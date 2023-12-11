揭露河南“血祸”的防艾滋病斗士高耀洁去世

（德国之声中文网）"我要把艾滋受害者的真实情况整理成书出版，留给后人，做为历史的一页，否则我死不瞑目。"--2010年10月，已是80多岁高龄的高耀洁在接受德国之声记者采访时这样说道。那一年，她在美国纽约推出了新书《揭开中国艾滋疫情真面目》，文稿源自她2009年8月出走美国时所带的三部书稿中的一部。她说，之所以她决定出走美国，就是为了揭露真相："我已经80多岁了，在世时日有限，此行明知是埋骨异地。为了中国艾滋病疫情的真相，我实在是不得已而为之。"

文革中惨遭迫害

高耀洁1954年从河南大学医学院毕业后成为一名妇产科医生，文革时期被关"牛棚"和"太平间"，遭到红卫兵残酷批斗。据她自己回忆，她被强迫跪石板，跪的时间长了，左膝关节磨破了出血，血顺着石板往下流。她还被红卫兵用开水烫伤小腿，留下终身疤痕。在一次批斗中，她被打成重伤，导致胃被切除了五分之四。1966年6月28日，不堪折磨的高耀洁服毒自杀，被抢救后幸免，但罹获药物性肝硬化。高耀洁还患有心肌缺血、慢性结肠炎等疾病。这些疾病给她终身带来很多痛苦和不便。

揭露河南导致艾滋病传播的"血浆经济"

1974年文革混乱局面逐渐平息后，高耀洁被调到河南省中医学院第一附属医院工作。工作重点为绒毛膜癌的治疗。她领导的科室因工作出色而于1983年获得河南省科技进步二等奖。1990年退休后，高耀洁经常受邀参加讲座，主讲妇女保健、防止性骚扰和性病预防等知识。1996年，高耀洁在一次会诊时了解到一名患者在子宫瘤手术后因输血感染了艾滋病病毒，并怀疑医院血库已经被HIV污染。从此，她自费踏上了"防艾" 的道路，在河南一个村子接一个村子地走访，提供免费的医疗咨询，收集实际数据。调查中，她发现当地的艾滋病传播与非法卖血和不正规采血、输血有关，血液贩子还与当地官员有勾结。她多次向河南省各级政府反应艾滋病疫情的现状，希望政府可以立即行动，但官员们却试图让她闭嘴。2000年10月28日，《纽约时报》在头版刊登河南"艾滋村"问题报道，震惊世界。据哥伦比亚大学政治学教授黎安友（Andrew J. Nathan）透露，这篇报道的有关线索来自高耀洁。

从1999年至2009年，高耀洁通过编写、印发小报、书籍等宣传如何预防艾滋病和性传播疾病，并花费大量精力揭露"防艾"名义下的行骗行为。她还通过各种方式帮助"艾滋孤儿"，用行动打破与艾滋病毒有关的社会偏见。

艾滋病患者在中国受歧视

多次荣获国际奖项

2001年，"全球卫生理事会"授予高耀洁当年"乔纳森·曼卫生及人权奖"，但中国政府禁止她参加在美国举行的典礼。2002年，高耀洁被《时代》杂志授予"亚洲英雄"称号，2003年被美国《商业周刊》授予"亚洲之星"称号。同年，高耀洁获得菲律宾"拉蒙·麦格塞塞"公共服务奖。她准备出席马尼拉的颁奖典礼，但再次遭到当局拒绝。2007年2月，《纽约时报》报道高耀洁在家中遭到软禁，原因是当地政府试图阻止她赴美领取"生命之声"组织颁发的奖项。据美国广播公司报道，在美国民主党参议员希拉里·克林顿以私人身份致函中国国家主席胡锦涛后，事态才出现转折。最终，她得以前往华盛顿，于2007年3月14日接受了"生命之音"颁发的2007年度"全球女性领袖"奖。

被迫出走他乡

高耀洁领奖回国后，当地政府不仅没有停止对她的打压，还加强了监视和监控。2009年，高耀洁决定出走，并在朋友的帮助下飞抵美国。2010年3月，高耀洁被哥伦比亚大学聘为访问学者，搬往纽约一处公寓，开始深居简出、整理书稿。在生命的最后十几年中，除了《揭开中国艾滋疫情真面目》一书外，高耀洁还写下另外数本有关艾滋病疫情的书和一本诗词。

高耀洁在2010年接受采访时感叹："几十年过去了，没有一个官员对"血祸"负责，假如有关人员不为钱权；假如有关部门不这么麻木不仁；假如有一点民生意识；假如不想尽方法捂盖子，艾滋病不会泛滥到这个地步吧？"

2023年12月10日，高耀洁在纽约的家中逝世，享年95岁。

（综合报道）

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