 提防中国黑客袭击 德宪法保护局再发警告 | 德国新闻 | DW | 04.12.2021

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德国新闻

提防中国黑客袭击 德宪法保护局再发警告

根据一份机密报告，中国黑客团伙针对德国政界的侦察活动正在增多。此前，联邦保护局也曾多次发出有关中国黑客的警告。

Symbolbild | Cybeangriff

（德国之声中文网）最新一期德国《明镜》周刊报道称，联邦宪法保护局（BfV）的一份机密报告显示，中国黑客团伙针对德国政界的侦察活动正在增多。

根据该报告，这些未遂攻击的目标是"议会成员和政治团体的私人电子邮件"。各政党的电子邮件和网站以及政府和联邦国防军雇员的电子邮件也受到影响。联邦宪法保护局写道，"需要认真对待"这些攻击，中国有一个"大规模的网络攻击武库"。

前联邦议院议员鲍泽（Margarete Bause）在2021年之前一直是绿党议会党团人权事务发言人，对中国持批判态度。她最近表示，宪法保护局曾提醒她提防黑客的攻击企图。鲍泽向德国媒体"时代在线"透露："这不仅涉及我在联邦议院的电子邮件和我的工作人员的电子邮件地址，而且还关乎我的私人、朋友和家人的电子邮件。"

今年夏天，美国、英国等多个国家以及欧盟、北约指责中国开展"恶意网络活动" ，包括今年早些时候微软电子邮件服务系统遭到的黑客攻击。今年3月初被问及微软电邮系统遭攻击一事，中国外交部发言人汪文斌曾表示，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为。

并非首次

这也不是联邦宪法保护局第一次发出有关中国黑客的警告。2019年年末，该保护局提醒本国境内企业注意一波持续性的网络攻击。包括巴斯夫、西门子、亨克尔在内的德国大企业多年受到黑客攻击。攻击行为的背后据信是在中国境内的一个或多个高度专业化的黑客团伙。

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黑客大举盗窃德国政客数据

2014年，《明镜》就曾报道称，2013年9月在俄罗斯举行20国集团峰会前夕，德国联邦政府各部的多名高层官员以及一些银行界高层人物都收到了一些带有病毒软件的电子邮件。这些"间谍邮件"中的病毒软件会把刺探到的情报发往中国。据联邦宪法保护局内部信息，他们认为发起攻击的是中国的情报机构。

而在更早以前的2010年年末，德国多家媒体援引联邦宪法保护局报道，德国政府部门的电脑年内受到猛烈攻击，其中一半来自中国。中国驻德国大使馆当时随即向德国之声发出声明，反驳了这种说法。声明还称，一些德国机构和媒体对中国无理指责，破坏了中德关系的发展。

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欧美指责中国网络攻击：黑客受雇于国安部 

美国、英国等多个国家以及欧盟、北约指责中国开展“恶意网络活动” ，包括今年早些时候微软电子邮件服务系统遭到的黑客攻击。此次攻击造成全球数万台电脑受波及。   

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近些天，德国媒体普遍报导，德国政府部门的电脑年内受到猛烈攻击，其中一半来自中国。中国驻德国大使馆给德国之声来信，反驳这种说法。德国"混乱电脑俱乐部"的专家也说，这种说法没有证据。  

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