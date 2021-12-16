 提高威慑力 日澳签署历史性防务协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2022

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时政风云

提高威慑力 日澳签署历史性防务协议

周四，日本和澳大利亚签署了一项加强双方防务关系的协议。澳大利亚总理莫里森和日本首相岸田文雄都称该协议“具有里程碑意义”。此外，双方也对一系列中国相关问题表示关切，引发北京不满。

Video Signing Ceremony | Japan and Australia

莫里森和岸田文雄在线上峰会上签署《互惠准入协定》

（德国之声中文网）本周四（1月6日），澳大利亚总理莫里森和日本首相岸田文雄举行线上峰会，并签署《互惠准入协定》 ，以加强双方防务关系。这是日本与美国以外的国家签署的第一个此类协议。

该协议签署前，日本和澳大利亚之间进行了一年多的会谈。协议目的是打破法律障碍，允许协议双方的军队为训练及其他目的而进入对方国家。莫里森表示， “日本是我们在亚洲最亲密的伙伴，这一点从我们的特殊战略伙伴关系就可以看出。”他说，这是一个平等的伙伴关系，基于两个致力于法治、人权、自由贸易和自由开放的印太的伟大的民主国家之间的共同信任。

岸田文雄称赞该协议是“一份具有里程碑意义的文书，将把两国的安全合作提升到新的高度”。

尽管双方都未直接提及中国，但该协议仍被视为出于对“中国军事扩张”的担忧而采取的又一措施。1月5日，中国外交部发言人汪文斌在记者会上被问到澳大利亚和日本计划6日签署进一步加强防务和安全合作的协议时表示，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有助于维护地区的和平稳定，而不应针对第三方或损害第三方利益。他说，“我们希望太平洋成为太平之地，而不是人为兴风作浪之洋”。

据中国官媒央视报道，日澳两国领导人举行视频会晤并发表联合声明，除了签署协定提升防务合作之外，也就涉疆、涉港、东海、南海等问题表达关切。中国驻日本使馆发言人1月6日指出，日澳领导人会晤和联合声明“对中方进行无端指责，老调重弹，粗暴干涉中国内政，挑动地区国家矛盾，严重违背国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈不满和坚决反对”。

  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


担心中国 提高威慑力

日本驻澳大利亚大使山上信吾（Shingo Yamagami）说，“鉴于安全环境的恶化，日本和澳大利亚可以一起做的首先是提高威慑力。”

莫里森说，该协议将成为澳大利亚和日本应对不确定性的一个重要组成部分，将支持澳大利亚国防军和日本自卫队之间展开更多复杂的合作，“对澳大利亚和日本以及两国及人民的安全是一个关键时刻。”

澳大利亚战略政策研究所的高级分析员马尔科姆-戴维斯（Malcolm Davis）说，该协议承认了建立牢固的防务伙伴关系，以威慑咄咄逼人的中国的重要性。他对天空新闻表示，“日本正在摆脱战后宪法对使用军事力量的限制，因为东京认识到它所面临的来自中国的挑战。”他还指出，“中日之间存在着领土争端......更重要的是，人们越来越担心中国会在今后几年里对台湾采取行动。”

日澳刚刚签署的协议建立在四方安全对话机制(Quad)的基础上。这四个国家包括日本、澳大利亚、美国和印度。去年，澳大利亚还和美英两国签署了Aukus协议，其中明确规定英美将帮助澳大利亚获得核动力潜艇。

（路透社等）

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