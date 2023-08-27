墙外文摘：中共冷酷算计，普京何时被弃？

有评论认为，中共的地缘政治方针植根于一种古老的战略文化，即为了中国的利益而让其他国家相互对抗。普京犯了一个潜在的严重错误，他砍断了与西方的桥梁，全力与中国合作，罔顾北京利用其友谊的历史。