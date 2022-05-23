提防中国:日本要求高校加强对留学生的背景审查

（德国之声中文网）很多西方国家都已经采取了各项措施来防止大学校园内的间谍行为，其中包括严格的筛选和对违规行为进行严格处罚等；但是相比之下，日本高校经常是不加限制地欢迎外国留学生，成为安全薄弱环节。

据路透社援引日本官员报道，最近几年来，美国以涉嫌间谍罪逮捕了多名来自中国的学术界人士，相当于给日本敲响了警钟。

“纵观世界，对中国等国家的出口控制变得越来越严格”，日本经济产业省一名参与制定有关高风险技术转让监控方案的官员表示。

“我们希望日本的大学能够在安全和贸易监控方面得到信任，从而保障与美国和欧洲之间的联合科研项目可以继续顺利进行下去”，这名要求保持匿名的官员表示。

路透社指出，在当前供应链受损、知识产权盗窃和数字攻击等现象日益频发的背景下，经济安全已经成为全球政策制定者最优先关注的因素，也是外交合作的一个重要领域。

日本官员并未指出是否有一个具体事件促使该国采取这一行动，而是强调日本在这方面需要改进，以维系其高校和美国等西方伙伴之间的合作关系。

加强对学术界的监管也是日本扩大出口管控政策的一部分，这与本月通过的一项新的经济安全法案相辅相成。

在西方与中国之间的关系日益紧张的背景下，日本首相岸田文雄本周将与来访的美国总统拜登达成在技术、供应链和其它领域加强协调合作的共识。

“真实而严峻的”风险

据路透社报道，根据本月开始实施的新规定，日本大学须对外国留学生和访问学者进行背景调查，将那些与外国政府或国防相关机构有联系的人员标记出来。

此前，只有在有人试图将潜在的敏感信息和产品送到国外时，才会对相关人员进行背景调查。而新的规定则是为了在移民签证程序之上再追加一层关卡。

例如，截止目前，如果一名受到中国政府资助的学者想要到日本攻读有关最尖端雷达技术专业的博士课程，并在学成之后回国，将研究成果用于军事目的，几乎不会面临什么障碍。但是同样的情况在美国就会被视为高风险个案，从而被拒绝留学申请。

美国驻日本大使馆对相关新规定表示欢迎，并且许诺美国将寻求新的途径来帮助日本及其高等院校抵御“真实而严峻的”安全风险。

由于日本社会老龄化严重，适合读大学的年轻人减少，许多日本大学都急需生源，而外国留学生则成为重要来源。

根据日本政府的统计数据，2020年日本在读的外国留学生有近28万人，其中44%来自中国。

“我们不是情报机构”

对于新的监管体系是否能够行之有效，仍然存在质疑。一些学者表示，进行间谍调查并不是他们的工作。

日本东北大学负责出口监管事务的物理学教授佐佐木孝彦（Takahiko Sasaki）表示，他所在的大学将会请求教职工作出书面承诺，不会在未经许可的情况下向与外国政府机构有联系的学生或者其它学术人员传授敏感技术。

“我们不是情报机构。检查简历和学术档案——这些才是我们作为大学应该做的工作”，他说。

根据去年的媒体报道，日本情报机构发现，有9名中国学者在日本进行了有关高超音速导弹技术的学习研究之后，回到中国从事国防领域的工作。

“（日本）大学需要资金，所以不断招揽外国学生，但是一些院校缺少危机意识”，曾经负责过出口监管工作的前经济产业省官员细川昌彦（Masahiko Hosokawa）对路透社表示，“他们应该寻找不依靠中国生源也能维持运转的途径。”



（路透社）

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