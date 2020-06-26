搬到乡下去! 疫情让大都市魅力不再

(德国之声中文网)隨著新冠疫情發展，購屋者調整了他們的看房的優先順序。越來越多的德國人到鄉村尋找他們夢想中的家園，疫情重新點燃了他們對綠地和充足活動空間的渴望--這在大城市成了幾乎無法負擔的奢侈品。德國房地產市場交易網站ImmoScout24的數據顯示，光是今年5月份，農村房產賣家收到的詢問就比去年同期多了50%。

新冠病毒的爆發再加上與之相關的封城隔離政策，讓數以百萬計的人不得不待在家裡--在沒有花園或陽台的情況之下，特別是對於有孩子的家庭來說，這種折磨變得雪上加霜。而那些有花園或陽台的人也意識到私有綠地的優點，將其列入了之後買房的必備選項。

在家工作的靈活性也刺激了對農村住宅的需求，大多數德國公司要求員工在家工作以減緩病毒傳播。現在，在嚐到遠端工作的甜頭後，一部分的人似乎沒有意願回到以往的工作地點。對於許多員工來說，這是他們拋棄簡陋的城市居所，換取相對豪華的鄉村住宅的另一個誘因。

「很明顯地，新冠疫情重新喚起了人們對鄉村的渴望。」ImmoScout24的總經理施洛德（Thomas Schroeter）告訴德國之聲。



德國鄉下地區房價上漲

ImmoScout24的數據顯示，德國熱門渡假區布蘭登堡（Brandenburg）、梅克倫堡-西波美拉尼亞（Mecklenburg-Vorpommern）和什勒斯維希-霍爾斯坦（Schleswig-Holstein）等三個州，因靠近波羅的海和眾多湖泊，需求量最大。而在巴伐利亞州，能看到阿爾卑斯山的房產也引起不少購屋者的興趣。

其中，位於伊茨河（Itz）畔的巴伐利亞州小鎮科堡（Coburg）詢問度最高，跟疫情前相比增加了近450%。科堡由於有德國最大的城堡之一的維斯特科堡（Veste Coburg）而為人所知，也因其與馬丁-路德的關聯而聞名。馬丁-路德曾於16世紀時在此居住過半年，期間，他致力於他的德文《聖經》翻譯工作。

需求的增加拉高了德國農村的房價。根據ImmoScout24的數據，7月中旬，農村房產均價約為每平方米2370歐元，比去年上漲8%。與此同時，待售屋的供給卻難以跟上需求。農村地區的房屋需求量比供應量高出25%。



德國都市地區仍是熱門房地產市場

儘管農村地區的房市熱絡，但這也很難削弱大城市的吸引力。來自ImmoScout24的數據顯示，都市中的公寓和住宅仍然搶手。 「之前預期的城市人口外流還沒有發生，但是受疫情影響，許多想留在城市的人都在尋找有陽台和花園的新家。」施洛德表示。

專家指出，由於有更好的工作機會、學校、幼兒園和文化活動，大城市不會太快失去吸引力。德國最大的租房公司沃諾維亞（Vonovia）和其規模較小的競爭對手德國居住（Deutsche Wohnen）表示，他們的房產需求仍然很高。這兩家公司的主要業務範圍在大城市，預計未來的戰略也不會有任何變化。

沃諾維亞發言人漢可（Nina Henckel）指出了該公司的客戶群。他們租戶支付的平均月租金不到7歐元/平方米，約為都市平均租金的一半。她告訴德國之聲，這正好說明了我們的大部分租戶與那些有能力在農村地區買房的人 「背景不同」。

總部位於科隆的房地產公司潘迪恩（Pandion），也沒有進入農村地區的計劃。該公司主要在斯圖加特、慕尼黑和柏林等德國大城市銷售高級公寓。公司發言人路德維希（Anja Ludwig）向德國之聲表示，除了在3、4月疫情高峰期略有下滑，目前其公寓需求已恢復到正常水平了。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。