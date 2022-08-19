援助乌克兰的民间业余飞行员

(德国之声中文网) 71岁的伯恩(John Bone)定居在美国佛罗里达的阿帕拉契科拉镇(Apalachicola)，他本可以在他的小别墅里安享晚年：阳光、海滩、偶尔驾机上天俯瞰墨西哥湾的美景。前些年，他还曾经驾驶他的西锐思SR22单引擎螺旋桨飞机两度环游世界。

不久前，他听说了德国民间发起的项目"空中救援乌克兰"(Initiative Air Rescue Ukraine)。伯恩很快做出了决定：他驾机先从美国飞往加拿大，再经停格陵兰、冰岛、苏格兰等地。"5天的飞行后，我到了德国，并且报名做7、8两个月的志愿者。"

他的任务就是将医药物资运送到波兰的梅莱茨镇(Mielec)，那里距离乌克兰边境只有60公里。

让世界有所不同

伯恩在退休前，曾经是美国德尔塔航空公司的职业民航飞行员，长年执飞亚特兰大-法兰克福航线。如今，在他的单引擎小飞机的机尾上，刷涂有35面国旗：他曾经驾机前往过的国度。

"尽自己所能帮助乌克兰，我认为这很重要。对我来说，我能提供的就是飞机，所以我把我的飞机带来了。"

目前，伯恩已经向波兰乌克兰边境运送了几百个医疗急救背包，返程时他则捎带一些乌克兰难民。他说，如今他新交的乌克兰朋友数量几乎和家乡朋友一样多。"每一个带回德国的人都会无尽地感激。今天我会带一名乌克兰战争英雄前往德国疗伤。这真是很棒的经历：你会感觉你能让世界有所不同。我们绝对能做到这一点。"

“ 战争结束是最好的结局”

今年3月，"空中救援乌克兰"项目由德国IT从业者沃尔夫(Kay Wolf)和他的朋友萨林(Stefan Sahling)共同发起。52岁的他对德国之声表示，在俄乌战争刚爆发时，两人就谈论过自己能如何帮助乌克兰。"首先，我们有着30年的制造业从业经历，知道如何优化流程；其次，我们有IT技能，善于组织沟通；第三，我们都会驾驶飞机，萨林是飞行员，我也有15年的经验。我俩就想：要是再从我们的朋友圈里找到5个、10个一样疯狂的人，这事就成了。"

如今，这个民间飞行援助队已经吸纳了313名各国飞行员，许多人甚至自掏腰包往返乌克兰边境。许多志愿者都是前职业飞行员或者前职业军人，还有一些则是工程师，抑或飞行爱好者。他们从德国波恩、美因茨、奥格斯堡等地起飞，累积已经向乌克兰边境运送了17吨医药物资。而这些物资，也是由德国的民间援助组织提供的。

沃尔夫说："不久前的一个星期六早上，我们接到电话，称乌克兰摩尔多瓦边境急需一种不太常见的特殊药物，用于治疗一名受伤乌克兰人的耐药菌感染。于是我们立刻组织了一次从爱尔兰都柏林出发的飞行，当天晚上病人就用上了药。"

这个飞行援助组织还累计运送了57名需要帮助的乌克兰人，其中主要都是需要手术的伤员、需要乘坐轮椅的残障人士、无人陪伴的儿童。

除了在天上飞行的志愿者，该组织还需要人在幕后进行指挥协调。创办者沃尔夫很多时候承担这一工作，他需要考虑许多问题：比如航线天气不佳时，是否指挥飞行员花时间绕飞？是否取消飞行任务？假如飞行任务取消，原本计划要运往德国的乌克兰难民是否需要旅宿？沃尔夫如今已经能够应付这样的复杂局面，耐心细致地和各方沟通协调。

"如今我的本职工作和飞行救援组织大约各自占据我50%的时间"，沃尔夫说。他估计今后一段时间都将如此。他在战争爆发前曾多次前往乌克兰，在那里有不少朋友。"这一切何时能结束？要么捐款资金断竭，要么我们累死，要么战争结束。第三种是最好的结局。"

千里驰援 德国民间车队帮助乌克兰难民

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