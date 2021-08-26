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摇滚乐

一种音乐类型，起源于1940年代末期的美国，1950年代早期开始流行。

摇滚乐具有不同的定义。广义上的摇滚指“从50年代流行至今的，带有摇滚风格的乐曲统称”(美国传统英语字典)；狭义的摇滚则是“一种流行于五六十年代的音乐风格，后来发展成更兼容并包、更国际化的摇滚音乐”。(大英百科全书)

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时隔30年《Nevermind》封面男婴起诉Nirvana 26.08.2021

对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。

Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

2021欧洲歌唱大赛 意大利摇滚胜出 23.05.2021

奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。
Metallicas Kinderbuch The ABCs of Metallica. Im Handel ab 26.11.2019 . © Permuted Press

儿童读物《Metallica大全》问世 01.12.2019

乐队历史已近40年，可以讲述不少故事了。的确，也已讲了不少故事啦。不过，像《金属乐队大全》（The ABCs of Metallica）这样的介绍这个世上最狂野摇滚乐队的书籍以前还从未有过。
TOPSHOT - People wear masks and light up their mobile phones during a flash mob rally in the Sham Shui Po district in Hong Kong on October 5, 2019, a day after the city's leader outlawed face coverings at protests invoking colonial-era emergency powers not used for half a century. - Pro-democracy protesters marched through Hong Kong in defiance of the ban on face masks as much of the city ground to a halt on October 5 with the subway suspended and swathes of shops and malls shuttered following another night of violence. (Photo by Philip FONG / AFP)

泽林视点：革命星火点燃香港 10.10.2019

香港特区政府采取的手段越来越强硬，但是效果却都只是短暂的。专栏作者泽林认为，香港很多年轻人眼下的内心感受，如同1969年美国青年在Woodstock经历的那场历史性的摇滚盛宴。
HANDOUT - 21.06.2019, Sachsen, Ostritz: Einsatzkräfte der Feuerwehr transportieren Fässer Bier auf einen Transporter. (zu dpa «Alkoholverbot bei Neonazi-Treff: Polizei holt 4200 Liter Bier ab») Foto: ---/POLIZEIDIREKTION GÖRLITZ/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

禁止新纳粹集会饮酒 警方没收4200升啤酒 22.06.2019

德国新纳粹在萨克森州小城奥斯特里茨举行摇滚音乐节，警方暂时运走了主办者准备的所有啤酒，并对音乐节举办地颁布全面禁酒令。
Telefon Beocom 2000 Bang Olufsen 1986 Landesmuseum Oldenburg Foto Sven Adelaide Quelle: https://bit.ly/2A9nAm1

麦当娜与柏林墙：20世纪80年代的德国 24.11.2018

时尚大垫肩、摇滚新浪潮，玩具魔方风靡一时，杰克逊与麦当娜等国际巨星横空出世。此外冷战、艾滋病、核战的威胁升级。可以说，没有哪个十年像1980年代如此丰富多彩。
Beim Woodstock Festival, USA 1960er Jahre. at the Woodstock festival, USA 1960s. Copyright: TBM UnitedArchives201718 the Woodstock Festival USA 1960 Years AT The Woodstock Festival USA 1960s Copyright TBM UnitedArchives201718

寻找伍德斯托克：50年后的“考古” 01.07.2018

在举办著名的伍德斯托克（Woodstock）音乐节的地点，科学家们正在进行考古发掘。1969年在美国纽约州的这个小地方举办的为期3天的音乐节，不仅是一场嬉皮士的狂欢，也成为流行文化史上的传奇。

德国摇滚乐队 上海一举成名 20.06.2018

在德国，新生代摇滚乐队SOAB还在等着与唱片公司签约，而在中国，他们已经成为了明星。这支5人乐队近日现身中国最大的摇滚音乐节——上海迷迪音乐节。
13. Juli 2007 LONDON - JANUARY 23: Amy Whinehouse poses with the Pop award for Back to Black at the South Bank Show Awards at the Savoy Hotel on January 23, 2007 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

成功密码：如何让一首歌火起来 27.05.2018

写一首欢快、适合跳舞的歌曲，找一名女歌手来演唱，它立刻就会登上金曲榜？一项调查结果表明，事情并非这么简单。尽管如此还是有一些“成功公式”。
21.07.2016 +++ Deniz Yuecel (Journalist) in der ZDF-Talkshow maybrit illner am 21.07.2016 in Berlin Thema der Sendung: ErdoÄüans Rache âÄ Ist die Tuerkei noch unser Partner? | Verwendung weltweit

数百名艺术家呼吁释放于切尔 09.12.2017

摇滚乐明星和诺贝尔奖得主站在遭土耳其当局囚禁的这位德国《世界报》记者一边。德—土双重国籍记者于切尔在没有起诉书的背景下已被关押300天。
HANDOUT - Sänger Bono (l) und der Gitarrist David Howell Evans «The Edge» (r) von der Band U2 stehen am 06.12.2017 in der U-Bahn der Linie U2. Dicht gedrängt standen Fans und Medienvertreter in der U-Bahn, während die Musiker durch den Zug gingen, Hände schüttelten und Fragen beantworteten. (zu «U2 fährt U2 - Irische Rocker spielen im Berliner Untergrund» vom 06.12.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Anja Caspary/Radioeins/dpa | Verwendung weltweit

摇滚范儿！U2柏林地铁上开唱 07.12.2017

有爱尔兰最伟大摇滚乐队之称的U2，对演唱地点毫不挑剔。主唱Bono和吉他手The Edge在柏林地铁上即兴演奏他们的最新唱片，让乘客们极为惊喜。

In this Friday, Sept. 8, 2017, photo provided by Diocese of Orange, Siervas, a nun rock band peroforms live at the Festival de Cristo at Christ Cathedral in Garden Grove, Calif. The band known as Siervas was born in a Peruvian convent three years ago and since has gained an international following drawn by their smiling faces and soaring songs. (Challenge Roddie/Diocese of Orange via AP) |

修女也疯狂！组摇滚乐队爆红 01.10.2017

她们的歌曲和MV在社交网络上大受欢迎。来自秘鲁修道院的11名修女组成的乐队Las Siervas可能有机会获得拉丁格莱美的提名。其中一名成员在香港出生。
01.03.2017*****Bundeswehrsoldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) trainieren am 01.03.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) den Häuserkampf und eine Geiselbefreiung. Die Übung hat in und um einen verlassenen Häuserkomplex stattgefunden. (ACHTUNG: Personen auf dem Foto wurden aus Sicherheitsgründen gepixelt.) Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

德军队又爆极右丑闻：精英部队行纳粹礼？ 17.08.2017

行纳粹礼、听右翼摇滚、将女性作为游戏“大奖” ……，这些事情真的发生在德国最精锐特种部队KSK的一场派对上吗？德国检察机关就此展开调查。
12.2.2017*** Lady Gaga, right, and James Hetfield of Metallica perform Moth Into Flame at the 59th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 12, 2017, in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP) |

格莱美想进中国 “不听话的”不带你玩 04.08.2017

歌坛天后Lady Gaga，个性女歌手Bjork， 摇滚巨星Bon Jovi，偶像歌手Justin Bieber？　对不起，你们已被中国封杀。“我们会推出一些代表积极健康主题的艺人参加（中国巡演）。”“格莱美”的一个伙伴公司说。
ARCHIV - Ein Bundespolizist geht am 19.11.2010 in Köln auf der Besucherterrasse des Flughafens Köln-Bonn Streife. (zu dpa Verdächtige Situation: Pilot landet unplanmäßig in Köln/Bonn vom 10.06.2017) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

谈论“小说”竟引发客机紧急降落 13.06.2017

一个月来，一场摇滚音乐会被取消，一架客机紧急降落。事后证明，两次涉恐事件均属误判。虚惊之余，德国社会是不是在反恐问题上过于敏感了呢？
epa05634397 (FILE) A file picture dated 13 July 2012 shows US musician Bob Dylan performing at the Benicassim International Music Festival (FIB) in Benicassim, Spain. According to media reports on 16 November, Dylan confirmed that he will not be able to attend the Nobel ceremony to accept his 2016 Nobel Prize in Literature, after he was announced as the recipient of the prize in Stockholm on 13 October 2016. EPA/DOMENECH CASTELLO +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

赶上限期 鲍勃·迪伦终发获奖演说 06.06.2017

美国摇滚巨星鲍勃·迪伦向瑞典学院提交了诺贝尔文学奖获奖致词，至此满足了领取82万欧元奖金的条件。他的获奖致词第一句便说，开始听到自己获奖时，不明白为什么把诺奖颁给自己。
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