 摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星” | 所有节目 | DW | 08.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星”

他不只是一个全球唱片销量过1亿张的音乐家，还是一个演员、画家和行为艺术家。他与德国也有很多不解之缘。

  • David Bowie Ziggy Stardust

    突破

    大卫·鲍伊(David Bowie)70年代创作的专辑《陨落星辰》（The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars）中虚构的火星中性人“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”，令他一跃成为一颗耀眼的巨星。大卫具有双性倾向，曾公开承认自己的同性性取向，在表演中还大玩“性别游戏”。

  • David Bowie Ziggy Stardust 1972

    变色龙

    打破固有的摇滚风格，造型多变是大卫·鲍伊的标志。

  • David Bowie Iggy Pop

    柏林的岁月

    大卫·鲍伊在柏林尝试摆脱海洛因成瘾的状况。初到德国，他暂时与被认为是朋克音乐教父的伊基·波普（Iggy Pop）同住在一个单元房里。大卫在柏林生活时创作了歌曲《英雄们（Heroes）》。歌中写道，“我们站在高墙下，亲吻彼此，仿佛一且都不会崩溃。”这里的高墙指的是柏林墙，“我们”指的是一对恋人。

  • David Bowie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1981

    演员

    同样，大卫·鲍伊也是一位出色的演员。1981年，大卫出演电影《动物园旁火车站的孩子》（Wir Kinder vom Bahnhof Zoo）中的主要角色。影片歌曲及音乐也出自大卫。此外，大卫还曾和女星凯瑟琳·德纳芙(Catherine Deneuve)及苏珊·萨兰登(Susan Sarandon)共同拍摄电影。

  • David Bowie

    进军排行榜和新的创作

    80年代，大卫凭借创作的歌曲“Let's dance （让我们一起跳舞）”打入英国歌曲排行榜之后，便“安静”了几年。在其随后进行的众多创作中，2002年的专辑《异教徒》（Heathen）让他又获得了另一个事业巅峰。

  • David Bowie Ziggy Stardust 2003

    终身伴侣

    虚构的人物“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”一直伴随着大卫·鲍伊的整个艺术生涯。同样在2003年，大卫举办的世界巡演上，“齐格·星辰”再次出现在舞台。

  • Screenshot Facebook David Bowie

    黑星出现、天使坠落

    2016年1月8日——大卫·鲍伊69岁生日之际，推出了自己的第25张新专辑《暗黑秘星（Blackstar）》，并广受好评。两天后，其家人宣布大卫去世的消息。这位英国摇滚巨星因病医治无效离开了我们。


  • David Bowie Ziggy Stardust

    突破

    大卫·鲍伊(David Bowie)70年代创作的专辑《陨落星辰》（The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars）中虚构的火星中性人“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”，令他一跃成为一颗耀眼的巨星。大卫具有双性倾向，曾公开承认自己的同性性取向，在表演中还大玩“性别游戏”。

  • David Bowie Ziggy Stardust 1972

    变色龙

    打破固有的摇滚风格，造型多变是大卫·鲍伊的标志。

  • David Bowie Iggy Pop

    柏林的岁月

    大卫·鲍伊在柏林尝试摆脱海洛因成瘾的状况。初到德国，他暂时与被认为是朋克音乐教父的伊基·波普（Iggy Pop）同住在一个单元房里。大卫在柏林生活时创作了歌曲《英雄们（Heroes）》。歌中写道，“我们站在高墙下，亲吻彼此，仿佛一且都不会崩溃。”这里的高墙指的是柏林墙，“我们”指的是一对恋人。

  • David Bowie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1981

    演员

    同样，大卫·鲍伊也是一位出色的演员。1981年，大卫出演电影《动物园旁火车站的孩子》（Wir Kinder vom Bahnhof Zoo）中的主要角色。影片歌曲及音乐也出自大卫。此外，大卫还曾和女星凯瑟琳·德纳芙(Catherine Deneuve)及苏珊·萨兰登(Susan Sarandon)共同拍摄电影。

  • David Bowie

    进军排行榜和新的创作

    80年代，大卫凭借创作的歌曲“Let's dance （让我们一起跳舞）”打入英国歌曲排行榜之后，便“安静”了几年。在其随后进行的众多创作中，2002年的专辑《异教徒》（Heathen）让他又获得了另一个事业巅峰。

  • David Bowie Ziggy Stardust 2003

    终身伴侣

    虚构的人物“齐格·星辰（Ziggy Stardust）”一直伴随着大卫·鲍伊的整个艺术生涯。同样在2003年，大卫举办的世界巡演上，“齐格·星辰”再次出现在舞台。

  • Screenshot Facebook David Bowie

    黑星出现、天使坠落

    2016年1月8日——大卫·鲍伊69岁生日之际，推出了自己的第25张新专辑《暗黑秘星（Blackstar）》，并广受好评。两天后，其家人宣布大卫去世的消息。这位英国摇滚巨星因病医治无效离开了我们。


相关文章

Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

2021欧洲歌唱大赛 意大利摇滚胜出 23.05.2021

奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。

AKSU, CHINA - MARCH 14, 2021 - A mobile phone display of Douyin (TIKTOK) and Tencent, Aksu, Xinjiang Province, China, March 14, 2021. Douyin sues Tencent in monopoly case. TIKTOK Sues Tencent In Monopoly Case

东北“张同学”乡土视频带红德国30年前通俗歌曲 14.12.2021

抖音上一个叫“张同学”记录简单乡村生活的视频账号短时间内爆红，两个多月涨粉破千万，单个视频播放量过亿。“张同学”使用的BGM是90年初德国流行的一首热门歌曲。这首“Aloha Heja He”也随着“张同学”的爆红在中国社交网络上火了起来。