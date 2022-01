摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星”

突破

大卫·鲍伊(David Bowie)70年代创作的专辑《陨落星辰》(The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)中虚构的火星中性人“齐格·星辰(Ziggy Stardust)”,令他一跃成为一颗耀眼的巨星。大卫具有双性倾向,曾公开承认自己的同性性取向,在表演中还大玩“性别游戏”。