摔跤“爸爸”和中国走太近 在印度引发争议

（德国之声中文网） 现年55岁的阿米尔·汗是中国智能手机制造商Vivo的品牌形象大使，他凭借2016年在电影《 摔跤吧！爸爸》中的表现在中国大陆大放异彩。在中国的社交媒体平台新浪微博上有116万关注者。

但是这周，强硬派印度教组织"国民志愿服务团"（RSS）让这位演员登上其杂志封面，称他为"龙的最爱可汗"，影射他和中国的关系。

崇尚武力的"国民志愿服务团"对于穆迪领导的印度人民党（BJP）来说，起到了精神领袖的作用。虔诚的印度教徒莫迪本人，也是"国民志愿服务团"的终身会员。

自莫迪2014年上台以来，印度人民党政府颁布了许多政策，引发了人们对印度2亿穆斯林少数民族边缘化的担忧。

该期杂志的相关文章还批评了阿米尔·汗与土耳其的关系。由于土耳其在克什米尔问题上和印度意见不一。文章说，他"正在与那些被视为印度敌人的人建立友谊"。

"为什么汗在中国如此受欢迎？"

印度媒体人香卡（Hitesh Shankar ）在接受《印度报》采访时表示："我们也很想知道，与其他印度电影明星相比，为什么汗在中国如此受欢迎？为什么《摔跤吧！爸爸》比（萨尔曼·汗出演的）《苏丹》表现更好？虽然两部电影的题材几乎一模一样。"香卡还指出："阿米尔·汗也是某些中国品牌的代言人。没有人在中国能够蓬勃发展，除非中国政府决定对其予以支持。"

在包括推特以内的社交媒体上，能够看到许多反对阿米尔·汗的声音。署名："@KushalUpdhayay"的用户表示："阿米尔·汗（Aamir Khan）是宝莱坞最坏的人。他在巴基斯坦侮辱印度教教徒的做法，在危机开始时给中国做了个视频，自己却没有在（印度疫情）危机期间出一分钱。（印度）独立日的时候没发推文，而是去了在克什米尔问题上与印度对立的土耳其。"

同时也有像推特用户"RohitVerma"，用"阿米尔·汗有泰姬陵一样的纯洁、中国长城一样的胆量和土耳其冰激淋一样的惹人喜爱。他是一个超级全球巨星"这样的表态表示对这位宝莱坞明星的支持。

夹在中印冲突中的阿米尔·汗

法新社在相关报道中认为，今年6月，中印两国军方在喜马拉雅山脉边境发生了致命冲突后，莫迪总理政府煽动了印度国内的反华情绪。推特上，有一部分像"@Jacobj01"这样的用户认为阿米尔·汗要为"中国入侵印度"负责。



穆斯林电影明星在宝莱坞（Bollywood）具有悠久的传统。过去三十年中，所谓的"三汗"（Aamir，Salman和Shah Rukh）占据了该国票房的榜首。

但是阿米尔·汗（Aamir Khan）因直言不讳而脱颖而出--尤其受到过反莫迪派别的支持，尽管也有照片显示他与莫迪见面。

阿米尔·汗是宝莱坞最富有的领军人物之一，曾出演过数十部电影。经常扮演印度教教徒或锡克教徒的英雄。他拥有庞大的粉丝俱乐部，其中包括数百万印度教教徒。

2015年，阿米尔·汗曾成为网络运动的攻击目标。他被迫退出了几次商业推广活动。理由是妻子担心孩子在印度的人身安全。

当时印度正处于一种不安全气氛中。有一个穆斯林男子被私刑，原因是涉嫌吃牛肉，许多印度教徒认为牛是神圣的动物。

最近一次在土耳其拍摄电影的过程中，汗与该国总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的妻子埃米·埃尔多安（Emine Erdogan）见面，进一步激怒了印度国内的反土耳其派系。

在克什米尔问题上，土耳其总统埃尔多安支持巴基斯坦的主张。印巴双方都称自己对该地区拥有主权，但现实是该地区目前正被两国分别统治。

任琛/石涛（综合报道）

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