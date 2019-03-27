携恶意软件闯特朗普庄园 中国女子被捕

(德国之声中文网) 美国佛罗里达州棕榈滩地方法庭的逮捕文件显示，一位32岁的中国女子张玉静(Zhang Yujing, 音译) 上周六 (3月30日) 在美国总统特朗普造访海湖庄园期间，试图以不实理由矇骗特勤人员，并进到庄园内。 文件指出，她持有两本中国护照、四支手机、一个笔记本电脑、一个硬盘及一个装有恶意软件的随身碟。

法新社报导，特勤人员伊万诺维奇 (Samuel Ivanovich) 撰写的证词显示，张玉静首先向执勤的特勤人员称她是海湖庄园的会员，并说她要前往庄园内的游泳池，但她并未携带泳具，而值勤人员也未在会员名单中找到她的名字。 当被问到她是否为一名张姓会员的女儿时，她含糊应答，而现场人员也让她进入庄园。

接着，她在前台接待处又改口说是要参与一场联合国华人友好活动，而为了熟悉现场并拍照，她才提前赶到。 现场人员表示当天海湖庄园并无该活动，也发现她提供的理由前后不一。 于是他们立即将张玉静带到特勤局在当地的办公室问讯。

问讯过程中，张玉静表示有个叫查尔斯的中国友人透过微信，要她前往棕榈滩参加她所谓的联合国华人友好活动，并借机接近特朗普的家人，谈论美中经济关系。 在检查她的设备时，特勤人员发现她的随身碟有恶意软件。

法庭文件原先称张玉静持有两本「中华民国」(Republic of China) 护照，但后来证实她持有的是「中华人民共和国」(People's Republic of China) 护照，法庭文件记录乃是特勤人员笔误。

迈阿密先锋报 (Miami Herald) 则报导，近期一名华裔女商人杨莅 (Cindy Yang) 在中文社群媒体上，替两场原订于3月30日在海湖庄园举行的活动打广告，而其中一名替她推广活动的人名为查尔斯.李 (Charles Lee ) 。 然而，这两场活动后来都被取消了。

张玉静被控向联邦特勤局人员说谎以及进入限制区。 法新社报导，张玉静进到海湖庄园时，特朗普正在庄园内的高球场打球。

迈阿密先锋报 (Miami Herald) 则报导，近期一名华裔女商人杨莅 (Cindy Yang) 在中文社群媒体上，替两场原订于3月30日在海湖庄园举行的活动打广告，而其中一名替她推广活动的人名为查尔斯.李 (Charles Lee ) 。 然而，这两场活动后来都被取消了。

杨莅是海湖庄园的会员，也因为近日美式橄榄球新英格兰先锋者 (New England Patriots) 老板克拉夫特 (Robert Kraft) 被控嫖妓，使她经营的佛州按摩店成为事件焦点。 近年来，她不断对向中国商人称自己能透过关系，安排他们与特朗普或其他美国重要决策者见面。 杨莅的私人网站上也有她与特朗普、特朗普的家人以及其他美国政府高层人员的合照。