寻找伍德斯托克：50年后的“考古”

在举办著名的伍德斯托克（Woodstock）音乐节的地点，科学家们正在进行考古发掘。1969年在美国纽约州的这个小地方举办的为期3天的音乐节，不仅是一场嬉皮士的狂欢，也成为流行文化史上的传奇。