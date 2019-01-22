 携手新时代 德法签署新友好条约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2019

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时政风云

携手新时代 德法签署新友好条约

民族主义在欧洲甚嚣尘上之际，新的德法友好条约旨在发出一个重要信号。不过，具体合作项目尚须制定。

  • De Gaulle bei Adenauer in Bonn bejubelt Deutsch-Französische Freundschaft (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    超越昨天

    当法国总统夏尔·戴高乐1962年到波恩访问德国总理康拉德·阿登纳时，欧洲热正方兴未艾。半年后，这两位政治家签署了爱丽舍条约，并由此确立了两国间的友谊。

  • Bundeskanzler Schmidt und Giscard d'Estaing (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    男子汉友谊

    70年代，在各自国家首脑和政府领导人中，吉斯卡·德斯坦和赫尔穆特·施密特结谊尤深。德斯坦总统也曾到汉堡私人住宅拜访过施密特，不过，对这位德国总理“令人难以忍受的抽烟嗜好”颇有怨言。德斯坦总统能说一口流利的德语；已故施密特则一辈子遗憾，未学法语。

  • Elysee Projekt Hauteville (DW)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    城际伙伴

    现有约2000个法—德城市缔结伙伴关系，其中某些伙伴关系比爱丽舍协议还早。德国图林根州龙讷堡（Ronneburg）和法国里昂附近的欧特维尔—隆普内斯（Hauteville-Lompnes）之结为姐妹城市，要到德国重新统一之后方才可能。城市伙伴关系增进学生、文化、职业交流。

  • Deutschland Frankreich Geschichte Helmut Kohl und Francois Mitterand in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    跨越堑壕的握手

    法德交往史上的辉煌时刻：1984年，法国总统弗朗索瓦·密特朗和联邦德国总理赫尔穆特·科尔在凡尔登悼念两次世界大战受害人仪式上不由自主握住对方的手。很少有图片能如此生动地象征德法和解。

  • Frankreich Verdun Nikolas Gutknecht , Patrick Pulsfort (DW/B. Wesel)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法青年组织

    戴高乐和阿登纳从一开始就想到了两国的青年：他们应走到一起，相互学习。德国青年古特克内西特（Nikolas Gutknecht）和法国青年普尔斯福特（Patrick Pulsfort）在2016年的一个纪念一次大战活动上为其他青年提供服务。从1963年以来，德法青年组织使900万德法青年走到了一起。

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法战斗旅

    曾经的敌手今天组成共同部队。德法联队于1989年组建，1993年成为欧洲军团的有机组成部分。该部队曾在巴尔干、阿富汗和马里执行主要任务。

  • Francois Hollande und Angela Merkel (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    安吉拉和弗朗索瓦

    在政治上，基民盟籍的德国总理安吉拉·默克尔同法国萨科奇总统的继任—社会党籍的弗朗索瓦·奥朗德之间的关系从未亲密过。尤其在欧洲国家债务危机中，默克尔敦促节约，奥朗德则强调景气刺激。尽管这样，也出于对欧洲的责任感，两人仍能找到一个良好的共事层面。

  • Deutschland Opel Übernahme durch PSA (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法碰撞

    很久以来，法国人对德国是经济上更强的伙伴这一点耿耿于怀。2017年，出现一次例外：标致和雪铁龙所属的法国汽车集团PSA收购了老牌德国生产商欧宝。从那以来，很多在德欧宝雇员忧心忡忡，生怕工作岗位不保。

  • Frankreich Gedenktag Erster Weltkrieg - Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    几乎成婚？

    第一次世界大战结束100年之际，法国总统马克龙和德国总理默克尔在贡比臬会晤。1918年，停战协议在此签署。一名女嘉宾把默克尔错当成马克龙夫人，—此情此景将永远留在人们的记忆中。德法友谊毕竟还未走到这一步呢。

    作者: Christoph Hasselbach


  • De Gaulle bei Adenauer in Bonn bejubelt Deutsch-Französische Freundschaft (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    超越昨天

    当法国总统夏尔·戴高乐1962年到波恩访问德国总理康拉德·阿登纳时，欧洲热正方兴未艾。半年后，这两位政治家签署了爱丽舍条约，并由此确立了两国间的友谊。

  • Bundeskanzler Schmidt und Giscard d'Estaing (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    男子汉友谊

    70年代，在各自国家首脑和政府领导人中，吉斯卡·德斯坦和赫尔穆特·施密特结谊尤深。德斯坦总统也曾到汉堡私人住宅拜访过施密特，不过，对这位德国总理“令人难以忍受的抽烟嗜好”颇有怨言。德斯坦总统能说一口流利的德语；已故施密特则一辈子遗憾，未学法语。

  • Elysee Projekt Hauteville (DW)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    城际伙伴

    现有约2000个法—德城市缔结伙伴关系，其中某些伙伴关系比爱丽舍协议还早。德国图林根州龙讷堡（Ronneburg）和法国里昂附近的欧特维尔—隆普内斯（Hauteville-Lompnes）之结为姐妹城市，要到德国重新统一之后方才可能。城市伙伴关系增进学生、文化、职业交流。

  • Deutschland Frankreich Geschichte Helmut Kohl und Francois Mitterand in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    跨越堑壕的握手

    法德交往史上的辉煌时刻：1984年，法国总统弗朗索瓦·密特朗和联邦德国总理赫尔穆特·科尔在凡尔登悼念两次世界大战受害人仪式上不由自主握住对方的手。很少有图片能如此生动地象征德法和解。

  • Frankreich Verdun Nikolas Gutknecht , Patrick Pulsfort (DW/B. Wesel)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法青年组织

    戴高乐和阿登纳从一开始就想到了两国的青年：他们应走到一起，相互学习。德国青年古特克内西特（Nikolas Gutknecht）和法国青年普尔斯福特（Patrick Pulsfort）在2016年的一个纪念一次大战活动上为其他青年提供服务。从1963年以来，德法青年组织使900万德法青年走到了一起。

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法战斗旅

    曾经的敌手今天组成共同部队。德法联队于1989年组建，1993年成为欧洲军团的有机组成部分。该部队曾在巴尔干、阿富汗和马里执行主要任务。

  • Francois Hollande und Angela Merkel (picture-alliance/dpa)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    安吉拉和弗朗索瓦

    在政治上，基民盟籍的德国总理安吉拉·默克尔同法国萨科奇总统的继任—社会党籍的弗朗索瓦·奥朗德之间的关系从未亲密过。尤其在欧洲国家债务危机中，默克尔敦促节约，奥朗德则强调景气刺激。尽管这样，也出于对欧洲的责任感，两人仍能找到一个良好的共事层面。

  • Deutschland Opel Übernahme durch PSA (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    德法碰撞

    很久以来，法国人对德国是经济上更强的伙伴这一点耿耿于怀。2017年，出现一次例外：标致和雪铁龙所属的法国汽车集团PSA收购了老牌德国生产商欧宝。从那以来，很多在德欧宝雇员忧心忡忡，生怕工作岗位不保。

  • Frankreich Gedenktag Erster Weltkrieg - Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

    几乎成婚？

    第一次世界大战结束100年之际，法国总统马克龙和德国总理默克尔在贡比臬会晤。1918年，停战协议在此签署。一名女嘉宾把默克尔错当成马克龙夫人，—此情此景将永远留在人们的记忆中。德法友谊毕竟还未走到这一步呢。

    作者: Christoph Hasselbach


（德国之声中文网）含28项条款的友好条约在欧洲高层政界人士见证下，在德国亚琛市政厅签署。联邦德国总理默克尔和法国总统马克龙在条约里就两国在一系列政治领域里更密切合作达成一致。其目标之一是，两国建立共同经济区、在安全政策上密切合作。两国也将在共同边界地区加强交通政策上的合作。下一轮德法部长理事会将确定各相关项目的名称。

默克尔在致辞时表示，希望借助这一《亚琛条约》推进欧洲统一大业。她指出，在民粹主义和民族主义日益嚣张、多元主义遭受压力之时，需要有坚定、明确和朝向未来的回答。这位德国总理强调，法德两国必须在能确保富裕和安全的领域成为领头人。

"爱丽舍2.0"

马克龙感谢默克尔为增进德法关系所作的努力。他指出，默克尔是一位始终维护法国和欧洲的政治家。他表示，现在，两国必须确认它们对欧洲所负的责任。距欧洲选举不到４个月，这位总统对欧洲面临的危险发出警告，比如：英国退出欧盟、欧洲日益坐大的民族主义。

Deutsch-Französischer Freundschaftsvertrag (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

亚琛市政厅前的查理大帝雕像

亚琛条约是对1963年的《爱丽舍条约》的补充。56年前的今天，时任联邦德国总理阿登纳（基民盟籍）和法国总统戴高乐在巴黎签订了该条约。该文件被认为是第二次世界大战后德法和解的基础。

凝炼／苗子（德新社、法新社）

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从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊

56年前，曾在数百年时间里彼此视为死敌的两个国家，正式缔结友谊。在第二次世界大战结束后这么短的时间里就发生这样的事情，简直与奇迹无异。因此，默克尔和马克龙有足够的理由，签署一份新《爱丽舍条约》。新条约在亚琛签署。 (22.01.2019)  

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