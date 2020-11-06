搖擺州領先擴大 拜登發表演講  川普仍質疑選舉舞弊

（德國之聲中文網）擁有領先優勢的拜登，在美東當地時間6日晚上近11點時出來發表演說，表示現在的美國，因為總統大選，可能大家會不安。但他也呼籲，不論是或不是他的支持者，一定要相信美國的民主政治。他說：「大家都有爭執跟對抗的時候，但大家都是美國國民，關心這個國家是自然不過的。縱使大家意見不同，我們美國依舊將身為一個偉大國家，努力前進。」

拜登也重申，如果當選要是當上總統的話，一定會好好執行健保、經濟改善、國際政治、氣候變遷等議題。並說，21世紀仍在前進，美國也不會停止前進，最後表示「明天讓我們一起好好等待結果」。

根據華盛頓郵報報導，川普這兩天已經在跟周圍人士就「萬一選輸了怎麼辦」交換意見。根據其中兩位不具名的人士對華郵指出，已經有川普的親近人士建議，拜登如果宣佈勝選，可能要思考找一個公開環境進行政權和平移轉。

不過，這樣的說法也被川普陣營某高層否定。根據該位跟白宮相當親近的共和黨人士表示，川普一直都在白宮的橢圓形辦公室密切關注戰局，絲毫沒有說出任何可能會輸的話。並跟打電話關切的友人表示「跟我一起戰鬥！守護我的勝利！」。

關鍵五州中拜登仍較有利

根據美聯社統計，目前美國總統大選依舊還有五州在統計選票，其中佐治亞、賓夕法尼亞、內華達州等依舊是由拜登領先。其中賓州的領先票數已經逼近三萬、內華達州超過兩萬、佐治亞州則是領先4000多票。

現任總統川普則是領先阿拉斯加與北卡羅來納兩州，分別為五萬多與七萬多票，拿下選舉人票機率較大。

其中佐治亞州因為開票已經來到99%，仍是不到0.1%的票數差距，將很可能啟動重新計票，該州的州務長官，共和黨籍的拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）跟記者團表示，已經指示隨時做好重新計票的準備。

目前美聯社的統計中，拜登仍舊囊括264張選舉人票，川普依舊在214張，CNN則是253張與213張。但無論如何，川普必須在剩下的五州都拿下才有可能扭轉局勢。對他而言勢必是一場個苦戰。川普本人持續透過推特批評選舉舞弊外，也持續堅持他在選舉當晚開票是勝利的，為何這些勝利幾天後神奇的消失，需要一個公正的程序判斷。

川普質疑選舉公正性

他在其選舉團隊發布的一份聲明中說，「這已經不再是關乎某一次選舉，而是我們整個選舉過程的公正」。他還說，「我將永遠不會停止為你們和我們的國家而戰」。

另外根據路透社報導，川普陣營與共和黨為了面對接下來的的法律訴訟，已經擬定跟支持者募款6000萬美金的計畫，作為將來在搖擺州打法律戰的資金。

各地時有雙方支持者衝突

目前賓州的開票狀況，拜登開始慢慢領先外，也發生不少衝突。

根據華盛頓郵報報導，在賓州當地費城的投開票所，就有兩名男子持不法槍械徘徊，當地警察局立刻予以逮捕。調查之後，發現兩名男子是從維吉尼亞州前來，形跡可疑外，也疑似有攻擊投開票所的得計畫，並在他們乘坐的車上起出其他槍械與右翼團體「匿名者Q」的帽子，賓州將以刑事偵辦起訴兩人。

費城當地持續出現拜登與川普支持者兩邊互相叫陣的緊張局勢，中間夾著數百位警察隔開兩群眾。拜登支持者持續高呼「計算所有選票」、「將川普彭斯趕出去」。川普支持者則是高呼「違法的票來了」、「不要再竊取我們的選舉」，對於郵寄選票改變的結果相當不滿。

观看视频 02:00 分享 美国大选不平静 多地爆发示威 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3kuWQ 美国大选不平静 多地爆发示威

另外根據NBC電視，激戰區的佐治亞州，當地的富爾頓郡開票所則是有工作人員不敢前來開票。根據該郡選舉主任表示，該工作人員因為上傳疑似丟棄選票的影片，在網路上廣為流傳後受到人身安危的恐嚇。但該男跟主任表示「丟棄的只是投票用的說明書」，對於指控直指是虛偽不實。該男的住址、姓名、甚至車牌都被激情人士找出來，他最後選擇隱身不來開票。

挑燈夜戰的計票也讓各地計票人力一度吃緊。賓州的州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）說明：「還有無數張的選票等待計算，我們都以不可置信地態度持續努力」。北卡州的選票中心主任則說：「請大家有絕對的耐心等待到最後一刻」。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 粉丝的狂欢 当特朗普拿下关键摇摆州佛罗里达的消息传出的时候，位于奥克拉荷马州一个名叫埃德蒙（Edmond）的城镇上举行的选举活动上，特朗普的支持者们开始热情欢呼。直到11月4日晚上，还有部分州的选票没有清点完。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 粉丝的担忧 一名选民在华盛顿特区的McPherson广场满心焦虑地观察清票结果的变化。不过认为民主党总统候选人拜登会遭遇滑坡式的投票结果的人恐怕要失望了，在很多州两党候选人的得票率十分接近。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 剑拔弩张的气氛 在华盛顿“黑人的命也是命广场”（Black Lives Matter Plaza）特朗普的一名支持者和一名抗议者相互怒吼。德国之声通讯员Ines Pohl说，首都华盛顿的气氛十分紧张，有山雨欲来风满楼之势。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 敲打“特朗普娃娃”发泄不满情绪 有人在纽约街头用绳索吊起来一个做成特朗普外形的娃娃。有示威者用棍子敲打这个娃娃发泄内心的不满。拜登在位于美国东北部的纽约州取胜，赢得了29张选举人票。为了赢得整场大选，候选人需要取得至少270张选举人票。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 焚烧国旗 反种族歧视的抗议曾一度在波特兰持续了数月之久。11月3日选举当天晚上，一些示威者在波特兰街头焚烧美国国旗。在美国其它城市也出现了抗议示威。很多商家担心抗议会演变为骚乱而早早给商铺橱窗钉上了放护木板。但是各地投票站关闭之后并未出现大规模骚乱。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 选举悬疑剧哪一天落幕？ 虽然计票工作仍未结束，但是特朗普早早地在投票当天晚上就宣布自己胜选。他称拖延公布选举结果是“欺骗国民”，还宣布要告上最高法院，要求停止计票。拜登的竞选团队表示，如果特朗普这么做，拜登的团队也会采取法律手段。 作者: Helena Kaschel



© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。