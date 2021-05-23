摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星”

柏林的岁月

大卫·鲍伊在柏林尝试摆脱海洛因成瘾的状况。初到德国，他暂时与被认为是朋克音乐教父的伊基·波普（Iggy Pop）同住在一个单元房里。大卫在柏林生活时创作了歌曲《英雄们（Heroes）》。歌中写道，“我们站在高墙下，亲吻彼此，仿佛一且都不会崩溃。”这里的高墙指的是柏林墙，“我们”指的是一对恋人。