摧毁普京军队“不可战胜的神话”

(德国之声中文网) “一大早，我们在轰炸和炮击下离开了小镇。什么东西都没带。我们被吓坏了”——舍别基诺（Shebekino）居民加林娜（Galina）告诉德国之声记者。因为上周四（6月1日）遭受了猛烈的攻击，她和许多居民都离开了舍别基诺。

俄罗斯贝尔哥罗德州（Belgorod）州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示周五也遭到攻击，导致2500人逃到临时庇护所。当地政府安排了一次疏散，但有居民发现难以逃离当地。一位叫做斯维特拉娜（Svetlana）的居民说：“疏散工作组织得很差；更像是口口相传。提供的热线号码打不通。拨号后有一个声音说，请等待。您所拨打的号码目前无法使用。我不得不靠自己寻找一个能亲自带我出去的人。”

拥有4万居民的舍别基诺距离俄乌西南边境仅有大约5公里。当地人介绍说，过去几个月里该地一直断断续续地遭到炮击，但最近一次周四遭到袭击的强度前所未有，舍别基诺已陷入瘫痪，街上空无一人。当地新闻机构在社交媒体发布的视频画面可以看到，街道被烟雾笼罩，建筑物被摧毁，道路上处处看到弹壳碎片。当地政府称在过去48小时内，至少有12人受伤，两名女性死亡。

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亲乌克兰的“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿军团”武装分子周四声称，他们已经进入舍别基诺，他们表示 “将解放整个俄罗斯，从别尔哥罗德到符拉迪沃斯托克。” 乌克兰政府否认与这些武装分子有任何牵连，但一名乌克兰军方官员承认与这些团体有“合作”。

5月早些时候，这些自称是由在乌克兰一方作战的俄罗斯人组成的 “志愿者”团体对别尔哥罗德地区的前线进行了攻击。观察家们普遍认为，这些袭击让克里姆林宫感到尴尬，并引发了人们对俄罗斯前线领土可能容易受到攻击的担忧。

“我们不知道谁会保护我们”

当地人也很担心。“我们不知道谁会保护我们，会帮助我们，"一名学生在发布到Telegram的视频中直接喊话俄罗斯政府，他也表达了生活在该地区的许多人的愤怒。“为什么我们要逃离这里？把前线推得远离我们，拯救贝尔哥罗德和舍别基诺。"

鉴于最近几周武装分子在俄罗斯本土的突袭次数越来越多，贝尔哥罗德州的一些居民要求州长宣布该地区进入紧急状态，以便他们获得国家赔偿。

他们告诉德国之声感觉到已被当局抛弃了。斯维特拉娜问道“我们的政府需要我们吗？……他们把来自边境地区的人视为可有可无。”

在接受德国之声采访时，一些居民对战争持批评态度，不过他们不能公开分享这种观点，他们解释说，他们在舍别基诺是少数。一名不愿意透露全名的女性说：“我们应该从其他国家的领土撤军，将克里米亚和被占领土归还乌克兰；当局必须首先照顾他们自己的国民。”

克里姆林宫试图撇清别尔哥罗德的袭击事件

俄罗斯总统普京并没有公开表示对边境地区遭袭有多大担忧。周四，在舍别基诺遭到最严重袭击的那一天，他与一些孩子见面时并无表现出异常，其中一个孩子问他是否比圣诞老人更厉害。

当被问及舍别基诺遭到无人机袭击时，普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)似乎在淡化这次袭击，仅仅表示说：“当然，这不能影响特别军事行动的进程”。

政治分析人士、卡内基国际和平基金会高级研究员斯坦诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）周三表示，普京的策略是“尽可能保持沉默，把失败说成成功，不纠缠于遭袭的事，这样就不需要做出反应或找借口了。在与国内机构和精英打交道时，普京长期以来一直遵循同样的一条‘不要把事情闹大’。”

2022年底俄军撤离赫尔松地区时丢弃了不少装备

但她认为，普京的惯用伎俩已经开始起反作用。她表示：“人们希望看到强有力的领导，但现在的领导看起来越来越无助和迷茫。”

另外一名政治分析人士、普京前演讲稿撰稿人加利亚莫夫(Abbas Gallyamov)认为，最近对俄罗斯领土的袭击可能会影响公众对俄罗斯领导层和乌克兰战争的看法。他在Telegram上说：“贝尔哥罗德的袭击事件彻底摧毁了普京军队不可战胜的神话。他们不仅不知道如何前进，他们在防守方面也同样糟糕……没有什么能比[软弱]更能摧毁一个专制政府下的公众支持基础。”

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