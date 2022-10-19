 搭乘两栖巴士另类玩巴黎 | 科技环境 | DW | 19.02.2023

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科技环境

搭乘两栖巴士另类玩巴黎

豪华版巴黎观光：这辆两栖巴士不仅能带你参观香榭丽舍大街，还能行走在塞纳河上！要开这辆车可不容易，需要六种驾照才能载着游客在陆地和水面交通中穿行。

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