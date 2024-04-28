摆脱对台湾芯片依赖 美国能办到吗？

拜登迫切希望将先进的芯片制造技术引入美国，并愿意为此付出高昂代价。美国想利用《芯片与科学法案》，斥资数十亿美元吸引制造商。但他们能与台湾竞争吗？

（德国之声中文网）漫长的美国总统选战正如火如荼进行中。一切良好的经济消息都有利于现任总统拜登的选情。经济（或至少是选民对当前对经济的感受）将大幅影响拜登连任的机会。

今年三月份，雇主创造了30多万工作岗位，失业率为3.8%。与此同时，三月份的通货膨胀率略高于二月份，而何时会降息谁也说不准。

拜登能确信的一点是半导体芯片的重要性，以及在美国制造这些芯片的重要性。2022 年，政府通过了《芯片与科学法案》，如今正竭尽全力吸引制造商。而这需要投入大量资金。

台湾的弱点是美国的优势？

今时今日，从智能手机，汽车和卫星到军事装备，数据中心和人工智能，半导体被应用在现代生活的方方面面。

虽然半导体芯片是在美国发明，但生产基地大多已转移到其他地方。目前大多数高端半导体芯片都在台湾制造。只有约 10% 的芯片是美国制，而且都不是最先进的芯片。即便是像Nvidia这样在美国设计的超级芯片也是在其他地方制造。

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这个系统的一大问题是全球供应链的脆弱性。

纽约州布法罗大学卓越与先进技术中心主任艾伦·雷（Alan Rae）指出，自然灾害、流行病以及禁运和武装冲突等人为因素都对供应链造成影响。

对台湾的依赖尤其令人担忧。中国声称拥有台湾主权，许多人担心中国可能武力攻台，这将严重扰乱世界经济。此外，台湾最近遭遇了25年来最强烈的地震。

拥有数十年经验的半导体制造专家艾伦·雷是一位敏锐的行业观察者。他对德国之声表示：“台湾在尖端芯片生产方面建立了完整的生态系统，做得非常出色。复制这一点需要大量的资金和努力，但这是可以实现的。”

美国推出《CHIPS》法案

为了摆脱对台湾和东南亚的依赖，德国等国正努力吸引芯片制造商。但比起大多数国家，美国对先进芯片制造本土化的决心更大。拜登政府视其为稳固国内就业和克服国家安全漏洞的一种方式。

《芯片与科学法案》（CHIPS）是美国的一项利器。“CHIPS”是“创造有利于半导体生产的激励机制”的缩写。该法的一项条款是向商务部提供390亿美元联邦拨款，用于吸引企业在美国建设或扩大半导体生产基地。此外，它还拨款750亿美元用于贷款。

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美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）二月份在一次讨论会上表示，半导体是 “21 世纪最重要的硬件”，美国必须巩固其在这一关键行业的领导地位。

雷蒙多说，为推动实现这一目标，美国商务部正利用《芯片与科学法案》的资金进行 针对性投资，“以不懈地追求实现我们的国家安全目标”，并将重点放在研究和制造集群以及2030年前将投入运营的项目上，目的是在这十年内“最大限度发挥我们的影响力”。

发放数十亿补助金

现在资金开始流动。第一笔拨款给了格芯（GlobalFoundries）、微芯科技（Microchip Technology）和贝宜系统（BAE Systems）。

今年三月，拜登宣布向总部位于硅谷的英特尔拨款85亿美元，协助该公司在四个州设立芯片生产基地。这是迄今为止最大的一笔拨款，同时还附带110亿美元贷款。

四月初，美国又宣布向台湾的台积电提供66亿美元的直接资助和50亿美元贷款，以在亚利桑那州凤凰城建设第三座工厂。台积电计划为三座工厂投资650 多亿美元。第一座工厂将于 2025 年投产。

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一周后，美国政府宣布向韩国三星提供 64 亿美元补贴，以扩建现有工厂并在得克萨斯州新建两座工厂。三星自1996年起就在美国制造芯片，还承诺在该州设立研发机构。预计该公司总投资将超过400亿美元。

在大选之年打造芯片产业

紧随其后的是美国最大的内存芯片制造商美光科技公司（Micron Technology）。拜登周四（4月25日）访问纽约时宣布向美光提供61.4亿美元直接资助和75亿美元贷款，用于兴建两家芯片厂。

这使美国政府迄今的拨款总额超过330亿美元，余下60多亿资金。除了这些直接拨款和贷款外，政府还承诺数十亿美元的税收减免，以支付大部分建设成本。

建筑和制造将创造数万个高薪就业机会。巨额投资是其中的一环。艾伦·雷表示，劳动力发展和获得支持性供应链体系都很重要。

创造就业机会和让制造业回流是拜登经济政策的重要组成部分。然而，在单一行业投资数百亿美元——无论其重要性如何——可能不足以吸引足够的选民。

此外，芝加哥大学政治学教授汉森（John Mark Hansen）认为，选民的记忆很短暂。但仍有证据表明，“经济强劲有利于现任总统所属政党，经济不佳则对其不利”。

汉森对德国之声表示，从经济情况来看，“选举结果的最佳指标是人均实际可支配收入的增长”。换句话说，扣除通货膨胀和税收后，人们能拿回家的实际收入。距离11月大选还有几个月时间，“拜登的处境并不如外界所想的那样糟糕“。

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