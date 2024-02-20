 援助延迟之下 泽连斯基说前线局势“极其困难” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2024

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时政风云

援助延迟之下 泽连斯基说前线局势“极其困难”

乌克兰总统泽连斯基周一访问了东部前线，并敦促西方盟友继续提供援助。由于共和党的反对， 600亿美元的乌克兰援助计划在美国国会被搁置，拜登表示愿与众议院议长就此进行对话。同时，美欧均表示，考虑针对纳瓦尔尼之死对莫斯科实施额外制裁。

乌克兰总统泽连斯基敦促基辅的盟友继续提供援助。图为他2月19日访问东部前线的图片

乌克兰总统泽连斯基敦促基辅的盟友继续提供援助。图为他2月19日访问东部前线的图片

（德国之声中文网）在俄罗斯侵略乌克兰接近两周年之际，乌克兰总统泽连斯基突然访问了东部前线的乌克兰军队。泽连斯基在周一（2月19日）警告，由于迟迟得不到承诺的西方军事援助，前线的乌克兰军队面临着“极其困难”的条件。

俄罗斯军队此前夺取了乌克兰东部的阿夫杰夫卡（Avdiivka），进一步加强了对该地区的控制。

泽连斯基和乌军方官员表示前线面临困难

泽连斯基在访问哈尔科夫州东北部的士兵后说，前线几个地区的局势极其困难，俄罗斯军队在那里集中了后备力量。他说，俄军正在“利用在援助乌克兰方面的延误”。他列举了火炮、前线防空武器和远程武器短缺的情况。

更多阅读——泽连斯基：不要问乌克兰人战争何时结束

在南部前线，乌克兰军队说，他们在扎波罗热州面临俄罗斯军队“猛烈炮火”。高级指挥官塔尔纳夫斯基（Oleksandr Tarnavsky） 表示，俄罗斯对当地村庄 Robotyne 发动了多次进攻，该村是基辅在2023年反攻期间成功夺回的少数几个地方之一。

塔尔纳夫斯基在Telegram上发帖称，乌军正在阻止俄军的进攻企图，“敌人正在罗博蒂涅郊区被消灭”。

能否没收俄罗斯海外资产并提供给乌克兰？

拜登愿就乌克兰援助问题与共和党议长会面

美国参议院本月早些时候通过了一项对外援助法案，其中包括向乌克兰提供600亿美元的援助，但众议院议长约翰逊（Mike Johnson）表示他不会在众议院审议该提案。

周一，美国总统拜登表示愿意与约翰逊进行对话，尝试推进该法案。拜登说：“当然，如果他有什么要说的，我很乐意与他会面。”

美国国会将于2月28日再次召开会议，需要在3月1日之前通过新预算案，以避免美国政府停摆。

拜登在白宫对记者说，他认为共和党人反对援助乌克兰是犯了一个大错误，表示他们是在无视“俄罗斯的威胁”。“这太令人震惊了”，他说，“我从未见过这样的事情。”

欧盟表示纳瓦尔尼之死再次体现了“俄罗斯的系统性镇压”

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美欧计划就纳瓦尔尼之死对莫斯科实施新制裁

这位美国总统还表示，他希望俄罗斯克里姆林宫的批评者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）之死能让共和党人更有可能支持援助计划，但他也承认自己并不确定这是否会产生影响。他补充说，华盛顿正在考虑就纳瓦尔尼之死对莫斯科实施额外制裁。

除了美国外，欧盟也誓言要就纳瓦尔尼之死追究莫斯科责任。布鲁塞尔也在酝酿对乌克兰战争实施新的制裁。

欧盟外长们周一在布鲁塞尔与纳瓦尔尼的遗孀举行了会谈，承诺给予她支持。欧盟在一份声明中说：“纳瓦尔尼先生意外和令人震惊的死亡是俄罗斯系统性镇压、情况恶化的又一迹象。”欧盟表示，将不遗余力地与合作伙伴密切协调，追究俄罗斯政治领导层和当局的责任，并通过制裁等手段让他们的行为付出更多代价。

纳瓦尔尼的遗孀尤利娅（Yulia Nawalny）周一在布鲁塞尔会见了博雷尔以及欧盟国家外长

纳瓦尔尼的遗孀尤利娅（Yulia Nawalny）周一在布鲁塞尔会见了博雷尔以及欧盟国家外长

欧盟外交事务负责人博雷尔（Josep Borrell）目前没有透露可能的制裁时间表或者细节，制裁可能包括对涉嫌参与纳瓦尔尼之死的个人或实体实施资产冻结和旅行禁令。

针对纳瓦尔尼之死的任何可能的制裁都将在欧盟对莫斯科“大规模和前所未有的制裁”之上进行。这些迄今的制裁包括禁止进口大部分俄罗斯煤炭和石油，对包括普京本人在内的近2000官员和企业实施旅行禁令和资产冻结。在俄罗斯入侵乌克兰两周年即将到来之际，欧盟外交官们正在酝酿第13轮对俄制裁。

（德新社，法新社，路透社等）

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