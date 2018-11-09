提防俄罗斯 韩国人当选国际刑警组织主席

（德国之声中文网）为了阻止亚历山大·普罗科普丘克（Alexander Prokopchuk）成为国际刑警组织下任主席,白宫及其欧洲伙伴们做了大量的游说活动。理由是，他若当选，将导致俄罗斯进一步滥用该组织的红色通缉机制，迫害政治反对派和异议人士。

周三金钟阳的当选意味着这位韩国人在迪拜的国际刑警组织全体大会上至少获得了三分之二多数。他将任职至2020年，填补前任孟宏伟4年任期的空缺。作为中国全面反腐运动的一部分，今年9月，孟宏伟在回国时被捕。

孟宏伟失踪事件令国际刑警组织陷入从未有过的尴尬境地

孟宏伟缺位后，警官出身的资深副主席金钟阳任代理主席。

国际刑警组织共有194个成员国。大多数国家派代表出席了今年在波斯湾畔的迪拜一家豪华酒店举行的年度大会。

尴尬的二选一

今次会议上竞争主席职位的只有普罗科普丘克和金钟阳两人，使国际刑警组织面临其历史上的一个棘手局面：成员国须在这两人之间做出选择。

总部位于法国里昂的国际刑警组织以颁布"红色通缉令"最为出名。通缉令根据某成员国的要求发出，将嫌疑人士列入全球最受关注的通缉名单。

两年前，该组织选举孟宏伟为主席，人权组织当时即发出过警报。大赦国际就曾指出，长期以来，中国一直试图利用该组织抓捕在海外的异议人士和流亡者。

两名著名的俄罗斯政府批评人士本周二也警告说，若选举普京总统的亲信普罗科普丘克为主席，将削弱这个国际执法机构的权威，并使跨国刑警合作政治化。

莫斯科当局称普罗科普丘克是受到尊重的专业人士，指控那些批评者是在从事一场对他的"污名运动"。

白宫周二声明反对选举普罗科普丘克为国际刑警组织主席。美国家安全委员会发言人马奎斯（Garrett Marquis）指出，俄罗斯政府有意利用国际刑警组织迫害政治反对派人士。他表示，华盛顿"强烈支持"金钟阳。国务卿蓬佩奥表示，美方鼓励该组织的所有成员国选出一名有可信度和操守的领导人，能代表这个世界上最重要的执法机构之一。他说，"我们确信，金就是一名这样的领导人"。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）