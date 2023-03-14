揭瞒报萨斯、呼吁平反六四的蒋彦永军医去世

（德国之声中文网）据多家媒体一致的报道以及社交媒体披露的消息，二十年前揭露中国当局瞒报萨斯疫情的第一人蒋彦永医生日前在北京去世，终年91岁。当年，中国青年报曾把退休军医蒋大夫称为"第一个披露瞒报疫情的人，财经周刊也称赞蒋彦永是一名见义勇为的"正直医生"。

2003年春季，中国爆发萨斯疫情，引起恐慌，而政府不愿公开真实信息，又进一步加速这一情绪的蔓延。时任中国卫生部长张文康4月3日公开称北京市"只有12例非典，死亡3例"，这与曾任北京301医院外科医生的蒋彦永掌握的数据严重不符，也让他感到极度不安。4月4日，蒋彦永向中央电视台和凤凰卫视发去公开信却石沉大海，当外媒发表了这封公开信后，中国的萨斯疫情才引起舆论的真正重视，并倒逼当时的胡温政府全面公开病例的数字，而隐瞒真相的卫生部长张文康以及时任北京市长孟学农丢掉了乌纱帽。

蒋医生对当时采访他的财经周刊记者说，"如果医生不说实话，就会有更多的人死亡，国家将遭受损失"，但他揭露真相的行为非但没有受到表彰，相反，有消息称他受到当局控制。当年5月，北京成立"非典"瘟疫中心，国务院也设立一个疫情信息中心，全部信息都必须在那里汇总。从此之后，没有信息中心的同意，任何单位和个人、包括媒体在内，不得公布有关疫情的消息。北京不会允许再次出现蒋彦永这样的例子。尽管如此，他的那封引来政坛地震的公开信于6月间在人民日报有删节发表。

六四平反越早越深刻越好

2004年两会期间，蒋彦永上书正在召开的十届人大二次会议，要求重新评价1989年天安门广场流血事件。蒋彦永在信中说，党所犯的错误必须由党自己来纠正，越早越深刻越好。蒋彦永写道，如果共产党不改变对六四学生运动的定性，那么普通中国人就会越来越感到失望和愤怒。他呼吁官方重新评价学生民主运动，将学生运动定义为爱国运动。

当年6月初，也就是六四"15周年前夕，媒体得到消息称被蒋彦永被当局拘禁，并被单独关押在一个秘密地点。据蒋彦永定居美国的女儿蒋芮透露，当局调查她父亲的重点是，蒋彦永致中央的那封信函是如何落到外国媒体手中的。拘禁七周后，蒋彦永回到家中，但形同软禁，行动受到限制。在此期间，蒋彦永获得了有亚洲诺贝尔奖之称的麦格塞塞公共服务奖，但他无法前往马来西亚领奖，只能由他的女儿代为接受。2005年底，路透社援引一些与蒋彦永有接触的人士的话报道，蒋彦永赴美国探亲的申请被拒绝。

蒋彦永是第一个披露瞒报疫情的人

社媒上的零星悼念

中国官方媒体对蒋彦永医生的去世呈现出一片沉默，只有微博上，还有零星的怀念文字。

名为"西部文化创意产业园"的用户写道：蒋彦永，一个拯救了千千万万人的军医。上医治国，中医治人，下医治病。 ​

"Geo_Girl"：蒋彦永医生昨天去世了，全网查无此人。

"吾真贫"：蒋彦永医生逝世。当年在国内四处吹哨无一媒体、主管部门敢接应，后向外媒披露，倒逼国内严查。 ​

"牙医景的无痛生涯"： 讲真话不需要理由，也没有所谓的场合。最难的是勇气和良知。 ​

"赵小姜"：看到蒋彦永医生去世的消息，一个勇敢的人走了。

"爱生活的静静的顿河"：国士无双双国士，良医无二二良医。20年前SARS疫情"吹哨人"的蒋彥永医生，于3月12日下午4:39分仙逝。与新冠疫情"吹哨人"李文亮医生一样，他们以生命为烛，真正体现了"医者仁心"精神！为他点燃一支蜡烛吧！天堂里没有谎言和欺瞒！蒋医生，一路走好！

胡佳：纪念李文亮实际上是表达反抗

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。