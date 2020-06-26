提防中国 澳洲大升国防开支

(德国之声中文网) 澳大利亚广播公司报导，周三 (7月1日)，澳洲总理莫里森(Scott Morrison)宣布，为了提防因疫情变得「更贫穷、更危险、更缺乏秩序」的世界，澳洲决定在未来10年斥资2.7千亿美金加强军事能力，包括建造更有力的武器、网络安全能力以及水下高科技监测系统。

莫里森在澳大利亚国防大学演说时说，印太地区未来会成为策略性競爭的「震央」，而策略失误与冲突的风险正在大幅升高。

这个政策也依循着莫里森2018年提出的「太平洋挺身而进」政策，旨在结合区域盟友的阵线，共同对抗北京。

新国防政策细节

莫里森的这项决定大幅改变了澳洲国防政策的走向，其国防预算规模不但比2016年提高40%，也相当于GDP的2%。此举被外界视为展现了澳洲决心与中国政府对抗的实际行动。

根据2019-2020预算报告书，澳洲政府预计在今年内将军对增加至60,090人，包括16,272名全职公共服务员工。

澳洲规划在未来十年，将澳洲国军(ADF)的兵力增加800人，包括650名海军、100名空军以及50名陆军。

澳洲曾和其他国家要求对新冠病毒来源进行调查，引发中国不满。澳洲近日又宣布其全国政府与私人企业受到「国家级」的黑客攻击，虽然政府并未指明国家，但普遍怀疑是近日与澳洲关系不佳的中国所为。加上过去中国对澳洲发出旅行禁令、制裁澳洲出口的商品等，都纷纷让中澳关系逐渐荡至低点。

张慈/杨威廉 (法新社、澳大利亚广播公司)