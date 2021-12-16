提高威慑力 日澳签署历史性防务协议

本周四（1月6日），日本和澳大利亚签署了一项加强双方防务关系的协议。澳大利亚总理莫里森和日本首相岸田文雄都称该协议“具有里程碑意义”。
（德国之声中文网）本周四，澳大利亚总理莫里森和日本首相岸田文雄举行线上峰会，并签署《互惠准入协定》 ，以加强双方防务关系。这是日本与美国以外的国家签署的第一个此类协议。
该协议签署前，日本和澳大利亚之间进行了一年多的会谈。协议目的是打破法律障碍，允许协议双方的军队为训练及其他目的而进入对方国家。莫里森表示， "日本是我们在亚洲最亲密的伙伴，这一点从我们的特殊战略伙伴关系就可以看出。"他说，这是一个平等的伙伴关系，基于两个致力于法治、人权、自由贸易和自由开放的印太的伟大的民主国家之间的共同信任。"
岸田文雄称赞该协议是 "一份具有里程碑意义的文书，将把两国的安全合作提升到新的高度。"
尽管双方都未直接提及中国，但该协议仍被视为出于对"中国军事扩张"的担忧而采取的又一措施。1月5日，中国外交部发言人汪文斌在记者会上被问到澳大利亚和日本计划6日签署进一步加强防务和安全合作的协议时表示，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有助于维护地区的和平稳定，而不应针对第三方或损害第三方利益。他说，"我们希望太平洋成为太平之地，而不是人为兴风作浪之洋。"
日本驻澳大利亚大使山上信吾（Shingo Yamagami）说，"鉴于安全环境的恶化，日本和澳大利亚可以一起做的首先是提高威慑力。"
莫里森说，该协议将成为澳大利亚和日本应对不确定性的一个重要组成部分，将支持澳大利亚国防军和日本自卫队之间展开更多复杂的合作，"对澳大利亚和日本以及两国及人民的安全是一个关键时刻。"
澳大利亚战略政策研究所的高级分析员马尔科姆-戴维斯（Malcolm Davis）说，该协议承认了建立牢固的防务伙伴关系，以威慑咄咄逼人的中国的重要性。他对天空新闻表示，"`日本正在摆脱战后宪法对使用军事力量的限制，因为东京认识到它所面临的来自中国的挑战。"他还指出，"中日之间存在着领土争端......更重要的是，人们越来越担心中国会在今后几年里对台湾采取行动。"
日澳刚刚签署的协议建立在四方安全对话机制(Quad)的基础上。这四个国家包括日本、澳大利亚、美国和印度。去年，澳大利亚还和美英两国签署了Aukus协议，其中明确规定英美将帮助澳大利亚获得核动力潜艇。
（路透社等）
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