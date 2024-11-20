提高核威慑 俄罗斯修改核武使用规则

美国允许乌克兰使用西方武器攻击俄罗斯腹地后，普京批准修改俄罗斯核武器使用规则。根据新规则，如果俄罗斯或者盟友白俄罗斯的国家主权及领土完整在常规武器攻击中受到了重大威胁，俄罗斯可以考虑用核武器进行回击。

（德国之声中文网）11月19日，莫斯科方面称，乌克兰已经使用美制ATACMS战术巡航导弹攻击了俄罗斯腹地。就在同一天，总统普京宣布降低核武器使用门槛。

几个月来，俄罗斯一直在警告美国不要允许乌克兰使用西方武器攻击俄罗斯腹地目标，否则就会考虑将北约相关国家拖入战争。不过，美国总统拜登依然在周末允许乌克兰这么做。

分析人士指出，新规则最主要的变化在于：如果其他国家的常规武器攻击让俄罗斯或者白俄罗斯的国家主权及领土完整受到了重大威胁，莫斯科可以考虑用核武器进行反击。

德国汉堡大学和平与安全政策研究所的格莱夫(Alexander Graef)在接受路透社采访时指出，总体而言，“俄罗斯正在降低核武器使用门槛以回应可能的常规武器攻击。”

拜登已经允许乌克兰使用美制ATACMS巡航导弹攻击俄罗斯腹地目标 图像来源: U.S. Army/ABACA/picture alliance

俄外交部：核冲突风险堪比古巴导弹危机

俄罗斯上一次修订核武器使用规则是在2020年，当时规定只有在遭到敌方核武器袭击或者威胁到国家存亡的常规武器袭击时，俄罗斯才可以使用核武器反击。

此次核规则修订是由总统普京在今年9月提出的。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)11月19日被问及此次修订是否和美国允许乌克兰使用西方武器攻击俄腹地有关时，表示“核威慑旨在确保潜在对手明白：如果俄罗斯或者盟友遭到侵犯，莫斯科不可避免地会进行报复”。

负责军备控制以及对美关系的俄罗斯副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)警告说：“现在，核大国之间的直接冲突风险不能被低估，这是前所未有的。我们现在正进入未知的政治和军事领域。”

此外，根据俄罗斯的核武使用规则，任何由核大国支持的、非核国家发动的攻击都将被视为联合攻击，任何由军事联盟单个成员国发动的攻击都将被视作整个联盟发动的攻击。

美国：不准备修改核规则

俄罗斯国防部11月19日表示，乌克兰已经向俄罗斯的布良斯克地区发射了6枚导弹，其中5枚被俄罗斯防空系统拦截，还有1枚则被击伤。

这也是俄乌战争爆发后的第1000天。俄罗斯以及西方官员都称，现在可能正在步入战争最危险的最终阶段。目前，俄军正在以最快速度进行推进，西方国家则在思考这场战争究竟能以怎样的方式结束。

美俄两国总共掌握着全球88%的核弹头。俄罗斯修订核武使用规则的消息让全球政府债券、黄金等避险资产价格大幅上扬。不过，美国国家安全委员会一名发言人11月19日表示，华盛顿并不对俄罗斯的最新举动感到惊讶，也不准备再次修改自己的核武器使用规则。

（路透社等）

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