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一种音乐类型，起源于1940年代末期的美国，1950年代早期开始流行。
摇滚乐具有不同的定义。广义上的摇滚指“从50年代流行至今的，带有摇滚风格的乐曲统称”(美国传统英语字典)；狭义的摇滚则是“一种流行于五六十年代的音乐风格，后来发展成更兼容并包、更国际化的摇滚音乐”。(大英百科全书)
对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。
奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。
乐队历史已近40年，可以讲述不少故事了。的确，也已讲了不少故事啦。不过，像《金属乐队大全》（The ABCs of Metallica）这样的介绍这个世上最狂野摇滚乐队的书籍以前还从未有过。
香港特区政府采取的手段越来越强硬，但是效果却都只是短暂的。专栏作者泽林认为，香港很多年轻人眼下的内心感受，如同1969年美国青年在Woodstock经历的那场历史性的摇滚盛宴。
德国新纳粹在萨克森州小城奥斯特里茨举行摇滚音乐节，警方暂时运走了主办者准备的所有啤酒，并对音乐节举办地颁布全面禁酒令。
时尚大垫肩、摇滚新浪潮，玩具魔方风靡一时，杰克逊与麦当娜等国际巨星横空出世。此外冷战、艾滋病、核战的威胁升级。可以说，没有哪个十年像1980年代如此丰富多彩。
在举办著名的伍德斯托克（Woodstock）音乐节的地点，科学家们正在进行考古发掘。1969年在美国纽约州的这个小地方举办的为期3天的音乐节，不仅是一场嬉皮士的狂欢，也成为流行文化史上的传奇。
在德国，新生代摇滚乐队SOAB还在等着与唱片公司签约，而在中国，他们已经成为了明星。这支5人乐队近日现身中国最大的摇滚音乐节——上海迷迪音乐节。
写一首欢快、适合跳舞的歌曲，找一名女歌手来演唱，它立刻就会登上金曲榜？一项调查结果表明，事情并非这么简单。尽管如此还是有一些“成功公式”。
摇滚乐明星和诺贝尔奖得主站在遭土耳其当局囚禁的这位德国《世界报》记者一边。德—土双重国籍记者于切尔在没有起诉书的背景下已被关押300天。
有爱尔兰最伟大摇滚乐队之称的U2，对演唱地点毫不挑剔。主唱Bono和吉他手The Edge在柏林地铁上即兴演奏他们的最新唱片，让乘客们极为惊喜。
她们的歌曲和MV在社交网络上大受欢迎。来自秘鲁修道院的11名修女组成的乐队Las Siervas可能有机会获得拉丁格莱美的提名。其中一名成员在香港出生。
行纳粹礼、听右翼摇滚、将女性作为游戏“大奖” ……，这些事情真的发生在德国最精锐特种部队KSK的一场派对上吗？德国检察机关就此展开调查。
歌坛天后Lady Gaga，个性女歌手Bjork， 摇滚巨星Bon Jovi，偶像歌手Justin Bieber？ 对不起，你们已被中国封杀。“我们会推出一些代表积极健康主题的艺人参加（中国巡演）。”“格莱美”的一个伙伴公司说。
一个月来，一场摇滚音乐会被取消，一架客机紧急降落。事后证明，两次涉恐事件均属误判。虚惊之余，德国社会是不是在反恐问题上过于敏感了呢？
美国摇滚巨星鲍勃·迪伦向瑞典学院提交了诺贝尔文学奖获奖致词，至此满足了领取82万欧元奖金的条件。他的获奖致词第一句便说，开始听到自己获奖时，不明白为什么把诺奖颁给自己。
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