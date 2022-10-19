搭乘两栖巴士另类玩巴黎

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豪华版巴黎观光：这辆两栖巴士不仅能带你参观香榭丽舍大街，还能行走在塞纳河上！要开这辆车可不容易，需要六种驾照才能载着游客在陆地和水面交通中穿行。
法國北部一名32歲、在中國餐廳工作的西藏員工，日前疑遭中國雇主砍殺致死，引發當地藏族社團抗中情緒。據法國媒體報導，當地藏族團體於上週日舉行和平抗議，上千人相應，不少藏人呼籲司法能彰顯正義、還原真相。
依照协议，英日双方将可以向对方领土派驻军队。一般认为，这项防务协议是英国对亚太地区关注度不断增高的最新迹象，同时也是日本应对中国挑战而加强盟友关系的最新努力。
歐盟27個會員國數週來為了是否全面禁運俄羅斯石油激烈討論，直至30日終於取得共識，決定禁止部分俄國石油進口，以「削減俄羅斯戰爭機器大量的資金來源」。
美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。
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