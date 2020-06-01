携手应对中国挑战 跨国议会联盟成立

（德国之声中文网）由多国议员组成的"对华政策跨国议会联盟" （The Inter-Parliamentary Alliance on China，简称IPAC）周五（6月5日）宣布成立。来自八个民主国家以及欧洲议会的议员通过视频阐述了成立该联盟的原因和目的。该联盟在推特上发布相关视频，一天之内已收获超过41万次的点击量。视频配有三语字幕，分别是英语、繁体中文和日语。

参与该联盟的议员在视频开头表示："中共统治下的中国，为全球带来挑战，一个将会定义整个世纪的挑战，这挑战将会影响我们所有的人以及跨代政权政府，不同党派亦无一幸免。"

该联盟宣布成立的消息发出后，立陶宛的议员代表也即刻表示加入其中。因此，目前参与该联盟的议员联席主席数量已有成立前的18名上升为20名，他们分别来自美国、加拿大、欧洲议会、德国、英国、挪威、瑞典、澳大利亚、日本和立陶宛。美国共和党参议员马尔科·鲁比奥 （Marco Rubio）、英国保守党前党魁邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）和德国基民盟议员米夏埃尔·布朗德（Michael Brand）等人均在其列。据该联盟介绍，他们预计不久将会有更多国家的议员加入联盟。

中方回应

"对华政策跨国议会联盟"在其官网列出五个重点关注的问题领域： 维护国际规则秩序、尊重和维护人权、促进贸易公平、加强安全战略、保护国家主权和完整。

针对该联盟的成立，中国外交部发言人耿爽周五主持例行记者会时回应表示："我们敦促少数政客尊重事实、尊重国际关系基本准则，摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止利用各种问题干涉中国内政，停止为一己私利搞政治操弄。我们希望他们能够多为国际社会团结合作发挥建设性作用。"

"团结就是力量"

"对华政策跨国议会联盟"还表示，"我们曾经对中国崛起有美好期望，而如今都已经幻灭，曾以为中国会逐渐变得开放开明，却并没有实现。事实上，今天中国对内专权独裁，对外更是野心勃勃，延伸爪牙。各国民主自由和安全承受着前所未有的压力，曾经有规有矩的国际秩序废弛崩溃。"该联盟强调，"一些国家挺身捍卫人权及价值观却往往独力支撑，有的甚至为此付出沉重代价，这重担不应由任何国家独自肩负，维持国际秩序乃是我们所有人的责任。"该联盟也指出："世界仍然心系并需要中国，一个拥悠久传统、文化和产业精神的国度。" 但是，"没有任何国家可以肆意践踏及普世价值和人权"。

除了设有议员担任的联席主席以外，该联盟目前还包括12名顾问及5名中央秘书处成员。旅美中国异议人士魏京生、香港城市大学学生会署理外务副会长邵岚、曾因"间谍罪"被中国政府判刑并驱逐出境的香港城市大学副教授李少民等人出现在顾问名单上。