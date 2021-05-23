摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星”

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他不只是一个全球唱片销量过1亿张的音乐家，还是一个演员、画家和行为艺术家。他与德国也有很多不解之缘。
大卫·鲍伊(David Bowie)70年代创作的专辑《陨落星辰》（The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars）中虚构的火星中性人“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”，令他一跃成为一颗耀眼的巨星。大卫具有双性倾向，曾公开承认自己的同性性取向，在表演中还大玩“性别游戏”。
打破固有的摇滚风格，造型多变是大卫·鲍伊的标志。
大卫·鲍伊在柏林尝试摆脱海洛因成瘾的状况。初到德国，他暂时与被认为是朋克音乐教父的伊基·波普（Iggy Pop）同住在一个单元房里。大卫在柏林生活时创作了歌曲《英雄们（Heroes）》。歌中写道，“我们站在高墙下，亲吻彼此，仿佛一且都不会崩溃。”这里的高墙指的是柏林墙，“我们”指的是一对恋人。
同样，大卫·鲍伊也是一位出色的演员。1981年，大卫出演电影《动物园旁火车站的孩子》（Wir Kinder vom Bahnhof Zoo）中的主要角色。影片歌曲及音乐也出自大卫。此外，大卫还曾和女星凯瑟琳·德纳芙(Catherine Deneuve)及苏珊·萨兰登(Susan Sarandon)共同拍摄电影。
80年代，大卫凭借创作的歌曲“Let's dance （让我们一起跳舞）”打入英国歌曲排行榜之后，便“安静”了几年。在其随后进行的众多创作中，2002年的专辑《异教徒》（Heathen）让他又获得了另一个事业巅峰。
虚构的人物“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”一直伴随着大卫·鲍伊的整个艺术生涯。同样在2003年，大卫举办的世界巡演上，“齐格·星辰”再次出现在舞台。
2016年1月8日——大卫·鲍伊69岁生日之际，推出了自己的第25张新专辑《暗黑秘星（Blackstar）》，并广受好评。两天后，其家人宣布大卫去世的消息。这位英国摇滚巨星因病医治无效离开了我们。
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