 搜尋引擎配合北京審查 專家：牆外也受影響 | 科技环境 | DW | 28.04.2023

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科技环境

搜尋引擎配合北京審查 專家：牆外也受影響

加拿大多倫多大學近日發布一份報告指出，有多個中國、外國的網站配合中國的網路審查機制，制定演算法、對搜索結果加以過濾。專家告訴DW，這樣的趨勢影響的不只是中國內部的使用者，自由世界也可能受影響。

報告稱，Bing對搜索結果設置了非常廣泛審查規則（資料照）

報告稱，Bing對搜索結果設置了非常廣泛審查規則（資料照）

（德國之聲中文網）「中國的敏感詞和網路審查規矩，那簡直是不要太多了⋯⋯光是限制『習近平』相關的內容，就可以設各式各樣的敏感詞，更不要提白紙運動期間，『北京』、『橋』、『A4』，都可以是敏感詞！」曾經擔任微博審查員、現已移居美國的劉力朋週四（4月27日）告訴DW。

加拿大多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」（Citizen Lab）26日發布一份報告，該小組研究了多個在中國營運的網路平台，發現有6萬6000多條限制搜索結果的規則。使用者在這些審查規範之下搜索資訊時，僅能獲得經過過濾的內容，顯示中國對網路內容的箝制，正不斷變得更加綿密、普遍而隱蔽。

此份報告調查的網站，包含必應（Bing）、百度等8個搜尋引擎，還有抖音（中國版）、微博、嗶哩嗶哩等社交媒體，以及電商巨頭京東。

此份報告調查多個搜尋引擎、電商及社交媒體網站，其中也包含微博（資料照）

此份報告調查多個搜尋引擎、電商及社交媒體網站，其中也包含微博（資料照）

調查結果顯示，這些搜索引擎創建了算法，藉由「不顯示資訊」或「將資訊來源侷限於中國政府或官媒」來管控敏感的搜索結果，比如在微博搜尋「中國間諜氣球」時，僅會得到來自中國官方的信息；百度則屏蔽了所有關於「習近平」、「普京」及針對普京國際逮捕令的搜索結果。

劉力朋認為，審查機制不只影響到這些配合審查的網路平台及其使用者。

他說，「網路沒有邊界，免不了附帶傷害」，只要有使用中國的網路平台，不管使用者人在牆內還是牆外，都會受到影響。而在「信息繭房」般的審查環境中生成的內容，一定會輸出到「外網」，影響自由世界的網路使用者

他舉微信為例，移民到海外的中國人非常仰賴微信上的社交圈，這就是被審查訊息可能流到外網、廣為擴散的一個管道：「推特上每天有多少（中國相關的）陰謀論，很多都是從微信群聊上截來的。」

劉力朋說，這些因審查而偏頗的內容很容易混雜在自由世界原生的資訊中，無邊無際地擴散，一般使用者很難區分網路資訊的來源為何，因此海外的使用者不能抱持「反正我只要不使用接受中國審查規則的平台，就不會被影響」的僥倖心態。他呼籲，各界應提高警覺、更加重視中國收緊網路審查的問題

加拿大一份報告指出，有多家中外網站配合中國的網路審查機制，對搜索結果加以過濾（資料照）

加拿大一份報告指出，有多家中外網站配合中國的網路審查機制，對搜索結果加以過濾（資料照）

外企也得配合審查

該報告稱，對搜索結果設置最廣泛審查規則的平台之一，是少數獲准在中國營運的外國科技平台——微軟的搜索引擎Bing。

微軟發言人告訴《紐約時報》，該公司正在聯繫公民實驗室，並將針對自家產品進行相關調查。

這並非微軟首次捲入相關爭議。2014年、2022年，該公司都曾被爆在全球範圍審查搜尋結果、限制關鍵字聯想功能；即使如此，微軟的產品仍經常面臨中國當局的打擊——2019年，Bing曾一度在中國被封鎖；2021年，微軟稱因監管和競爭障礙關閉LinkedIn在中國的業務。

報告作者諾克爾（Jeffrey Knockel）稱，這項研究證實了外國科技公司無力抵抗中國政府的審查制度。

台灣國防安全研究院的研究員曾怡碩告訴DW，中國政府此舉的目的，除了對內控管言論，也是在對外國的企業創造二選一的「賭局」：「你要來我的市場就要遵守規定，不然你就退出，反正你不來，自然有別人補上。」

劉力朋則認為，企業不分海內外、只要在中國做生意，就不可避免要配合審查，而且被要求比照辦理的網路平台類型會越來越廣泛——一開始只是社群媒體有審查，現在其他網路平台也漸難倖免。他說：「連賣衣服的都做不下去，你新疆棉總得表個態吧！」

如何规避网络审查？

網路審查的附帶效益？

報告指，這些網路平台一直以來都會審查犯罪色情、血腥暴力，或危及共產黨統治和社會穩定的內容，但最近的限制已擴展到誹謗國家英雄或烈士、非法代孕，以及北京眼裡關於新冠疫情的「誤導性或虛假信息」，各家公司都建立了機制來遵守中國政府不斷變化的限制。

台灣國防安全研究院的研究員曾怡碩博士，研究專長是網路安全及中國數位監控，他向DW表示，這樣的情勢發展符合中國政府日前稱「業者也要負起責任」維護網路安全的說法。

對於網路審查的規範不斷被加強、收緊，曾怡碩並不感到意外，且相信中國內部的網路使用者也是如此。「他們也知道老大哥在看著，自己使用的搜尋結果是被過濾過的。」

曾怡碩告訴DW，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」）最近正在進行「打擊網路違法信息」的「清朗行動」，此份報告內的數據正好可以拿來與時況對照。

他解釋，「清朗本身有很多用意，過去主要針對自媒體上的虛假訊息去做清理」，但此次清朗恰好與馬雲回歸中國的時間重疊，因此他判斷，為挽救中國市場的投資信心、促進民營經濟，這波審查對「毀謗私營經濟、民間企業家名譽」的言論，也可能進行追究。

圖為阿里巴巴創辦人馬雲2019年赴巴黎參加科技峰會

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曾怡碩稱，這顯示了網信辦的審查，同時還具備對外統戰、對內維穩的作用。

隨著中國網路審查的天羅地網不斷擴大範圍、收緊力道，牆外的使用者也可能受影響。該如何抵禦這股力量，並維護每個網路使用者「自由探索求知」的權利，值得各界開始思考。

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