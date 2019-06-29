握手三八线：特朗普金正恩朝韩边界“快闪会”

（德国之声中文网）特朗普与金正恩分别来到被称为"三八线"的分界线两侧。在与金正恩握手之后，特朗普跨越了分界线，在朝鲜一侧行走数步，之后两人一同来到韩国一侧，进行了短暂交谈。

特朗普对金正恩说，"来到这里是我的荣幸"，"对世界来说今天是个了不起的日子"。金正恩则表示，对特朗普的提议颇感意外，而此番握手显示"今非昔比"。

这一峰会的前奏颇具戏剧性。特朗普周六在推特上发文称，他将与韩国总统文在寅一起离开大阪G20峰会，前往首尔，"我在那里时，若朝鲜的金主席看到了，我会在边界非军事区会晤他，就这么简单，同他握握手，说声哈啰（？）！"

此前，坊间已有猜测称，特金有可能再度会面。俩人曾在新加坡及河内举行过两次双边会谈。不过， 白宫和特朗普本人起初都否认有在朝鲜半岛内部边界上见面的计划。特朗普后来说，他不过是伸出了一个触角，也不知道，金此刻是否在朝鲜，如果金在那里，"我们就见个两分钟" ，"这就是我们能做的所有事情了"。

特朗普在韩国总统文在寅陪同下来到分界线

平壤方面很快对提议做出回应。朝通社周六援引副外相崔善姬的话报道说，平壤认为这是一个非常有趣的建议。随即，韩国总统文在寅证实，朝方已同意会面，他将陪同特朗普前往朝韩边界的板门店。

2018年1月，特朗普和金正恩在新加坡举行首次双边峰会，向外界发出令人充满希望的信号；今年2月，俩人在越南首都河内第二次会谈，无果而终。周日在朝鲜半岛内部边界会面，是这两位国家领导人之间的第三次。河内峰会后，有关新加坡峰会上粗略商定的朝鲜裁核谈判遭遇了搁浅的命运。