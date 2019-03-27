携恶意软件闯特朗普庄园 中国女子被捕

一名中国女子上周六企图进到美国总统特朗普在佛罗里达的渡假胜地海湖庄园。 她被逮捕时供称一位男性友人叫她从上海到佛罗里达参与一场活动，并试图藉此与特朗普的家人谈论中美经济关系。
(德国之声中文网) 美国佛罗里达州棕榈滩地方法庭的逮捕文件显示，一位32岁的中国女子张玉静(Zhang Yujing, 音译) 上周六 (3月30日) 在美国总统特朗普造访海湖庄园期间，试图以不实理由矇骗特勤人员，并进到庄园内。 文件指出，她持有两本中国护照、四支手机、一个笔记本电脑、一个硬盘及一个装有恶意软件的随身碟。
法新社报导，特勤人员伊万诺维奇 (Samuel Ivanovich) 撰写的证词显示，张玉静首先向执勤的特勤人员称她是海湖庄园的会员，并说她要前往庄园内的游泳池，但她并未携带泳具，而值勤人员也未在会员名单中找到她的名字。 当被问到她是否为一名张姓会员的女儿时，她含糊应答，而现场人员也让她进入庄园。
接着，她在前台接待处又改口说是要参与一场联合国华人友好活动，而为了熟悉现场并拍照，她才提前赶到。 现场人员表示当天海湖庄园并无该活动，也发现她提供的理由前后不一。 于是他们立即将张玉静带到特勤局在当地的办公室问讯。
问讯过程中，张玉静表示有个叫查尔斯的中国友人透过微信，要她前往棕榈滩参加她所谓的联合国华人友好活动，并借机接近特朗普的家人，谈论美中经济关系。 在检查她的设备时，特勤人员发现她的随身碟有恶意软件。
法庭文件原先称张玉静持有两本「中华民国」(Republic of China) 护照，但后来证实她持有的是「中华人民共和国」(People's Republic of China) 护照，法庭文件记录乃是特勤人员笔误。
迈阿密先锋报 (Miami Herald) 则报导，近期一名华裔女商人杨莅 (Cindy Yang) 在中文社群媒体上，替两场原订于3月30日在海湖庄园举行的活动打广告，而其中一名替她推广活动的人名为查尔斯.李 (Charles Lee ) 。 然而，这两场活动后来都被取消了。
张玉静被控向联邦特勤局人员说谎以及进入限制区。 法新社报导，张玉静进到海湖庄园时，特朗普正在庄园内的高球场打球。
迈阿密先锋报 (Miami Herald) 则报导，近期一名华裔女商人杨莅 (Cindy Yang) 在中文社群媒体上，替两场原订于3月30日在海湖庄园举行的活动打广告，而其中一名替她推广活动的人名为查尔斯.李 (Charles Lee ) 。 然而，这两场活动后来都被取消了。
杨莅是海湖庄园的会员，也因为近日美式橄榄球新英格兰先锋者 (New England Patriots) 老板克拉夫特 (Robert Kraft) 被控嫖妓，使她经营的佛州按摩店成为事件焦点。 近年来，她不断对向中国商人称自己能透过关系，安排他们与特朗普或其他美国重要决策者见面。 杨莅的私人网站上也有她与特朗普、特朗普的家人以及其他美国政府高层人员的合照。