了一个种族主义的非法政权。尽管有因新冠疫情导致的禁令，在首都布鲁塞尔以及安特卫普和列日等重要城市，人们仍举行了反对种族主义的示威游行。

世界各地的反种族主义示威浪潮 慕尼黑：多彩巴伐利亚 德国境内最大规模示威活动发生在慕尼黑，有３万人参加。科隆、法兰克福和汉堡等城市也出现较大规模示威活动。由于参与者源源不断，在首都柏林，警方不得不一度封锁进入亚历山大广场的通道。

世界各地的反种族主义示威浪潮 维也纳：示威人数超５万 根据警方提供的数字，在奥地利首都维也纳，上周五就聚集了约５万人，成为数年来最大规模的示威浪潮之一。这些年奥地利其实也发生过“伊维萨岛丑闻”及2019年右翼联合政府崩解这样的重大事件。据记者报道，一辆警车也被人喷上了“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）这样的字眼。

世界各地的反种族主义示威浪潮 索非亚：禁令无用 与其它众多欧洲国家一样，保加利亚目前也禁止十人以上集会。然而，仍有成百上千人在首都索非亚聚集一起，呼喊乔治·弗洛伊德生前的最后一句话“I can't breathe”（我无法呼吸），并同时提醒人们不要忘了保加利亚社会中也存在种族主义现象。

世界各地的反种族主义示威浪潮 都灵：新冠时期的抗议 在都灵，这位女性索性把自己的政治诉求贴在了因冠状病毒瘟疫而必须佩戴的口罩上：“在意大利，黑人的命也是命。”在罗马和米兰也发生示威，其规模可能是自意大利实施新冠限制措施以来最大的。欧盟各国中，意大利是非洲移民的最大接收国之一。

世界各地的反种族主义示威浪潮 里斯本：现在行动！ 在葡萄牙首都里斯本，这两名示威者拉开的一面横幅上写着“现在行动”。此次集会未获批准，不过，警方还是未加干预。在葡萄牙，也一再发生针对黑人的的警方暴力。2019年1月，在一次类似事件发生后，成百上千人自发举行示威，警察向他们发射了橡皮子弹。

世界各地的反种族主义示威浪潮 墨西哥城：弗洛伊德和洛佩斯 在墨西哥，除了乔治·弗洛伊德之死，泥瓦匠乔万尼·洛佩斯（Giovanni Lopez）的类似命运也震动了全国。今年５月，因未戴口罩，洛佩斯在西部的哈利斯科州（Jalisco）被捕，并显然死于警方暴力。自数天前一段此次执法行动的视频曝光以来，墨西哥示威者们的愤怒情绪增加。

世界各地的反种族主义示威浪潮 悉尼：对原住民的种族主义 悉尼举行的示威集会以传统的烟熏仪式开始。至少２万名参加者不仅以此表达对弗洛伊德的声援，而且，也表达与同样成为警方种族主义暴力牺牲品的澳洲原住民的团结。示威者们要求，不能再有任何原住民在被警方拘留期间死亡。

世界各地的反种族主义示威浪潮 比勒陀利亚：高举的拳头 高举的拳头是#BlackLivesMatter运动的一种象征。其实，这一象征的历史要长得多：1990年 2月，自由斗士纳尔逊·曼德拉被南非种族隔离政府从狱中释放，在重获自由的一刻，他将拳头伸向空中，就像现在的这位比勒陀利亚的示威者。在南非，白人依旧常常受到优先对待。 作者: David Ehl



观看视频 02:06 英国布里斯托：前贩奴者雕塑被推倒