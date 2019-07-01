  《摔跤吧！爸爸》女星因伊斯兰信仰隐退 | 文化经纬 | DW | 02.07.2019

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文化经纬

 《摔跤吧！爸爸》女星因伊斯兰信仰隐退

一个被前辈看好、正处在上升期的演艺女星突然决定隐退，理由是演员职业毁坏她同伊斯兰真主的关系。

Schauspielerin Zaira Wasim Khan (IANS)

印度女影星沃西

（德国之声中文网）赛伊拉·沃西（Zaira Wasim）在印度算得上是一名家喻户晓的艺人。年仅18岁的她，已演出了多部片子，其中《摔跤吧!爸爸》、《神秘巨星》等为她带来巨大荣誉，也奠定了她在宝莱坞的地位。

然而周日（6月30日），沃西却出乎意料地在Instagram上发表了长篇声明，称出于对伊斯兰的信仰，以及宗教与职业不可调和的矛盾，决定退下影坛。沃西写道，当一名宝莱坞演员，毁坏了她"同真主的关系"。

在印度，沃西被看作是一颗冉冉上升的耀眼明星,"这一行业的确给我带来许多爱，但它也把我引上一条傲慢的歧途，让我沉默着、不自觉地从信仰里脱离出来"。

她继续写道，"如果我继续这样，在一个影响我信仰的氛围中工作，我跟宗教的关系将受到威胁。"

沃西来自克什米尔印管区。2016年同印度电影界号称天王之一的阿米尔·汗合作出演《我和我的冠军女儿》，使沃西一夜间红透印度半边天。据悉，阿米尔·汗对沃西在表演上的专注和灵性曾赞不绝口。她出演的《摔跤吧！爸爸》在中国上映后也火起来，沃西也顺势成了许多中国人的梦中情人。

Aamir Khan und Zaira Wasim (Imago Images/Future Image)

沃西正同有天王之誉的阿米尔汗一道推介新片(2018年4月)

纵观宝莱坞的历史，穆斯林身份的演员并不为少数，尤其以阿米尔（Aamir）、萨尔曼（Salman）和沙鲁克（Shah Rukh）联合著称的"宝莱坞三汗"已驰骋印度影坛30年，而他们均是穆斯林出身。然而，穆斯林女星则屈指可数，而从偏僻的克什米尔地区出道的女星更是罕见。

对于沃西的隐退，网民见仁见智，支持和反对的意见都很踊跃。

一名叫 Raveena Tandon的女演员说，"无论怎么说，隐退是你的选择，你的理由。只是别要求人家也这么做。在演艺界，人们肩并肩，没有区别，无论你是哪个种姓、哪个宗教、来自何处。"

克什米尔地区的一名警官说，尊重沃西的决定，但他补充说，沃西"不能借助宗教和信仰的名义替自己辩护"，"否则，演艺界的其他人就该是罪人了吗？"

Schauspielerin Zaira Wasim Khan (IANS)

无论她做什么，都希望她幸福

沃西并不需要为自己辩护，已经有很多人替她做了。

比如，克什米尔地区的前高官奥马尔·阿卜杜拉在推特上写道，"这是她想要的生活。我愿祝福她，无论她做什么，都希望她幸福。"

沃西的下一部片子叫《天空是粉色的》，6月已经完成，预计10月上市。该片制作人在一份声明中说，在整个拍摄过程中，沃西自始至终表现出"高度的专业"，"她现在做出的完全是一个个人决定，也是她在深思熟虑后做出的，我们现在支持她，今后也会这样做。"

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    宝莱坞进军德国 开设电影频道

    宝莱坞之王

    沙鲁克汗的职业生涯听起来就像宝莱坞的一个电影脚本：他成长于新德里一个普通的家庭，直到他前去孟买开始职业生涯。时年50岁的他，今天已经成为印度最成功的演员之一，此外还是制片人和不错的主持人。印度每年的电影产量超过2000部，是世界上最大的电影生产国。

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    银幕上的“救美英雄”

    沙鲁克汗的银幕职业生涯之初也扮演过坏人。但他最擅长的角色是浪漫勇士类型，在上世纪90年代成为印第语商业电影中最成功的男演员。1995年拍摄的“Dilwale Dulhania Le Jayenge”（中译名：勇夺芳心）至今保持着电影史上映时间最长的纪录：超过1000周。

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    宝莱坞进军德国 开设电影频道

    模范丈夫

    沙鲁克汗和他作为电影制片人的太太葛莉汗结婚已25载，其间从无绯闻。他们有三个孩子，还有一个共同的制片公司。他们在沙鲁克汗成为成功的演员前就已相识。尽管葛莉汗不喜欢抛头露面，在印度依然被视为时尚偶像。

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    当宝莱坞遇上好莱坞

    由沙鲁克汗出演的电影“我的名字叫可汗”（2010年）是印度历史上海外票房收入最高的电影。电影拍摄于美国，取材于“911事件”后美国的“伊斯兰恐惧症”。沙鲁克汗在片中饰演身为穆斯林、患有自闭症，并且被怀疑为恐怖分子的男主人公“可汗”。“可汗” 传递的信息就是：“我的名字叫可汗，我不是恐怖分子。”

  • Bollywood Film Happy New Year

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    宝莱坞：经济的强心剂

    2014年上映的电影“新年快乐之盗贼联盟（又译：宝莱坞之舞林大盗）”，是印度电影史上首映日票房最高的电影，在印度公映后不久也于德国影院上映。它的“缩减版”也曾在德国商业电视台RTL 2播出。这部影片掀起了一阵“宝莱坞热”：宝莱坞舞蹈班、烹饪班，还有色彩艳丽的异国服装一度大为走红。

  • Bollywood Schauspieler Akshay Kumar und Shah Rukh Khan

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    荣登福布斯富豪榜

    与同为演员的库玛尔（Akshay Kumar ）一样，沙鲁克汗也名列福布斯富豪榜。“克汗王”虽然以3300万美元的收入，超过了他的同行，但是远不及年仅25岁的好莱坞女星詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence），她去年的收入或达4600万美金。

  • Screenshot Twitter Account Shah Rukh Khan

    宝莱坞进军德国 开设电影频道

    不忘社交媒体

    在推特和脸书上，沙鲁克汗的粉丝均超过两千万人。他也乐于在这里分享自己的私人爱好，比如最近让他疯狂的就是“Pokemon Go! （精灵宝可梦GO）”这款智能手机游戏。在视频里也是一个“宝莱坞风格”的结局——和皮卡丘的大团圆！

    作者: Julia Hitz


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