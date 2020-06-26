 提防中国 澳洲大升国防开支 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2020

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时政风云

提防中国 澳洲大升国防开支

在澳洲不久前宣布其遭受「国家级」的网络攻击之后，澳洲政府周三宣布斥资2.7千亿提升国防能力，包括资讯安全与国防军事能力。总理表示，在疫情后的时代印太地区将更加失序，澳洲必要做好准备。

Australien Premierminister Scott Morrison (Reuters/Aap/M. Tsikas)

(德国之声中文网) 澳大利亚广播公司报导，周三 (7月1日)，澳洲总理莫里森(Scott Morrison)宣布，为了提防因疫情变得「更贫穷、更危险、更缺乏秩序」的世界，澳洲决定在未来10年斥资2.7千亿美金加强军事能力，包括建造更有力的武器、网络安全能力以及水下高科技监测系统。

莫里森在澳大利亚国防大学演说时说，印太地区未来会成为策略性競爭的「震央」，而策略失误与冲突的风险正在大幅升高。

这个政策也依循着莫里森2018年提出的「太平洋挺身而进」政策，旨在结合区域盟友的阵线，共同对抗北京。

DW.COM

澳大利亚工党一议员因涉嫌被中国特工渗透，其住所上周五被警方和情报人员搜查。这名议员否认自己接受过中国政府赞助的旅行。《环球时报》发表文章称，澳大利亚对中国大规模开展渗透策反与情报窃密活动。澳洲媒体评价说，"《环球时报》的文章是中国迄今对澳大利亚提出的最尖锐的抨击"。 (29.06.2020)

澳大利亚工党的一名议员本周五被其党派停职，他在悉尼的住所和办公室也遭搜查，调查其是否受中方干预和影响。这位议员此前曾高调夸赞中国政府和习近平。 (26.06.2020)

澳洲总理莫里森宣布，澳大利亚现正遭受到大规模的网络攻击，希望大众可以提高警觉。虽然他拒绝回答背后可能是哪个国家主导，相关猜测仍然甚嚣尘上。 (19.06.2020)

新国防政策细节

莫里森的这项决定大幅改变了澳洲国防政策的走向，其国防预算规模不但比2016年提高40%，也相当于GDP的2%。此举被外界视为展现了澳洲决心与中国政府对抗的实际行动。

根据2019-2020预算报告书，澳洲政府预计在今年内将军对增加至60,090人，包括16,272名全职公共服务员工。

澳洲规划在未来十年，将澳洲国军(ADF)的兵力增加800人，包括650名海军、100名空军以及50名陆军。

澳洲曾和其他国家要求对新冠病毒来源进行调查，引发中国不满。澳洲近日又宣布其全国政府与私人企业受到「国家级」的黑客攻击，虽然政府并未指明国家，但普遍怀疑是近日与澳洲关系不佳的中国所为。加上过去中国对澳洲发出旅行禁令、制裁澳洲出口的商品等，都纷纷让中澳关系逐渐荡至低点。

张慈/杨威廉 (法新社、澳大利亚广播公司)

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