为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
一种音乐类型，起源于1940年代末期的美国，1950年代早期开始流行。
摇滚乐具有不同的定义。广义上的摇滚指“从50年代流行至今的，带有摇滚风格的乐曲统称”(美国传统英语字典)；狭义的摇滚则是“一种流行于五六十年代的音乐风格，后来发展成更兼容并包、更国际化的摇滚音乐”。(大英百科全书)
即便在中国最国际化的大都市上海，朋克摇滚还是受到严格的文化审查，但这种为年轻人提供宣泄互动的音乐依然火爆。德广联记者来到了一场音乐会现场。
德国瓦肯(Wacken)每年一度的全球最大的摇滚音乐节偏偏遇上持续不断的狂风暴雨。主办者虽没有取消全部活动，但已停止入场，远路赶来的乐迷非常失望。
有评论认为，中共的地缘政治方针植根于一种古老的战略文化，即为了中国的利益而让其他国家相互对抗。普京犯了一个潜在的严重错误，他砍断了与西方的桥梁，全力与中国合作，罔顾北京利用其友谊的历史。
英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。
1977年8月16日，42岁的摇滚巨星“猫王”英年早逝，但他的音乐影响了一代又一代。
日前在接受采访时，平克·弗洛伊德乐队前主唱沃特斯就眼下政治议题批评西方的对外政策，并称台湾“是中国的一部分”，在社交媒体上引起热烈讨论。
在台湾第33届金曲奖颁奖礼上，有“中国摇滚教父”之称的崔健获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。大陆网民表示祝贺的同时称赞金曲奖的“格局”。
他不只是一个全球唱片销量过1亿张的音乐家，还是一个演员、画家和行为艺术家。他与德国也有很多不解之缘。
对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。
奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。
拉脱维亚作曲家伊曼斯·卡尔宁斯（Imants Kalnins)生于1941年，创作了许多古典乐和摇滚乐作品。他的第四交响曲又名摇滚交响曲，创作于1972年。请听巴尔干大海青年交响乐团的演奏。
在举办著名的伍德斯托克（Woodstock）音乐节的地点，科学家们正在进行考古发掘。1969年在美国纽约州的这个小地方举办的为期3天的音乐节，不仅是一场嬉皮士的狂欢，也成为流行文化史上的传奇。
在德国，新生代摇滚乐队SOAB还在等着与唱片公司签约，而在中国，他们已经成为了明星。这支5人乐队近日现身中国最大的摇滚音乐节——上海迷迪音乐节。
写一首欢快、适合跳舞的歌曲，找一名女歌手来演唱，它立刻就会登上金曲榜？一项调查结果表明，事情并非这么简单。尽管如此还是有一些“成功公式”。
有爱尔兰最伟大摇滚乐队之称的U2，对演唱地点毫不挑剔。主唱Bono和吉他手The Edge在柏林地铁上即兴演奏他们的最新唱片，让乘客们极为惊喜。
她们的歌曲和MV在社交网络上大受欢迎。来自秘鲁修道院的11名修女组成的乐队Las Siervas可能有机会获得拉丁格莱美的提名。其中一名成员在香港出生。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式