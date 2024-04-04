搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效

（德國之聲中文網）距離正式上任還有半年左右，印尼總統當選人普拉博沃（Prabowo Subianto）已率先應中國國家主席習近平之邀造訪北京。訪華行程結束後又隨即前往被視為美國盟友的日本，在東京會晤日相岸田文雄。

「他去了中國一定要去日本，去了日本一定得去中國。」台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊向DW分析道，普拉博沃此舉意在展現印尼對亞洲各大國的重視，表明新政府希望能跟周邊各國繼續合作，並了解各國對新政權的想法，但不表示印尼會在美中之間「選邊站」。

楊昊指出，習近平明白印尼既有的「不結盟」外交政策，因此強調對方關切的「戰略自主」，盼能「擄獲」印尼，至少讓印尼不是站在反中的一邊。印尼艾爾朗加大學（Airlangga University）國際關係學者杜文森（Vinsensio Dugis）也告訴DW，中國決定快速採取行動，要展現中國願意與普拉博沃的新政府合作。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）研究員、《東協學究》電子報（ASEAN Wonk）創辦人帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran）則向DW表示，普拉博沃希望及早接觸幾個有意願互動的大國；對印尼來說，面對中國不只需要與北京政府互動，也要與其他國家建立多樣化的關係，並加強印尼本身的軍事與經濟能力。

據中國官媒央視報導，習近平週一（4月1日）表示「中印尼關係取得寶貴成就，關鍵在於堅持戰略自主」，並形容普拉博沃是「中國人民的老朋友」；普拉博沃則稱，「願延續佐科威（Joko Widodo）總統的對華友好政策，堅持獨立自主」。

事實上，普拉博沃競選期間曾多次表明會堅守印尼的不結盟立場，與中國和美國都保持良好關係。競選時，他針對經濟發展開出許多支票，與中國合作有助於他實現諾言。而身為現任國防部長，他也參與深化印尼與美國的安全關係，例如去年8月與美國波音公司達成協議採購F-15戰機，11月亦與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）簽署國防合作協議。

不過，從過往紀錄與個人風格看來，普拉博沃被許多專家形容為「難以預測」；也有人把他視為民族主義者，或是質疑他身為軍方領袖，在1998年印尼「排華」事件中扮演的角色。普拉博沃如今的言論與舉措，有多少內容會轉變為他上任後的實質政策，值得觀察。

經濟優先

72歲的普拉博沃搭檔現任總統佐科威之子，在佐科威陣營的助攻下，於今年2月的大選拿下了近6成票數。儘管選舉委員會已宣布普拉博沃勝選，但局勢尚未塵埃落定，因為其他候選人拒絕承認普拉博沃的勝利，向憲法法院提起訴訟。

在專家看來，這次普拉博沃會晤習近平，雙方都在展現一種「象徵性的政治姿態」。印尼學者杜文森認為，普拉博沃面對選舉訴訟，希望向國內民眾表明自己有國際支持；習近平傳達的訊息則是，即使普拉博沃有過侵害人權爭議，中國仍願意繼續發展與印尼的關係。

不過，普拉博沃未上任就出訪外國，也打破了印尼外交慣例。印尼智庫經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）向DW表示，這種情況在印尼前所未見，但也不讓人意外，「因為不管是誰當選，都會把中國視為印尼的重要夥伴」。

佐科威任內10年，中國成為印尼最大貿易夥伴，也是僅次於新加坡的第二大外資來源國。印尼在習近平眼中亦具有特殊的象徵地位：「一帶一路」倡議的重要元素「21世紀海上絲綢之路」，正是習近平2013年赴印尼國事訪問期間首次提出。

會見普拉博沃時，習近平也不忘強調兩國「一帶一路」的旗艦項目：連接雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」。這是東南亞第一條高速鐵路，去年10月正式通車營運；雖然推動過程多次延宕且不乏爭議，卻是習近平口中「一帶一路」倡議的「金字招牌」。

台灣的東南亞研究學者楊昊認為，習近平見普拉博沃時提到雅萬高鐵，可說是提醒對方，「這麼艱鉅的東西，中國都可以做成……如果你心裡想到基礎建設，中國一定是你不能輕忽的對象」。楊昊指出，普拉博沃上任後，馬上要面臨印尼「遷都」計劃的重大挑戰，更少不了外國「幫手」。

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避談南海？

值得注意的是，中方聲明還提到兩國要「深化海上合作」。印尼國防部的新聞稿則引述普拉博沃的說法：「關於防務合作，我把中國視為保障區域和平穩定的關鍵夥伴之一……我也致力於滿足印尼的軍事硬體需求，促進國防產業的合作，推動有成效的對話。」

楊昊解讀，雙方的「防務合作」指的主要是軍工產業，內容可能包含武器，也可能是軍民兩用產品，例如無人機；透過輸出這類產品至印尼，有利於中國「洗刷」西方對中國軍工產業的批評。

至於所謂「海上合作」，未必涉及海上主權，而可能包含海洋資源管理等多元面向。「某種程度上是在做宣傳，就是說中國跟東協國家並不是只有像中國跟越南、或中國跟菲律賓的南海爭端跟衝突，也跟東協的大國有海事合作的機會。」

習近平與普拉博沃會後，雙方的新聞稿都沒有直接提到南海爭議。然而，在中菲的南海主權爭端加劇之際，印尼身為東協大國，難以置身事外。印尼與中國之間並沒有島嶼主權爭議，但中國依「九段線」主張的主權範圍，跟印尼納土納群島（Natuna Islands）附近海域有所重疊。

美國智庫學者帕倫斯沃倫認為，普拉博沃在南海議題等地緣政治議題上是「直率」的，但「重要的是印尼面對複雜局勢會怎麼做，而不僅在於說了什麼」。待普拉博沃上任後可以觀察的一個重點是：在利益不一致的情況下，東南亞國家在南海議題會走向團結，抑或是單打獨鬥之路。

雙邊關係挑戰

「印尼面對的巨大難題是，要怎麼從中國那邊獲取最大的經濟利益，同時抵擋北京帶來的安全挑戰。」帕倫斯沃倫說，不論是與中國合作發展基礎建設工程，或是應對南海議題，普拉博沃要做的是「把機會最大化，把風險最小化」。

楊昊指出，如果印尼發現中國對於提供經濟資源「說得多，做得少」，雙方可能就會出現矛盾；此外，印尼若要在印太多邊體系內扮演積極角色，且不希望中國繼續在區域內被視為「麻煩製造者」，就有必要有效地「控管因中國而發生的各種危機」。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

他認為，相較於中國踩到菲律賓在南海主權上的「痛處」，促使菲國總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）以強硬態度反擊；印尼與中國沒有直接的領土爭端，因此未來在普拉博沃執政的「蜜月期」，衝突可能不會立刻浮上台面。儘管如此，一旦印尼重視的國家利益與主權受到威脅，普拉博沃「軍人的本質」會浮現，採取行動「捍衛自己的國家」。

印尼的中印關係專家拉瑪特則認為，普拉博沃在國際場合的發言跟佐科威相比更強有力，他若身為領導人，也可能比佐科威更為強勢。但面對中國，他的態度應會維持謹慎，「避談對印尼與中國關係可能帶來負面衝擊的議題」，例如中國在印尼投資基礎建設導致的勞動與環境爭議。

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