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摇滚乐

一种音乐类型，起源于1940年代末期的美国，1950年代早期开始流行。

摇滚乐具有不同的定义。广义上的摇滚指“从50年代流行至今的，带有摇滚风格的乐曲统称”(美国传统英语字典)；狭义的摇滚则是“一种流行于五六十年代的音乐风格，后来发展成更兼容并包、更国际化的摇滚音乐”。(大英百科全书)

朋克摇滚在中国：被驯化的叛逆

朋克摇滚在中国：被驯化的叛逆 27.08.2023

即便在中国最国际化的大都市上海，朋克摇滚还是受到严格的文化审查，但这种为年轻人提供宣泄互动的音乐依然火爆。德广联记者来到了一场音乐会现场。

天气太差！泥泞的瓦肯金属音节停止入场 02.08.2023

德国瓦肯(Wacken)每年一度的全球最大的摇滚音乐节偏偏遇上持续不断的狂风暴雨。主办者虽没有取消全部活动，但已停止入场，远路赶来的乐迷非常失望。
墙外文摘：中共冷酷算计，普京何时被弃？

墙外文摘：中共冷酷算计，普京何时被弃？ 30.07.2023

有评论认为，中共的地缘政治方针植根于一种古老的战略文化，即为了中国的利益而让其他国家相互对抗。普京犯了一个潜在的严重错误，他砍断了与西方的桥梁，全力与中国合作，罔顾北京利用其友谊的历史。
英国摇滚乐手沦为莫斯科的宣传工具？

英国摇滚乐手沦为莫斯科的宣传工具？ 12.02.2023

英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。
辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇

辞世45年：“猫王”埃尔维斯继续谱写传奇 16.08.2022

1977年8月16日，42岁的摇滚巨星“猫王”英年早逝，但他的音乐影响了一代又一代。
“台湾是中国一部分” 摇滚前辈语出惊人

“台湾是中国一部分” 摇滚前辈语出惊人 08.08.2022

日前在接受采访时，平克·弗洛伊德乐队前主唱沃特斯就眼下政治议题批评西方的对外政策，并称台湾“是中国的一部分”，在社交媒体上引起热烈讨论。
“中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王

“中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王 03.07.2022

在台湾第33届金曲奖颁奖礼上，有“中国摇滚教父”之称的崔健获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。大陆网民表示祝贺的同时称赞金曲奖的“格局”。
摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星”

摇滚变色龙大卫·鲍伊——陨落的“星” 08.01.2022

他不只是一个全球唱片销量过1亿张的音乐家，还是一个演员、画家和行为艺术家。他与德国也有很多不解之缘。
时隔30年《Nevermind》封面男婴起诉Nirvana

时隔30年《Nevermind》封面男婴起诉Nirvana 26.08.2021

对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。

2021欧洲歌唱大赛 意大利摇滚胜出

2021欧洲歌唱大赛 意大利摇滚胜出 23.05.2021

奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。

伊曼斯·卡尔宁斯：摇滚交响曲第一乐章 15.03.2019

拉脱维亚作曲家伊曼斯·卡尔宁斯（Imants Kalnins)生于1941年，创作了许多古典乐和摇滚乐作品。他的第四交响曲又名摇滚交响曲，创作于1972年。请听巴尔干大海青年交响乐团的演奏。

寻找伍德斯托克：50年后的“考古”

寻找伍德斯托克：50年后的“考古” 01.07.2018

在举办著名的伍德斯托克（Woodstock）音乐节的地点，科学家们正在进行考古发掘。1969年在美国纽约州的这个小地方举办的为期3天的音乐节，不仅是一场嬉皮士的狂欢，也成为流行文化史上的传奇。

德国摇滚乐队 上海一举成名 20.06.2018

在德国，新生代摇滚乐队SOAB还在等着与唱片公司签约，而在中国，他们已经成为了明星。这支5人乐队近日现身中国最大的摇滚音乐节——上海迷迪音乐节。
成功密码：如何让一首歌火起来

成功密码：如何让一首歌火起来 27.05.2018

写一首欢快、适合跳舞的歌曲，找一名女歌手来演唱，它立刻就会登上金曲榜？一项调查结果表明，事情并非这么简单。尽管如此还是有一些“成功公式”。
摇滚范儿！U2柏林地铁上开唱

摇滚范儿！U2柏林地铁上开唱 07.12.2017

有爱尔兰最伟大摇滚乐队之称的U2，对演唱地点毫不挑剔。主唱Bono和吉他手The Edge在柏林地铁上即兴演奏他们的最新唱片，让乘客们极为惊喜。

修女也疯狂！组摇滚乐队爆红

修女也疯狂！组摇滚乐队爆红 01.10.2017

她们的歌曲和MV在社交网络上大受欢迎。来自秘鲁修道院的11名修女组成的乐队Las Siervas可能有机会获得拉丁格莱美的提名。其中一名成员在香港出生。
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