携手新时代 德法签署新友好条约

（德国之声中文网）含28项条款的友好条约在欧洲高层政界人士见证下，在德国亚琛市政厅签署。联邦德国总理默克尔和法国总统马克龙在条约里就两国在一系列政治领域里更密切合作达成一致。其目标之一是，两国建立共同经济区、在安全政策上密切合作。两国也将在共同边界地区加强交通政策上的合作。下一轮德法部长理事会将确定各相关项目的名称。

默克尔在致辞时表示，希望借助这一《亚琛条约》推进欧洲统一大业。她指出，在民粹主义和民族主义日益嚣张、多元主义遭受压力之时，需要有坚定、明确和朝向未来的回答。这位德国总理强调，法德两国必须在能确保富裕和安全的领域成为领头人。

"爱丽舍2.0"

马克龙感谢默克尔为增进德法关系所作的努力。他指出，默克尔是一位始终维护法国和欧洲的政治家。他表示，现在，两国必须确认它们对欧洲所负的责任。距欧洲选举不到４个月，这位总统对欧洲面临的危险发出警告，比如：英国退出欧盟、欧洲日益坐大的民族主义。

亚琛市政厅前的查理大帝雕像

亚琛条约是对1963年的《爱丽舍条约》的补充。56年前的今天，时任联邦德国总理阿登纳（基民盟籍）和法国总统戴高乐在巴黎签订了该条约。该文件被认为是第二次世界大战后德法和解的基础。

凝炼／苗子（德新社、法新社）