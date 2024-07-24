摆脱“巴黎厕所”恶名 塞纳河干干净净迎奥运

塞纳河将在巴黎奥运会上扮演重要的角色。一些游泳赛事将在塞纳河中进行。因其水质长期存在问题，塞纳河有”巴黎厕所“的恶名。经过艰苦的治理之后，巴黎体育部长、巴黎市长近日纷纷跳入塞纳河中游泳，以证明水质达标无害。

（德国之声中文网）继法国体育部长乌迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）之后，7月17日，巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）也亲身"试水"，在巴黎奥运组委会主席等人的陪同下跳入塞纳河游了大约一百米。卡斯特拉7月13日在塞纳河游泳时穿着长袖长裤的氯丁橡胶泳衣，伊达尔戈则只穿了短袖短裤的氯丁橡胶连体泳衣。德国驻巴黎大使施特凡·施泰因莱恩（Stephan Steinlein）近日也到塞纳河里"畅游"了一番。

他们都想传达出一个信息，巴黎的塞纳河已足够干净，可以进行奥运比赛项目。

按计划，巴黎奥运会开幕式将在塞纳河上举行。而7月30日、31日奥运铁人三项中的1500米游泳项目，以及8月8日、9日的奥运马拉松游泳项目都将在塞纳河中进行。德国游泳选手莱奥妮·贝克（Leonie Beck）是马拉松游泳项目参赛者之一。

巴黎市长、巴黎奥运组委会主席等7月17日在塞纳河游泳，以发出塞纳河清洁达标的信号 图像来源: Lafargue Raphael/ABACA/picture alliance

"我们做到了"

"这似乎是不可能，可我们做到了"，伊达尔戈在巴黎圣母院附近的塞纳河河段中游了大约100米后自豪地说。

曾经担任巴黎市长的法国前总统希拉克（Jacques Chirac）早在1988年就梦想清理塞纳河，让巴黎人能够再次在河里游泳。直到今天，他的这个愿望才有几近成真。

近年来，法国已投资约14亿欧元清理塞纳河，让许多以前将废水直接排入塞纳河及其支流的家庭连上了下水道系统。为此，流动小组挨家挨户进行了说服工作。

塞纳河上众多游船和船屋的经营者也受到必须遵守规定，禁止将废水倒入河中的警告。巴黎奥斯特利茨火车站附近还修建了一个巨大的溢流池。这样，大雨期间，排污系统中的污水就不会随着雨水涌入塞纳河。

但治理工作是漫长的。去年夏天，原定在塞纳河举行的测试游泳赛因水中含有大量细菌而取消。由于初夏多雨，在七月初以前，塞纳河水样一直细菌超标，其中包括大肠杆菌和肠球菌。网上流传着许多关于塞纳河是"巴黎厕所"的尖酸评论。

直到离奥运会开幕还有十来天，塞纳河的河水样本才终于达到国际游泳联合会规定的标准。

巴黎奥运会最有价值的遗产之一？

法国总统马克龙数度坚称会到塞纳河里游泳。近日，法国总统府表示，马克龙会信守承诺，但"不一定"是在巴黎奥运动会开始之前。

在1900年的巴黎夏季奥运会上，游泳比赛曾在塞纳河举行，共有76名男运动员参加，其中包括德国队夺冠的障碍游泳项目。当时，巴黎有几处游泳池的水源都来自塞纳河。但从1923年以来，巴黎禁止在塞纳河游泳，理由是水污染以及对航运造成的危险。

但今夏，塞纳河多个河段都将允许人们下河游泳。这也许将是2024巴黎奥运最有价值的遗产之一。

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（法新社）

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