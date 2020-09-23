 携手德美 法国举行首次太空军演 | 科技环境 | DW | 10.03.2021

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科技环境

携手德美 法国举行首次太空军演

法国军方本周举行太空军演，测试其太空指挥能力以及防卫卫星的实力。法国意在成为全球第三大太空大国，此次军演是实现目标的战略组成部分。

Space Shuttle X-37B

法国2019年成立太空司令部，预定至2025年将有500名人员

（德国之声中文网）法国本周举行首次太空军事演习，测试其防御卫星的能力以及其他防卫器材。

法国太空司令部总指挥米歇尔·弗里德灵（Michel Friedling）表示，此次演习是“对系统的压力测试”，这将是“法国军队的首次，甚至是欧洲的首次”。

此次太空演习代号为“AsterX”，以纪念法国在1965年发射的第一颗人造地球卫星“阿斯特里克斯卫星”（Asterix）。演习将在作战指挥室中模拟18种场面。

弗里德灵在位于法国西南部城市图卢兹的太空司令部总部接受采访时表示：“会有一连串事件出现，构成危机情况或对我们的太空基础设施造成威胁，但还不仅于此。”

在演习期间，法国军队将监视一个具有潜在危险性的太空物体，以及卫星所面对的来自其他势力的威胁。这个场景模拟的是一个具有太空能力的国家，以及另一个与法国签署军事协议国家之间的危机。

美国太空军及德国太空机构也将参与法国的太空军演，演习时间从3月8日持续至3月12日。

“太空军事化”

法国跨军种太空司令部（CdE）成立于2019年，预定2025年编制人员将扩大至500人。

Verteidigungsministerin Frankreich Florence Parly

法国防长帕丽曾表示，“我们的盟友和对手正将太空军事化”

在2019年至2025年的六年财政预算期内，法国预计对太空项目投资43亿欧元。与美国和中国投入的资金相比仍算是九牛一毛。

法国国防部长帕丽（Florence Parly）2019年表示：“我们的盟友和对手正将太空军事化……我们必须展开行动。”

潜在威胁

2017年，俄罗斯“间谍卫星”曾试图接近一颗法国-意大利卫星，法国政府形容此举是“间谍活动”。

当时俄罗斯卫星Olymp-K试图拦截法国雅典娜-费多斯卫星（Athena-Fidus）的发射信号。法国及意大利军方均使用这颗卫星进行安全通信。

去年华盛顿曾指控俄罗斯“从太空对反卫星武器进行无损检测“。

本周的军事演习是法国政府战略部署的一部分，目标是让法国成为全球第三大太空强国。

张筠青/苗子（法新社、埃菲通讯社、国际文传电讯社）

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