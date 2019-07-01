 《摔跤吧！爸爸》女星因伊斯兰信仰隐退

（德国之声中文网）赛伊拉·沃西（Zaira Wasim）在印度算得上是一名家喻户晓的艺人。年仅18岁的她，已演出了多部片子，其中《摔跤吧!爸爸》、《神秘巨星》等为她带来巨大荣誉，也奠定了她在宝莱坞的地位。

然而周日（6月30日），沃西却出乎意料地在Instagram上发表了长篇声明，称出于对伊斯兰的信仰，以及宗教与职业不可调和的矛盾，决定退下影坛。沃西写道，当一名宝莱坞演员，毁坏了她"同真主的关系"。

在印度，沃西被看作是一颗冉冉上升的耀眼明星,"这一行业的确给我带来许多爱，但它也把我引上一条傲慢的歧途，让我沉默着、不自觉地从信仰里脱离出来"。

她继续写道，"如果我继续这样，在一个影响我信仰的氛围中工作，我跟宗教的关系将受到威胁。"

沃西来自克什米尔印管区。2016年同印度电影界号称天王之一的阿米尔·汗合作出演《我和我的冠军女儿》，使沃西一夜间红透印度半边天。据悉，阿米尔·汗对沃西在表演上的专注和灵性曾赞不绝口。她出演的《摔跤吧！爸爸》在中国上映后也火起来，沃西也顺势成了许多中国人的梦中情人。

纵观宝莱坞的历史，穆斯林身份的演员并不为少数，尤其以阿米尔（Aamir）、萨尔曼（Salman）和沙鲁克（Shah Rukh）联合著称的"宝莱坞三汗"已驰骋印度影坛30年，而他们均是穆斯林出身。然而，穆斯林女星则屈指可数，而从偏僻的克什米尔地区出道的女星更是罕见。

对于沃西的隐退，网民见仁见智，支持和反对的意见都很踊跃。

一名叫 Raveena Tandon的女演员说，"无论怎么说，隐退是你的选择，你的理由。只是别要求人家也这么做。在演艺界，人们肩并肩，没有区别，无论你是哪个种姓、哪个宗教、来自何处。"

克什米尔地区的一名警官说，尊重沃西的决定，但他补充说，沃西"不能借助宗教和信仰的名义替自己辩护"，"否则，演艺界的其他人就该是罪人了吗？"

沃西并不需要为自己辩护，已经有很多人替她做了。

比如，克什米尔地区的前高官奥马尔·阿卜杜拉在推特上写道，"这是她想要的生活。我愿祝福她，无论她做什么，都希望她幸福。"

沃西的下一部片子叫《天空是粉色的》，6月已经完成，预计10月上市。该片制作人在一份声明中说，在整个拍摄过程中，沃西自始至终表现出"高度的专业"，"她现在做出的完全是一个个人决定，也是她在深思熟虑后做出的，我们现在支持她，今后也会这样做。"