 援助乌克兰的民间业余飞行员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2022

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时政风云

援助乌克兰的民间业余飞行员

他们将医药物资从德国运往乌克兰与波兰的边境，返程时则捎带上乌克兰难民。300多名来自世界各国的业余飞行员投身于这个援助项目。

71岁的伯恩(John Bone)

71岁的伯恩(John Bone)

(德国之声中文网) 71岁的伯恩(John Bone)定居在美国佛罗里达的阿帕拉契科拉镇(Apalachicola)，他本可以在他的小别墅里安享晚年：阳光、海滩、偶尔驾机上天俯瞰墨西哥湾的美景。前些年，他还曾经驾驶他的西锐思SR22单引擎螺旋桨飞机两度环游世界。

不久前，他听说了德国民间发起的项目"空中救援乌克兰"(Initiative Air Rescue Ukraine)。伯恩很快做出了决定：他驾机先从美国飞往加拿大，再经停格陵兰、冰岛、苏格兰等地。"5天的飞行后，我到了德国，并且报名做7、8两个月的志愿者。"

他的任务就是将医药物资运送到波兰的梅莱茨镇(Mielec)，那里距离乌克兰边境只有60公里。

单引擎小飞机的机尾上，刷涂有35面国旗：伯恩曾经驾机前往过的国度。

单引擎小飞机的机尾上，刷涂有35面国旗：伯恩曾经驾机前往过的国度。

让世界有所不同

伯恩在退休前，曾经是美国德尔塔航空公司的职业民航飞行员，长年执飞亚特兰大-法兰克福航线。如今，在他的单引擎小飞机的机尾上，刷涂有35面国旗：他曾经驾机前往过的国度。

"尽自己所能帮助乌克兰，我认为这很重要。对我来说，我能提供的就是飞机，所以我把我的飞机带来了。"

目前，伯恩已经向波兰乌克兰边境运送了几百个医疗急救背包，返程时他则捎带一些乌克兰难民。他说，如今他新交的乌克兰朋友数量几乎和家乡朋友一样多。"每一个带回德国的人都会无尽地感激。今天我会带一名乌克兰战争英雄前往德国疗伤。这真是很棒的经历：你会感觉你能让世界有所不同。我们绝对能做到这一点。"

空中救援乌克兰项目由德国IT从业者沃尔夫发起

"空中救援乌克兰"项目由德国IT从业者沃尔夫发起

战争结束是最好的结局” 

今年3月，"空中救援乌克兰"项目由德国IT从业者沃尔夫(Kay Wolf)和他的朋友萨林(Stefan Sahling)共同发起。52岁的他对德国之声表示，在俄乌战争刚爆发时，两人就谈论过自己能如何帮助乌克兰。"首先，我们有着30年的制造业从业经历，知道如何优化流程；其次，我们有IT技能，善于组织沟通；第三，我们都会驾驶飞机，萨林是飞行员，我也有15年的经验。我俩就想：要是再从我们的朋友圈里找到5个、10个一样疯狂的人，这事就成了。"

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根据7月15日公布的一项民调结果，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。此外，另一项民调显示，51%的受访德国人认为，制裁给德国带来的伤害目前大于对俄罗斯。

被俄军围困的马里乌波尔市周六再次尝试启动人道主义走廊疏散平民，此前该市人道主义行动均已失败告终。昨日，台湾外交部长吴钊燮与基辅市长通电话，并向乌方援助800万美元。与此同时，欧盟和美国对北京放出警告，若是中国对俄罗斯提供支持，将损害双方关系。

根据德国联邦政府以及各州政府达成的协议，从今年6月起，所有在德国的乌克兰难民都可以自动获得“避难身份”，领取Hartz-IV最低保障金。与此同时，承诺接收10万名乌克兰难民的美国，今年3月只接收了12人。

对数百万乌克兰老人来说，逃离战区谈何容易。就像埃里卡.哈尔齐（ Erika Haltschij ），她今年 80 岁，重病在身。

如今，这个民间飞行援助队已经吸纳了313名各国飞行员，许多人甚至自掏腰包往返乌克兰边境。许多志愿者都是前职业飞行员或者前职业军人，还有一些则是工程师，抑或飞行爱好者。他们从德国波恩、美因茨、奥格斯堡等地起飞，累积已经向乌克兰边境运送了17吨医药物资。而这些物资，也是由德国的民间援助组织提供的。

沃尔夫说："不久前的一个星期六早上，我们接到电话，称乌克兰摩尔多瓦边境急需一种不太常见的特殊药物，用于治疗一名受伤乌克兰人的耐药菌感染。于是我们立刻组织了一次从爱尔兰都柏林出发的飞行，当天晚上病人就用上了药。"

这个飞行援助组织还累计运送了57名需要帮助的乌克兰人，其中主要都是需要手术的伤员、需要乘坐轮椅的残障人士、无人陪伴的儿童

除了在天上飞行的志愿者，该组织还需要人在幕后进行指挥协调。创办者沃尔夫很多时候承担这一工作，他需要考虑许多问题：比如航线天气不佳时，是否指挥飞行员花时间绕飞？是否取消飞行任务？假如飞行任务取消，原本计划要运往德国的乌克兰难民是否需要旅宿？沃尔夫如今已经能够应付这样的复杂局面，耐心细致地和各方沟通协调。

"如今我的本职工作和飞行救援组织大约各自占据我50%的时间"，沃尔夫说。他估计今后一段时间都将如此。他在战争爆发前曾多次前往乌克兰，在那里有不少朋友。"这一切何时能结束？要么捐款资金断竭，要么我们累死，要么战争结束。第三种是最好的结局。"

千里驰援 德国民间车队帮助乌克兰难民

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