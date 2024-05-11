摆脱通缩魔咒？中国CPI连续第三个月微涨

今年4月，中国居民消费价格指数同比增长了0.3%，维持了连续三个月的上涨趋势。同日公布的工业生产者出厂价格指数继续呈下降趋势，但是降幅收窄。不过，分析人士指出，中国政府需采取更多措施刺激经济，否则5%的经济增长目标仍颇具挑战。

（德国之声中文网）根据中国国家统计局周六公布，今年4月份中国居民消费价格同比上涨0.3%，这已经是连续第三个月消费者价格指数（CPI）呈现上涨趋势。

其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1­­—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

此前路透社询问的经济专家预估上涨幅度会在0.2%左右。此前3月的居民消费价格微涨了0.1%。

从国家统计局官方网站提供的全国居民消费价格涨跌幅图表来看，2023年9月降到0点之后，中国居民消费价格一路呈现下降趋势，到2024年1月跌至-0.8%的低点，直到2月份才扭转局面，转回正数区间。

同日公布的工业生产者出厂价格指数则继续呈现下降趋势。4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，工业生产者购进价格同比下降3.0%，降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点。

路透社指出，工业生产者出厂价格指数已经持续走低一年半时间。总体上看，居民消费价格和工业生产者出厂价格的变化都显示出中国国内需求的增长以及整体经济景气的复苏。

中国光大银行分析师周茂华认为，这些价格指数显示国内需求正在恢复，复苏前景乐观，但他认为目前的消费价格仍然偏低。

英国经济学人智库（Economist Intelligence Unit）的高级经济分析师徐天辰表示：“剔除食品和能源价格来看，消费者价格指数回升显示需求回升，尤其是在服务业。”

分析人士：仍需政策支持

不过大多数中国观察人士都认为，北京方面仍有许多工作要做，而且当下的需求回升势头也有可能难以维持，因为官方调查显示工厂和服务业活动降温，而持续已久的房地产危机也没有缓和的迹象，对此政府应该采取更多政策予以支撑。

徐天辰还指出，公用事业公司的价格上涨是另一个潜在推动因素。“一些地方政府面临的财政压力影响了他们获得补贴，这可能导致他们不得不将这些额外成本转嫁给居民家庭以维持收支平衡。”

房地产市场仍然维持低迷 图像来源: JADE GAO/AFP/Getty Images

根据估算，中国地方政府所积累的债务总额已经高达13万亿美元。国务院要求负债累累的地方政府推迟或停止一些国家出资的基建项目。

自从2022年底结束严格的“清零”防疫政策之后，中国始终难以推动这个世界第二大经济体的复苏。尤其是房地产危机给整体经济造成重负，私人消费需求也增长乏力。2023年，在欧美国家普遍面临通货膨胀压力的同时，中国却陷入通货紧缩的危机。

在过去几个月里，中国政府采取了一系列刺激措施，以拉动私人消费。不过面对整体低迷的经济形势和就业市场，人们仍然在大件商品采购方面颇为谨慎。

本周五，中国人民银行刚刚发布了今年一季度货币政策报告。报告指出，一季度“稳健的货币政策灵活适度、精准有效”，为经济回升向好“营造了良好的货币金融环境”。央行今年年初将存款准备金率下调了0.5个百分点。

不过，很多专家认为，如果北京方面不采取更多支撑措施的话，中国政府今年设定的5%经济增长率目标仍然面临挑战。

（路透社等）

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